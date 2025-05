"Me siento atrapada en una situación en la que no veo la luz", critica Valentina Motta, vecina de la calle Castelar, en el barrio de la Marina, que desde hace tres años aguanta la porquería que se acumula bajo la ventana del piso de alquiler en el que vive. Ésta da a una zona que está cerrada con valla y candado en la que actualmente se encuentran todo tipo de residuos. En las imágenes que ha compartido con Diario de Ibiza se observa una gran cantidad de cajas de cartón, papeles, palés, tetrabriks... Y esto no es lo peor: "Huele a peste. Caca. Pipí... Y hay un montón de basura", explica, sobre una situación que asocia a que hay individuos que consumen estupefacientes y utilizan este lugar como su "cueva": "Los que duermen aquí [en esta parte de la calle] son quienes tiran todo allí".

Una "cueva" de basura de la que nadie se hace responsable en pleno barrio de la Marina

Cuando Motta se encuentra a estos individuos bajo su ventana, asegura que llama a la Policía Local y los agentes acuden al lugar para actuar como corresponda, pero señala que no es así cuando reclama que alguien limpie "este jardín", como lo llama irónicamente. Por este motivo, la vecina asegura que ha publicado en varias ocasiones estas mismas imágenes en la aplicación Línea Verde, con la que se pueden comunicar las incidencias que se encuentran en la vía pública a los ayuntamientos.

Alquiler, vistas y olores

"Claramente a nadie le importa este asco", lamenta, antes de indicar que también trasladó sus molestias a la dueña del piso que alquila, pero ésta le dijo que esta parcela era dominio del Ayuntamiento de Ibiza. Desde el Consistorio, sin embargo, apuntan que el espacio que hay tras la valla "es privado", por lo que es a su propietario o propietaria a quien corresponde retirar los desperdicios, a diferencia de los que se encuentran en la calle, como muestran algunas de las fotos de Motta.

"Ya no sé a quién acudir ni si me dicen la verdad o no", critica la vecina que, mientras, sigue sin solución a esta molestia, también continúa pagando "un montón por el alquiler", aunque no pueda ni abrir su ventana.