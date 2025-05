El Consell de Ibiza plantea adquirir la Torre de Portinatx y pide su tasación

El Consell de Eivissa quiere comprar la Torre de Portinatx para garantizar su conservación, después de que no hayan podido prosperar las iniciativas para rehabilitarla que se plantean desde hace más de diez años. Este monumento, que es de propiedad privada, ha sido objeto de diversos actos vandálicos en los últimos años y se encuentra en estado de degradación.

Según se comprueba en la Plataforma de Contratación del Estado, el Consell, a través de contratos menores, ha adjudicado directamente un estudio para valorar y tasar tanto la edificación como el terreno donde se encuentra. Igualmente, también ha encargado otro informe para conocer detalladamente «el estado de conservación y levantamiento 3D mediante nube de puntos de la Torre de Portinatx».

En ambos documentos, queda explicitado por escrito que el Consell tiene «la finalidad de valorar la viabilidad de la compra de este bien catalogado de interés patrimonial». La institución no quiso avanzar detalles ayer de estos informes ni de una futura adquisición del monumento.

El Ayuntamiento de Sant Joan plantea hacerse con el uso de la torre desde 2015 y elaboró un proyecto de rehabilitación, presupuestado en 217.800 euros, de los que el Consell subvencionaba la mitad. No obstante, esta ayuda económica caducó en 2022.

Proyecto frustrado

En ese momento, aún con Antoni Marí Carraca como alcalde de Sant Joan, se esgrimió que no se pudo cerrar el convenio de colaboración con el Hotel Six Senses, con el que se negociaba la cesión de este inmueble y del terreno en el que se levanta. Sin embargo, el Ayuntamiento precisó ayer que no se pudo ratificar aquel acuerdo porque la cadena hotelera no era la titular de la torre y estaba pendiente de adquirirla.

Este monumento era propiedad del polémico empresario Xavier Cabau, ya fallecido. En su época, Carraca trató, infructuosamente, de negociar con él para rehabitar la torre y derribar una estructura de un chalé abandonado a escasos metros, en un terreno que ahora forma parte del complejo del Six Senses.