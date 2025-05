Prohens cede en catalán e inmigración con Vox a cambio de estabilidad

Marga Prohens ya tiene sus Presupuestos de 2025 después de una ardua negociación con Vox en la que ha tenido que ceder en cuestiones como el catalán, la inmigración o la derogación definitiva de la ley de Memoria Democrática para poder asegurarse una estabilidad de cara al futuro. La presidenta del Govern no ha querido dar muchos detalles del acuerdo —el pacto es que ambas formaciones tengan una relevancia igual a la hora de explicar los acuerdos—, aunque su discurso de presentación de las cuentas ha estado centrado en remarcar que se han incluído las "exigencias" de Vox en cuestiones migratorias y lingüísticas. "Hemos buscado puntos en común para respetar la voluntad de una mayoría de ciudadanos, pero sin renunciar a nuestras líneas rojas, la riqueza de la realidad bilingüe de las islas y el respeto innegociable al Estatut de Autonomia", apunta.

"Más que la importancia de las relaciones es la importancia de la estabilidad. He visto buena predisposición para llegar a acuerdos, no solo en presupuestos sino en todas las iniciativas, y he visto esta voluntad de dar continuidad al cambio que expresaron los ciudadanos en las urnas y de entender cuál es la correlación de fuerzas. En el último mes hemos llegado a acuerdos en turismo, vivienda y presupuestos. Lo más importante es la estabilidad para los ciudadanos de Baleares", resume la presidenta.

Prohens reconoce que ha sido una negociacion "compleja y global" en la ni la inmigración ni el rechazo al Pacto Verde Europeo han sido un "obstáculo" porque se trata de dos cuestiones cuyos posicionamientos comparten tanto el Govern como Vox: "Cuando se acordó el reparto de menores ya expresamos nuestra disconformidad y pedimos tiempo porque no disponiamos de las condiciones necesarias. Los numeros son los que son, y estas islas no podemos acoger a nadie más en condiciones de dignidad, así que seguiremos pidiendo que no se nos envíen menores de otras Comunidades".

Pruebas dentales y retirada de subvenciones

La presidenta incide en que continuará oponiéndose a nuevos repartos y reclama un "cambio drástico" en la política migratoria: "Hay una ruta consolidada con el norte de África y se tienen que proteger nuestras fronteras. Se han acabado las politicas de efecto llamada y hemos de combatir a las mafias que trafican con estas personas".

El PP asume gran parte de los postulados de Vox en inmigración: se harán pruebas dentales a los menores migrantes que lleguen a las islas para "confirmar" que no son adultos; suprimir las subvenciones a asociaciones u ONG "que colaboran con el tráfico de personas y la inmigración irregular" o colaborar con los consells insulars en la "elaboración de planes de retorno" de los menores migrantes no acompañados a sus países de orígen, entre otros.

Catalán en educación y función pública

Prohens no ha querido entrar en los detalles de las medidas relacionadas con la lengua catalana, si bien el acuerdo firmado por ambos partidos es claro: se modificará la ley balear de Educación para "incluir la vehicularidad de las dos lenguas cooficiales" y la promoción de las modalides lingüísticas propias de cada isla "para garantizar el conocimiento del español en el sistema educativo"; se añaden aún más recursos para que los centros se adhieran al plan de segregación lingüística; la exención de la evaluación del catalán para alumnos de familias que se desplazan "de manera temporal por razones debidamente justificadas" a Baleares "para evitar el menoscabo en la educación del menor" o permitir que en aquellas oposiciones para plazas docentes de muy difícil cobertura solo se deba acreditar el conocimiento de catalán una vez obtenida la plaza con el objetivo de cubrir las plantillas docentes.

Asimismo, el acuerdo pone el énfasis en incluir el castellano en todas las comunicaciones y trámites de la Administración Pública, además de "garantizar que el catalán no penalice" en el acceso a bolsas públicas de trabajo, analizando las categorías, cuerpos, escalas y puestos de trabajo "que no tratan con la ciudadanía" para la rebaja o exención del nivel lingüístico exigido, "exceptuando aquellas plazas deficitarias o de difícil cobertura, donde la exigencia lingüística pueda dificultar la prestación del servicio a los ciudadanos, de manera que el catalán no suponga un impedimento para acceder a estas plazas".