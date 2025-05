Primera cesión del Consell de un terreno para edificar 30 viviendas para sanitarios en Ibiza

Todos los grupos del Consell de Ibiza han aprobado este viernes en el pleno la cesión definitiva al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) de una parcela situada en la calle s’Hort de sa Fruita de la ciudad de Ibiza para la construcción de 30 viviendas destinadas preferentemente a trabajadores de la sanidad pública de la isla u otros funcionarios y, subsidiariamente, a otros colectivos previstos en la ley de vivienda, según explicó el vicepresidente primero, Mariano Juan. Se trata de la primera cesión de un terreno de la máxima institución insular para la construcción de viviendas de precio limitado.

Pese al voto favorable de los dos grupos de la izquierda, la portavoz socialista, Elena López, manifestó su preocupación sobre en «qué punto quedará» el desarrollo de esta promoción de vivienda pública: «Es una cesión o un anuncio para quedar bien con determinados colectivos porque nos preocupa que esté en manos del Ibavi». Así, López criticó que el actual gobierno autonómico del PP ha vuelto a convertir esta empresa pública en «un ente que está y no está». Recordó que en la anterior legislatura gobernada por el PP, la que presidió José Ramón Bauzá, «se cerró el Ibavi» y, en los dos años del actual mandato, «no se han generado nuevas promociones». «Todos los proyectos en marcha son los que impulsó el anterior Govern progresista», recalcó.

En el mismo sentido se pronunció el conseller de Unidas Podemos, Óscar Rodríguez. «Todo suena muy bien, pero me preocupa. El problema radica en que el nuevo Ibavi del Govern balear de Marga Prohens no destaca por impulsar nuevos proyectos. Entiendo que su prioridad es la de ceder solares a la iniciativa privada para que sea esta la que desarrolle promociones. Me preocupa que esta cesión no tenga resultados en breve», insistió. También pidió al equipo de gobierno que se quede con algunas viviendas de esta promoción para atender necesidades de su propia competencia, como servicio sociales o menores.