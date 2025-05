Un libro celebra los más de 50 años de encajes y algodón de Adlib

«Era necesario que Adlib tuviera un legado, un documento, un libro», afirma Juan Suárez, comunicador, dj y durante buena parte de su vida director comercial de Diario de Ibiza, contemplando la portada de ‘Adlib Ibiza 50 +’, que se presenta el próximo lunes, 2 de junio, a las ocho de la tarde en el Teatro Pereyra. Un evento para el que es necesario contar con invitación, y en el que, además del autor del libro, intervendrá la consellera insular de Promoción Económica, María Fajarnés. Aviso a quienes asistan a la presentación: llevar un tote bag o un buen senalló, porque el libro, de más de 300 páginas de papel satinado de buen gramaje llenas de fotos y con tapa dura, pesa lo suyo.

La idea surgió durante la pandemia. «En aquel 50 aniversario, con aquel desfile en Dalt Vila con las mascarillas», recuerda Suárez. Fue en aquel momento cuando pensó que había que hacer un libro que dejara constancia «del fenómeno cultural, empresarial y de la moda que es Adlib. Un fenómeno único, una referencia en el mundo de la moda y un sector importante en la isla», indica Suárez, que recuerda que este año la pasarela celebra su 54 cumpleaños. Con esa idea se fue a ver a la consellera y le presentó el proyecto: «Le gustó la idea, el enfoque y el desarrollo». Y aquí está. Justo ayer llegaron a la isla los primeros ejemplares del libro.

«Empieza en los años 70, con el nacimiento de Adlib y ofrece un recorrido por la historia de esta moda que discurre paralela a la historia de Ibiza. Comienza con el movimiento hippy, los peluts, que convivieron tan bien con la payesía y con aquellos primeros diseñadores, entre comillas, que se fijaron en los refajos de las payesas para hacer algo diferente y anodino», relata el autor de ‘Adlib Ibiza 50 +’, quien no puede evitar recordar al «gran impulsor» de la moda ibicenca, José Colomar, fallecido hace ahora dos meses. «A él se le ocurrió usar la expresión latina Ad Libitum», rememora sobre Colomar, que escribió el prólogo del libro: «Cuando la princesa Smilja apareció un día en mi despacho para proponer al Fomento del Turismo la idea de una semana de la moda en Ibiza, jamás pensé que se convertiría en lo que es hoy: un referente de la moda y de la isla. Y es que la moda Adlib tuvo desde el primer día una transcendencia más allá de los tejidos y las modelos. Encapsula todo lo que es Ibiza: ilusión, creatividad, sueños y recuerdos».

Para dar vida a este libro Juan Suárez ha entrevistado a diseñadores, sobre todo los que aún quedan de aquellos primeros años, políticos, modelos, presentadoras, pregoneros, periodistas, famosos... Armar todo esto luego, darle la forma de libro, estructurarlo, no ha sido tarea fácil. Tampoco encontrar toda la documentación que le hubiera gustado. Sobre todo la de los primeros años: «Estaba en Fomento del Turismo y no la cuidó muy bien». Revisó los diarios, acudió al Arxiu Històric y también al de Imatge i So. Pero sobre todo se ha apoyado en la memoria de quienes vivieron los inicios de la moda ibicenca: Armin Heinemann, Dora Herbst, Maru García, Marta Raffo, Luis Ferrer...

El libro muestra la evolución desde aquellos primeros años de fotos en blanco y negro —«desfilaban descalzas, en cualquier lugar de la isla y los diseñadores iban por la calle, veían una chica guapa y le preguntaban si en unas horas podía desfilar»— al colorido del siglo XXI, «un Adlib más profesional». La evolución de diseñadores que comenzaron vendiendo sus prendas en mercadillos y playas y que ahora se comen las pasarelas. Evidentemente, Suárez dedica un capítulo a Smilja Mihailovitch, impulsora de Adlib: «No la menciono en ningún momento como princesa. Era una buena amiga. Fue la primera influencer del mundo». También otro a las mujeres que cosían para la moda ibicenca, un trabajo «que les permitió ser libres económicamente, tener dinero para la educación de los hijos o comprarse algún capricho, hasta un coche, les permitió escapar de la dependencia marital».

Parte complicada también de este patrón de tinta y papel fueron las fotos. ¿Cuántas fotos puede haber visto? De desfiles, de preparativos, de fiestas, de promociones, de photocalls... Miles. Decenas de miles. Cientos de miles. Seleccionar las muchísimas (no las ha contado) que al final forman parte del libro no ha sido fácil. «Hay fotos increíbles de los amigos y compañeros fotógrafos», recalca Suárez, quien asegura que el libro no huye de algunos de los momentos complicados, que también los ha tenido, la moda de Ibiza. Como cuando los diseñadores se rebelaron porque no estaban de acuerdo con los cambios en la pasarela o las irregularidades y escándalos que rodearon la carísima pasarela del 25 aniversario. Por él pasan también numerosos rostros conocidos que han apoyado la moda de la isla: desde Ursula Andress, Gunilla von Bismark, Isabel Pantoja, Ana Obregón o, más recientemente, la reina Letizia.

Lo que tiene claro Juan Suárez, después de cerca de cinco años pegado a Adlib para la confección del libro, es que la esencia y el espíritu de la moda que nació en los años 70 en Ibiza siguen tan vivos como entonces. Ha evolucionado, reconoce, pero tiene algo claro: «Mientras encuentres ropa de diseñadores de Adlib en Tokio, en Singapur o Nueva York y tengas claro que es moda Adlib, la esencia y el espíritu siguen ahí».