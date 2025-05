Los conductores se han encontrado estos días con una estampa que más parece una broma en el cruce de la calle Narcís Puget con Picasso de es Molí. Recién abierta, se puede circular, pero se han dejado un poste de la luz en mitad de la vía. El que no haga caso al ‘Stop’ no tendrá más remedio que parar si no quiere toparse con el palo.

Si no le haces caso al ‘Stop’ se lo harás al palo