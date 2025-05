Laboral en Ibiza: UGT amenaza con huelgas todo el verano si el convenio de hostelería no avanza

Pie en pared, el sindicato UGT advierte de que si el 26 de junio no se ha llegado a un acuerdo con la patronal respecto al convenio de hostelería, convocará «paros y, si es necesario, también huelgas, huelgas en plural», durante el mes de julio… Incluso más allá: «Y si es necesario, durante todo el verano», avisa José García Relucio, secretario general de la Federación balear de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, a este diario poco antes de que comenzara el II Congreso de esta agrupación de Ibiza, un acto celebrado este jueves en un hotel de la cadena Vibra en el que estuvo presente su CEO, Antonio Doménech, quien dialogó a solas con García durante 20 minutos.

«Está bloqueado», señala García cuando habla del estado actual de la negociación del convenio. Existen, a su juicio, «muchas dificultades» para sacarlo adelante, la mayor de todas, el incremento salarial reclamado por UGT, del 19% en tres años, que contrasta con el 8,5% que propone la patronal hotelera: «Estamos muy lejos. Los salarios actuales son insuficientes a todas luces y ofrecer un 8,5%, que es justo lo que ha subido en dos años el convenio de hostelería actual. Para nosotros es casi una provocación para que haya movilizaciones. Han logrado que los trabajadores se pongan más nerviosos». ¿Nerviosos es un eufemismo de cabreados? «Esa sería la palabra exacta, sí, muy cabreados, sí», responde el sindicalista, experimentado negociador de convenios.

En plena temporada

Lo que suceda durante las próximas semanas será vital para evitar (o no) una cadena de movilizaciones que supondrían, en caso de ser respaldadas mayoritariamente por los trabajadores, un duro golpe a una de las piezas vitales de la economía ibicenca y balear en los meses de mayor afluencia turística. El calendario de acciones, primero suaves, comienza el 6 de junio, cuando UGT celebra una asamblea en Palma tras la que sus cuadros y afiliados se manifestarán ante la sede de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, sin que, de momento, se prevea hacer lo mismo en la de Ibiza: «Y después, si durante la mesa pequeña de negociación, la submesa, que está prevista para el 10 de junio, no hay un avance significativo, convocaremos dos manifestaciones más durante el mes de junio. Una, en la Platja de Palma, y la otra, en la parte de Palma Nova-Magaluf, dos zonas emblemáticas, una de alemanes y otra de ingleses, donde queremos que los turistas vean que los trabajadores no están contentos con cómo les están tratando sus empresas». Tampoco han previsto nada, de momento, en Ibiza.

El momento crucial, de no avanzar antes en la negociación, se produciría el 26 de junio, cuando se celebra «la mesa grande de negociación con la patronal». «Si en esa reunión -detalla García- no hay un principio de acuerdo o no estamos muy cerca del acuerdo, convocaríamos paros para el mes de julio y, si es necesario, también huelgas… huelgas en plural». Los paros serían «parciales», por ejemplo, «por la mañana o por la tarde». Las huelgas serían de 24 horas. Y ambas modalidades, en plural, recalca: «Puede haber días de paro y puede haber días de huelga durante julio». Y no sólo ese mes: «Si es necesario, durante todo el verano, porque nosotros no vamos a cejar hasta conseguir que la patronal reconozca, sobre todo, las pretensiones salariales y de mejora de las condiciones de trabajo».