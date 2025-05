A la venta en Ibiza una finca ecológica con cuatro casas de invitados

La inmobiliaria The Best tiene a la venta en Ibiza una finca ecológica, Can Terra, que "mezcla el encanto rústico con el lujo moderno" y que cuenta con cuatro casas independientes de invitados.

El inmueble, de 350 metros cuadrados, está situado en un terreno de más de 3.000 metros en plena naturaleza y cerca de Santa Gertrudis y Sant Rafel.

En la planta baja, la casa cuenta con un amplio salón que conecta con una cocina totalmente equipada. Además, la casa principal tiene un dormitorio privado con baño en suite.

"Inversión rentable"

El precio de la finca es de 6.900.000 euros, aunque se trata de una "inversión rentable", ya que las casas de invitados son todas independientes, según detalla el anuncio.

La finca tiene cuatro casas de invitados independientes / Inmobiliaria The Best

La finca incluye 8 habitaciones en total, distribuidas entre la casa principal y cuatro casas de invitados con entrada privada. Además, la propiedad cuenta con espacios exteriores y terrazas también privadas. "Si buscas una finca que brinde privacidad, lujo y una conexión auténtica con la naturaleza, esta es la oportunidad perfecta para ti", apuntan desde la inmobiliaria.