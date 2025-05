Sant Joan aprueba por unanimidad la creación de un museo etnográfico

El Ayuntamiento de Sant Joan ha aprobado por unanimidad la propuesta de Sa Veu des Poble para la creación del primer museo etnográfico en el municipio. La iniciativa de la formación liderada por Javier Torres ha contado con el apoyo del resto de fuerzas políticas. Eso sí, no se ha especificado durante la sesión plenaria, la tercera que se celebra en lo que va de 2025, la ubicación del nuevo museo etnográfico.

El encarecimiento de la vivienda en Ibiza es un grave problema del que no está exento Sant Joan, a pesar de ser el municipio menos poblado de la isla. Con el objetivo de poner freno a esta situación, el portavoz socialista en Sant Joan, Pep Torres, Peret, ha propuesto la aprobación de la cesión de terrenos públicos al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) para la creación de espacios de vivienda pública en régimen de alquiler. Aunque el equipo de gobierno no ha visto con malos ojos la propuesta socialista, la alcaldesa popular, Tania Marí, ha reconocido que «no hay disponibilidad de suelo público para ejecutarlo en la actualidad». Finalmente, hubo acuerdo y la cesión al Ibavi se efectuará en el momento en el que haya disponibilidad de terreno municipal.

La salud mental fue otro de los asuntos del día. Sa Veu des Poble ha propuesto la habilitación de un servicio municipal de atención psicológicadestinado a la prevencion y tratamiento de problemas de salud mental entre niños y adolescentes que ofrezca atencion gratuita y especializada. La propuesta de la formación de Torres ha convencido al resto de fuerzas políticas, incluida La Agrupación de Electores de Sant Joan. El portavoz de La Agrupación, Santi Marí, ha afirmado que «los problemas de salud mental entre los niños y los jóvenes son un grave problema que va en incremento y que precisa de actuaciones».

En el pleno, la concejala de Turismo, Playas, Fiestas y Juventud, Carmen Rodríguez, ha anunciado la fecha para el inicio las reformas en la playa de s’Arenal Gros de Portinatx: «A finales de octubre o principios de noviembre, empezarán las obras para que la playa de s’Arenal Gros sea 100% accesible. La adjudicación ya está aprobada, aunque no se pondrá en marcha la remodelación hasta una vez concluida la temporada turística en Sant Joan».

Al margen del museo etnográfico, la salud mental o la vivienda, en la sesión plenaria se ha aprobado la encomienda de la gestión del servicio de recogida, transportes y tratamiento de residuos textiles y calzado a la Mancomunidad Intermunicipal de Servicios Públicos Insulares.

Medalla de Oro

Antes de concluir el pleno, la alcaldesa ha indicado que el Ayuntamiento ha propuesto la Medalla de Oro de Sant Joan 2025 a Teresa Elías, «por una vida dedicada a niños y familias del municipio dirigiendo con éxito, amor y cuidado la escoleta municipal de Benirràs durante más de 30 años». Además, explicó que el galardón por el mérito ciudadano está previsto que caiga en manos del Club Ibiza 4x4, «por la ayuda prestada por los afectados de la Dana en Valencia», según dijo Marí, que agregó: «También tenemos pensado otorgar el reconocimiento al mérito deportivo a Portinatx Cycling, por su trayectoria deportiva y los valores que promulga». La alcaldesa concluyó: «Esta iniciado el expediente para las Medallas de Oro del municipio. Solo falta firmar el decreto definitivo».