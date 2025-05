Pacientes de Ibiza derivados a la sanidad privada denuncian estar en «un limbo»

Dos familiares de pacientes derivados desde Can Misses a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario se sumaron este miércoles a la queja realizada por otra paciente a principios de esta semana, quien lamentó, en conversación con este diario, sentirse en un limbo entre los dos hospitales de Ibiza. La mujer, de nombre Catalina Cardona, estaba pendiente de una operación de prótesis de rodilla. Entró en la lista de espera de Can Misses en abril de 2024, pero más adelante le ofrecieron, como parte del decreto de garantía de demora, una derivación a la Policlínica, donde en abril del presente año se sometió a las pruebas preoperatorias.

Dos semanas después, la paciente llamó al hospital privado para preguntar si ya tenía fecha para operarse. Allí, explica Cardona, le dijeron que «estaba todo pausado porque el convenio entre la Policlínica y Can Misses se ha roto». Los gabinetes de prensa de ambos hospitales negaron, en respuesta a Diario de Ibiza, que el contrato de colaboración hubiese cesado. Y este martes, poco después de que este diario telefonease a ambos gabinetes para preguntar por este asunto, desde la Policlínica llamaron a Cardona para decirle que podrá operarse el 4 de junio en el centro privado. Además, el día antes de hablar con este rotativo, el lunes, había enviado al Ib-Salut un escrito a modo de queja por lo que le estaba ocurriendo.

A pesar del desmentido oficial, ayer dos personas más se pusieron en contacto con este medio tras leer el caso de la paciente mencionada, y ambas señalaron que tenían a un familiar (uno de cada una) a quien le habían trasladado lo mismo, por llamada telefónica, desde el hospital privado: que el convenio estaba parado. «A un familiar mío también le derivaron a la Policlínica, concretamente al servicio de Digestivo, donde tuvo una primera visita alrededor del mes de febrero; y era más o menos a finales de abril cuando tenía una cita de control, pero le llamaron y le dijeron que se cancelaba por fin de convenio», relata una de estas dos mujeres. «Tenemos constancia de que más o menos a finales de abril empezaron a cancelar citas, y los pacientes empezaron a dirigirse a Atención al Paciente, explicando que estaban recibiendo estas llamadas. Otros lo contaron a su médico del centro de salud y por lo visto allí se estaban enterando de esto a través del paciente», añade.

Un relato que coincide con el de Cardona, que dijo: «En Cirugía de Can Misses me contaron que ellos se estaban enterando de esto por los pacientes que les estábamos llamando para preguntar» por la supuesta ruptura de la colaboración entre ambos centros hospitalarios. La segunda paciente, que prefiere mantenerse en el anonimato, añade: «Lo que se sabe es que se están cancelando, al menos, citas de seguimiento, y esos pacientes se quedan en un limbo».

Vuelta a Can Misses

Cuando su familiar se dirigió a Atención al Cliente en Can Misses, «le tomaron sus datos»: «Les han dicho es que están recogiendo los datos de los pacientes que estaban derivados, supongo que para, luego, poder redirigir esa cita al servicio que corresponda en Can Misses». Es decir, al menos en el caso de esta mujer, su familiar volverá a ser atendido en el hospital público, de modo que se anulará su derivación, añade la mujer, quien afirma que el desmentido oficial de la ruptura de la colaboración «ha hecho saltar la alarma a los pacientes que tienen este problema». Asegura que ellos no entendían nada porque «les habían dicho que no hay convenio».

Ante esta situación de confusión, este miércoles este diario volvió a llamar a los gabinetes de prensa del hospital Can Misses y la Policlínica para exponerles los dos casos más de pacientes y preguntar, de nuevo, si el contrato seguía en pie. Ambas partes contestaron afirmativamente. «El contrato sigue en vigor y funcionando con normalidad. Sí que puede haber casos que a lo mejor no son lo ágiles o rápidos que se quisiera, que, por diferentes motivos, van más lentos que otros, pero no se ha roto ningún convenio», señala la Policlínica, que niega que se esté diciendo a los pacientes derivados que el acuerdo se ha roto. El Área de Salud de Ibiza y Formentera, por su parte, niega que la vuelta a Can Misses de al menos una persona, como en el caso de este último paciente, sea la demostración de que el contrato se haya roto: «Los contratos se firman y el contrato está en vigor. Estamos mandando derivaciones a la Policlínica en virtud de dicho contrato. Si el paciente, por las razones que sean, viene a Can Misses, la única vía que nos queda es recuperar su caso y atenderles de forma inmediata, porque no merecen más dilación, pero de ahí no se infiere que el contrato esté roto».

La familiar de otro paciente, la tercera con la que ha hablado este diario, señala: «Me ratificaron por ambas partes que el acuerdo se había paralizado el 16 de abril de este año. Lo peor es que ahora se encuentran en el limbo». Finalmente, a este tercer paciente, como a Cardona, también le han asignado la cita que estaba esperando para operarse. Será en la Policlínica y también la semana que viene.