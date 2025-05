Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Sant Ferran coge esta semana el testigo de las fiestas patronales en las Pitiusas. El pueblo de Formentera celebra el viernes su día grande con las actividades tradicionales, para terminar con un concierto de Arredefolk y el sábado se ha programado toda una tarde de actividades para terminar con una gran fiesta Flower. Sin olvidar a Puig d'en Valls, con actividades todo el fin de semana, que culminan el domingo con la Puig d'en Valls Xtrem.

En Ibiza destaca el teatro, con dos citas el sábado, el monólogo de Héctor Alterio ‘Una pequeña historia’ en el Auditorio de Cas Serres, y ‘Petites tragèdies’, a cargo de Iguana Teatre, en el Auditori Caló de s’Oli. Además, el domingo hay una nueva edición de Teatre Curt, con piezas de microteatro, en el centro Can Curt de Sant Agustí.

Muchos locales han incorporado la música en vivo a su oferta, pero además hay conciertos programados el domingo del Cor Municipal de Can Blau en la iglesia de Sant Miquel y de Alejandra Soul y René Mercier del ciclo ‘Art i Música’ del Ayuntamiento de Eivissa en Es Polvorí de Dalt Vila. Y dos tributos bien distintos, a Raffaella Carrà en 'Children of the 80's' y a System of a Down en la sala JazzaTaBé.

También hay espacio para la historia, con varias conferencias y la celebración del 110 aniversario del Monumento a los Corsarios del Puerto de Ibiza, entre el viernes y el domingo. Y para los más pequeños varias citas: un cuentacuentos con Rosa Rodamón este jueves en Sant Ferran, los Contacontes Coeducatius de Vila el viernes y un concierto de El Mundo de Azahar el domingo en Can Ventosa.

Mercado artesanal y ecológico, este jueves en Can Planetes, Santa Eulària / Marcelo Sastre

JUEVES 29 DE MAYO

Literatura

‘La vegetariana’. Comentario de la obra de Hang Kan en el Club de Lectura Feminista del Ayuntamiento de Eivissa. A las 18.30 horas en el Casal d’Igualtat.

Cine

‘Anora’, de Sean Baker (EEUU, 2024) VOS. Ciclo ‘Anem al cine’. 20.30 horas en los Multicines Eivissa.

Música

Hot Ice Collective. Clásicos del soul con Paul Powell. Desde las 22 horas en el Café Pereyra. Entrada libre.

Funk Ku. Funk, soul y hip hop. Sant Josep es Música. Desde las 20 horas en Petunia Ibiza.

Sandy Valley. Soul y rock. Sant Josep es Música. Desde las 20 horas en Cas Costas.

Los del Varadero. Rumba y pop. Sant Josep es Música. Desde las 20.30 horas en Tribu.

Eco y raíz. Folk. Sant Josep es Música. Desde las 20.30 horas en es Racó Verd de Sant Josep.

Bootleggers. Rock. Sant Josep es Música. Desde las 20.30 horas en Can Jordi Blues Station.

Infantil

‘El llarg viatge’. Cuentacuentos con Rosa Rodamón. A partir de 6 años. Punto de Lectura de Sant Ferran, Formentera. 17.30 horas.

Conferencias

Ciclo de conferencias de la UOM. ‘Les primeres escoles pitiüses’. A cargo de Felip Cirer. 17 horas en el edificio de Cultura de Santa Eulària, c/ Sant Jaume, 72. Entrada libre con inscripción previa en el Teatro Espanya.

'El bombardeo del acorazado Deutschland', a cargo del investigador y autor del libro del mismo título, José María Prats Marí. Proyección del teaser del documental de Ramon Mayol. 19 horas en Sociedad Cultural Ebusus.

Comercio

Mercado ecológico de Can Planetes. Puestos de artesanía y producto local ecológico. Taller de cocina a cargo de Matthieu Michel Savariaud, taller de pintura y actividades infantiles. De 18 a 21 horas en Can Planetes, Santa Eulària.

Sant Ferran celebra estos días sus fiestas patronales / DI

VIERNES 30 DE MAYO

Fiestas de Sant Ferran

19 horas: Misa.

Misa. 20 horas: Procesión y ball pagès con las colles Es Pastorells y Es Xacoters.

Procesión y ball pagès con las colles Es Pastorells y Es Xacoters. 22 horas: Concierto de Arredefolk en la plaza de la iglesia.

Fiestas de Puig d’en Valls

18 horas: Primer IRT Ajedrez Fiestas de es Puig d’en Valls. Suizo 6 rondas a 1 hora + 10 segundos. Información e inscripciones: ajedrezpdv@gmail.com. Centro cultural.

Historia

110 Aniversario del Monumento a los Corsarios. Concierto de violonchelo de Miquel Àngel Aguiló y lectura dramatizada de ‘La destral del corsari’, de Miguel Vingut, cobre la figura del corsario Antoni Riquer. Desde las 20 horas en el Claustro del Ayuntamiento de Eivissa.

Música

‘Children of the 80’s’. Tributo a Raffaella Carrà y los dj’s de Dreamteam Megamix y La Movida. Desde las 19 horas en Hard Rock Hotel Ibiza. Entradas a 20 € en la web de children of the 80’s.

Que te quiten lo bailao. Flamenco. Sant Josep es Música. Desde las 20 horas en Rosana’s.

Rick & Carly. Clásicos del rock y el soul. Sant Josep es Música. 21 horas en Can Riku.

Carlos Tur. Canción melódica y ritmos latinos. Sant Josep es Música. 21.30 horas en La Ponderosa.

The Ugly Brothers. Tributo a System of a Down. 21 horas en la sala JazzTaBé de Ibiza.

Groove Garage. Rock, pop, soul. 23.30 horas en Café Pereyra Ibiza.

Infantil

Contacontes Coeducatius de Vila: ‘Som’, de Soledad Romero Mariño. Para niños de 3 a 12 años y sus familias. 18 horas en el Casal d’Igualtat de Vila.

Cine

‘West Side Story', de Robert Wise y Jerome Robbinsr (EEUU, 1961). VOSE. Coloquio con Mabel Ribas. Cinefòrum de la UIB. 18.15 horas en el auditorio del Conservatorio de Eivissa. Entrada libre.

Libros

‘Lotsogabe' y 'IBZ 2050'. Presentación de los libros de Bernat Joan y Vicent Tur. Presenta Joana Tur. 20 horas en la sede del Institut d'Estudis Eivissencs, Via Púnica, 29 de Vila.

El mundo de azahar, este domingo en Can Ventosa / DI

SÁBADO 31 DE MAYO

Fiestas de Sant Ferran

18.30 horas: Taller artístico para niños con Fran Lucas Simón.

Taller artístico para niños con Fran Lucas Simón. 19 horas: Espectáculo infantil ‘Nina la cuinera’, con Anakrònica.

Espectáculo infantil ‘Nina la cuinera’, con Anakrònica. 20 horas: Experiencia multisensorial ‘Sa Cova’, con Moskitas Muertas.

Experiencia multisensorial ‘Sa Cova’, con Moskitas Muertas. 21.30 horas: Batucada por las calles con Bloco Colubraria.

Batucada por las calles con Bloco Colubraria. 22.30 horas: Fiesta Flower Sant Ferran, con los dj’s Gunter, Javi Box y Pharma.

Festes de Maig de Santa Eulària

12 horas: Pequeño concierto de los alumnos de clarinete y saxo de la Escuela Municipal de Música en el Museo Etnográfico de Can Ros.

Fiestas de Puig d’en Valls

18 horas: Primer IRT Ajedrez Fiestas de es Puig d’en Valls. Suizo 6 rondas a 1 hora + 10 segundos. Información e inscripciones: ajedrezpdv@gmail.com. Centro cultural.

Primer IRT Ajedrez Fiestas de es Puig d’en Valls. Suizo 6 rondas a 1 hora + 10 segundos. Información e inscripciones: ajedrezpdv@gmail.com. Centro cultural. 18 a 20 horas: Taller de cocina organizado por la asociación Els Molins des Puig d’en Valls. Información e inscripciones: WhatsApp 667 020 592. Sala polivalente

Taller de cocina organizado por la asociación Els Molins des Puig d’en Valls. Información e inscripciones: WhatsApp 667 020 592. Sala polivalente 19 horas: Festival Musical de Joves Eivissa as Puig d’en Valls en la carpa.

Festival Musical de Joves Eivissa as Puig d’en Valls en la carpa. 21 horas: Pantalla para ver la final de la Copa de Europa.

Teatro

‘Una pequeña historia’. Monólogo con el actor Héctor Alterio. Mayores de 14 años. 20 horas en el Auditorio del Centro Cultural Cas Serres. Entradas a 9 € anticipada en conselleivissa.escenaonline.com o 13 € en taquilla.

‘Petites tragèdies’, a cargo de Iguana Teatre. 20 horas en el Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou. Entrada libre hasta completar el aforo.

Sociedad

‘La infancia no se toca’. Talleres en familia de Eivissa. ‘Señales de alerta y personas seguras’, a cargo de María Sánchez y Paula Aguilar. De 10 a 12 horas en el Casal d‘Igualtat de Vila. Entrada gratis con inscripción previa en 971397626 o igualtat@eivissa.es.

Música

Neorama. Neosoul. Sant Josep es Música. 11.30 a 13 horas en el mercado artesanal de Sant Josep.

Little Pomegranate Honey. Blues. Sant Josep es Música. 13 horas en Can Jordi Blues Station.

Cotton Cactus. Country y folk. Sant Josep es Música. Desde las 16.30 horas en Rosana’s.

Rick y Carly. Música de baile. Sant Josep es Música. 20 horas en la sala Plastik de Cala de Bou.

Roxela. Swing y folk. Sant Josep es Música. 20.30 horas en Es Racó Verd.

Los autores de las obras de Teatre Curt, en Sant Agustí. / Teatre de Ponent

DOMINGO 1 DE JUNIO

Fiestas de Puig d’en Valls

10 a 14 horas: Puig d’en Valls Xtrem. Bases en www.ibizafitness.es. Zona deportiva

Puig d’en Valls Xtrem. Bases en www.ibizafitness.es. Zona deportiva 18 horas: Primer IRT Ajedrez Fiestas de es Puig d’en Valls. Suizo 6 rondas a 1 hora + 10 segundos. Información e inscripciones: ajedrezpdv@gmail.com. Centro cultural.

Música

Cor Municipal de Can Blau. Concierto coral dirigido por Montse Ribot. Òscar Palerm al piano. 19 horas en la iglesia de Sant Miquel.

Alejandra Soul y René Mercier. Concierto del ciclo ‘Art i Música’ del Ayuntamiento de Eivissa. 19 horas en Es Polvorí de Dalt Vila.

Querencia. Flamenco. Sant Josep es Música. 19.30 horas en Tribu.

Alma cubana. Fiesta latina. Sant Josep es Música. Desde las 20 horas en Tropicana.

Black Leaves. Versiones de clásicos. Sant Josep es Música. Desde las 20 horas en Petunia.

Infantil

El mundo de Azahar. Concierto de la banda de canciones infantiles. 11.30 horas en Can Ventosa. Entrada libre.

Folclore

Cantada pagesa. Organiza OCB de Formentera. 20.30 horas en el Centre Antoni Tur Gabrielet de Sant Francesc.

Historia

110 Aniversario del Monumento a los Corsarios. Inauguración de la exposición ‘El monument als corsaris’. Fotografías y documentos. 20.30 horas en el Refectori del Ayuntamiento de Eivissa.

Teatro

VI Teatre Curt. Piezas de microteatro de Cristina Amanda Tur, Xesús Ballestertos y Neus Cardona. A cargo de Companyía Teatre de Ponent. De 11.30 a 14.30 horas en el centro cultural Can Curt de Sant Agustí.

Semana Santa

Caremelles de Pasqua: 12.30 horas en la iglesia de Sant Rafel a cargo dels Caramellers de Sa Torre. de Puig d’en Valls.

ARTE

Programa OFF de Can Art Fair. Exposiciones de Adrián Martínez, del 30 de mayo al 29 de junio en sa Punta des Molí de Sant Antoni; Alba Suau & Adrià Mayordomo, del 30 de mayo al 29 de junio en el Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni; Guillermo Fornes, del 30 de mayo al 29 de junio en Es Polvorí de Dalt Vila; Joan Canyelles, del 30 de mayo al 29 de junio en el Refugio Antiaéreo de Santa Eulària; Samuel Almansa, del 20 de mayo al 29 de junio en el Blanco Hotel de Formentera, y arte público 'The Owl 2025', de Stefan Strumbel, del 19 de junio al 29 de septiembre en el paseo de Vara de Rey de Vila.

Exposición 'Es Gegant des de dins', en Sa Nostra Sala. / Vicent Marí

EXPOSICIONES

'Es gegant des de dins'. Exposición sobre el proceso creativo de la película 'Es gegant des Vedrà', de Pauxa Films. De lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas y sábados de 10 a 13.30 horas en Sa Nostra Sala, c/Aragó, 17 de Ibiza. Hasta el 14 de junio.

'Fragmentos de arquitectura'. Exposición y libro de los arquitectos Marià Castelló y Lorena Ruzafa, con textos de Jesús Rodríguez Comes. Inauguración y presentación el viernes 30 de mayo desde las 19.30 horas en la sede del Colegio de Arquitectos en Eivissa, Can Llaneres, Dalt Vila. De lunes a viernes de 9 a 14 horas, hasta el 19 de septiembre.

Aïda Miró. ‘Emperò’, pinturas. Inauguración el viernes 30 de mayo a las 20 horas con actuación de Elena Ribas. Sala de exposiciones Can Jeroni de Sant Josep. De miércoles a domingo de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a sábado de 18 a 21 horas. Hasta el 15 de junio.

Marga Guasch. 'Profunditats i altres paisatges', pinturas. Inauguración el sábado 31 de mayo a las 20 horas en Can Tixedó Art Café de Forada. Hasta el 19 de junio.

Matilde Hernández 'Matibiza'. 'Calima a les Pitiüses', pinturas. Inauguración el sábado 31 de mayo a las 18.30 horas en el Centre Antoni Tur Gabrielet de Formentera. De 11 a 14 y de 16 a 20 horas. Hasta el 9 de junio.

Academia Cando y Torres. Exposición de obras de los alumnos de este año. Galería Sant Jaume 72 de Santa Eulària. De martes a sábado de 10 a 13.30 y de 16.30 a 19.30. Hasta el 3 de junio.

Toni Sánchez. 'Love & pop 2'. Pintura pop art. Hasta el 27 de junio en el Club Diario de Ibiza. De lunes a jueves de 11 a 13 y viernes de 18 a 20 horas.

Soul Courreges. 'Less is more'. Arte con objetos reciclados. Sala Ajuntament Vell de Sant Frances, Formentera. De 11 a 14 y de 18 a 20 horas, domingos y lunes por la mañana cerrado. Hasta el 31 de mayo.

Miguel Ángel García López. 'Entre mares', pinturas. Sala de Port Nàutic Ibiza. Hasta el 15 de junio.

Catherine Lachenal. 'Ibiza siempre. Recuerdos de familia'. Sala Can Curt de Sant Agustí. De jueves a domingo de 19 a 21 horas. Hasta el 1 de junio.

Fidel. 'Quietud', pinturas, Todos los días de 12 a 0 horas en la sala Aubergine de Atzaró. Hasta el 30 de mayo.

Lynn Goldsmith. ‘Rock & Roll Stories’, fotografías de artistas de rock. Festival Contrast Ibiza. Sala Walter Benjamin Sa Punta des Molí de Sant Antoni. Hasta el 28 de mayo.

‘Històries de migracions. Eivissa i Formentera, terra de sortida i arribada’. Muestra sobre migraciones del Fons Pitiús de Cooperació. De martes a domingo de 10 a 14 horas en el Faro de la Mola de Formentera. Hasta el 28 de septiembre.

Willie Márquez. 'Carigrafías', pinturas. Estudi Tur Costa de Jesús.

‘Joguerois d’ahir’. Muestra de juguetes antiguos. Colección de Félix Martínez Torres. Can Botino, Dalt Vila. Hasta el 21 de junio.

‘Uniones flexibles’. Exposición de pintura de Jesús de Miguel, comisariada por Anna Dimitrova, en ADDA Gallery, la galería ubicada en Paradiso Ibiza Art Hotel, en Cala de Bou. Hasta el 12 de julio.

‘Enrich3’. Exposición de pintura, escultura y gestos efímeros comisariada por Luis Galliussi con obra de Ramon Enrich y sus hijos, Enrich.R e Isidre Enrich. Estudio Laterna, en Santa Gertrudis. Hasta 10 de julio.

Jesus Saves Ibiza. ‘You and (A)I’, pinturas. Hotel Ocean Drive Ibiza. Hasta el 4 de junio.

'Sanç I, Rei de la Corona de Mallorca. El monarca oblidat'. Exposición por el 700 aniversario del final del reinado. Museo Monográfico des Puig des Molins. Hasta el 2 de noviembre.

‘El camino’: Exposición fotográfica de Cris AC en Can Jordi Blues Station, Sant Josep. Hasta el 13 de junio.

Caroline Rennequin. Pinturas. Galería También de Santa Gertrudis. De Martes a Viernes de 10.30 a 18 horas y sabados de 10.30 a 14.30. Hasta el 14 de junio.

Jaume Roig. ‘Cyclopea’, esculturas. Espacio Micus de Jesús de las 17 a las 21 horas. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica 971191923. Hasta julio.

Olga Muz. 'Ciclo Vidas', fotografías. Ses Casetes Art Café de Sant Mateu. Hasta el 1 de julio.

MACE Focus VII: Exposición de las nuevas adquisiciones del MACE, con obras de Nico Munuera, Irene de Andrés, Albert Pinya, Christ-Off, Robert Llimós, Bartomeu Escandell y Antonio Tomás. Hasta el 1 de junio.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 20 horas y domingos de 11 a 20 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Sant Josep. Mercado Ecológico, Local y de Artesanía. Música en vivo y talleres infantiles. Todos los sábados de 9.30 a 13.30 horas en el centro de Sant Josep. Hata octubre.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.

Mercado artesano de Sant Ferran: Jueves, viernes y sábados de 20 a 0 horas. Del 30 de mayo al 28 de septiembre.

Mercado artesano de la Mola: Mercadillo hippie. Miércoles y domingos de 16.30 a 22 horas. Del 1 de mayo al 9 de octubre.

Mercadillo de es Pujols: Artesanía y complementos. De lunes a viernes de 19 a 0 horas. Del 1 de mayo al 30 de septiembre.