Un excursionista en Ibiza: “No sé qué es peor: la invasión de serpientes o la invasión de estúpidos humanos”

“Esto nos hemos encontrado hoy cerca de ses Torres d’en Lluc”, comenta Joan Micolau, sorprendido por la estampa con la que este miércoles se encontró mientras caminaba por este paraje boscoso cercano a la zona de Cala Aubarca. En la imagen, que ha compartido en sus redes sociales, se puede ver, en el suelo, sobre la pinocha, el culo recortado de una garrafa y, sobre ella, dos mensajes.

El primero, grabado con una navaja o un objeto cortante sobre la rama baja más cercana a la garrafa: “Keep water 4 snakes” (deja agua para las serpientes). El segundo, escrito en una nota, en inglés también, colocada cuidadosamente en equilibrio sobre la misma rama, se explica que es verano y que estos animales necesitan agua.

Imagen de la 'story' que ha compartido en Instagram / Joan Micolau

Lo peor de la nota, por si Joan Micolau no estaba suficientemente alucinado ya, es que las describe como “animales nativos”. Es decir, mientras la mayoría de Ibiza está en plena lucha contra las serpientes, animal invasor que, según los expertos, está esquilmando a la sargantana, auténtico animal autóctono de las Pitiusas, hay gente que pide que se cuide a las serpientes. Sólo les falta poner en la nota que también son “seres de Dios”.

Lo peor no es sólo eso, sino todo lo que rodeaba el abrevadero de serpientes: “Al lado, restos de una hoguera en una zona altamente vulnerable y sin ninguna medida de protección”, describe Joan, que no puede evitar añadir un comentario a la story: “Ya no sé qué es peor, la invasión de serpientes o la invasión de estúpidos humanos”.