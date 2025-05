Protesta de los trabajadores de las residencias de Ibiza para reclamar subidas salariales

Cincuenta trabajadores de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència en Ibiza se han concentrado hoy a las 11 de la mañana frente a la sede de la delegación de la conselleria de Familias y Asuntos Sociales del Govern balear, situada en la calle Obispo Abad y Lasierra de Vila. Los trabajadores reclaman la equiparación de sus salarios con los que recibe el personal de atención a la dependencia de otros organismos. Otra protesta se ha realizado simultáneamente en Palma, en ese caso enfrente del edificio de la conselleria.

La Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència agrupa en Ibiza a 450 trabajadores, que incluyen los de las residencias de Sa Serra, Can Raspalls y Can Blai, personal administrativo y quienes realizan las valoraciones de las dependencias. La equiparación que reclaman tendría su equivalente en la isla con la de los trabajadores de la atención a la dependencia del Consell, pero para facilitar una negociación conjunta se está usando como baremo las tablas salariales de los trabajadores del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS): “Los trabajadores del Consell tienen unos complementos distintos a los del Govern y era como comparar peras con manzanas, entonces se ha tomado como referencia el IMAS”, ha explicado Agustín Peña, presidente del Comité de Empresa de la residencia de Can Raspalls.

Manifiesto por la equiparación

La protesta tiene el apoyo de los sindicatos CSIF, UGT, CCOO y la Unión Sindical de Técnicos y Auxiliares de Enfermería (USAE). En la concentración, los trabajadores han reclamado la equiparación salarial al grito de frases como ‘Equiparación para todos’ o ‘Basta de promesas, equiparación’. Inma Ferra, trabajadora social con plaza de valoradora de dependencia, ha leído un manifiesto en la que ha realizado un resumen de las reivindicaciones de los trabajadores: “Hace años que reclamamos una equiparación justa con nuestros compañeros del IMAS. Hace años que damos pasos, que nos reunimos, que negociamos… y siempre recibimos la misma respuesta: buenas palabras pero ninguna solución real”.

“Cuidamos a personas mayores, a personas con dispacidad física, mental, o con ambas. Acompañamos dramas familiares. Trabajamos en los centros y también en las casas. Cuidamos también a las familias y lo hacemos con compromiso, con dignidad y con cariño, pero también con sueldos desiguales, con sobrecarga, con desmotivación, y con un goteo constante de compañeros que se van”, ha narrado Ferra.

La trabajadora social Inma Ferra lee el manifiesto / J.A.Riera

Según los cálculos que han realizado los sindicatos, esta desigualdad salarial entre trabajadores de diferentes organismos sería de una media de 5.000 euros anuales brutos de diferencia. Esto provoca que muchos trabajadores presenten su baja voluntaria y busquen trabajos mejor pagados en otros organismos. En el año 2024, fueron un total de 210 trabajadores de la Fundación en el conjunto de Balears quienes lo hicieron, aunque el dato no está desglosado por islas. No obstante, los sindicatos aseguran que en Ibiza siempre hay plazas sin cubrir.

Plazas sin cubrir

“De media, cada semana hay siete u ocho plazas sin cubrir en las residencias de Eivissa, y hemos llegado a tener picos de quince personas sin cubrir. Suele suceder cuando se juntan vacaciones, bajas laborales y renuncias”, ha explicado Agustín Peña.

Comenta también este delegado sindical que donde se nota especialmente la falta de personal es en las valoraciones de los niveles de dependencia. Como ya han denunciado muchas familias, en estos casos se producen retrasos de hasta un año y medio en obtener el resultado de una valoración: “Van muy saturados. Tenemos una lista de espera muy grande”.

No obstante, los trabajadores garantizan que esta situación no repercute negativamente en la calidad de la atención de los residentes: “En cuanto a medios, estamos bien. Desde que pasamos del Consorcio Sociosanitario a la Fundación, hemos mejorado, no nos podemos quejar. El problema es en el personal”, y asegura que “a los usuarios no les afecta porque somos profesionales y tenemos vocación. No están desatendidos, no se anula nada. Pero esto se nota en la carga de trabajo, en la fatiga del personal, en que no tienes tiempo para desayunar. En esto sí repercute”.