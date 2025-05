Presentan en Ibiza una botella de Macallan que cuesta 270.000 euros

Con 270.000 euros se puede comprar, en Ibiza, un piso nuevo de una habitación o uno de obra antigua de dos habitaciones y sin ascensor. Si usted es de esos privilegiados que ya tiene un techo bajo el que dormir y que además le sobra el dinero, con esa cantidad también se puede comprar una de las botellas conmemorativas que ha sacado al mercado la marca de whisky Macallan. La célebre destilería escocesa cumple 200 años de vida y, para celebrarlo, ha facturado una pieza de coleccionista: 200 botellas numeradas que se ponen a la venta por algo más de un cuarto de millón de euros.

De las 200 botellas, dos están en España: una ya se ha vendido, y la otra se presentó ayer en Ibiza, en la tienda de Vila Vins situada junto al puerto.

«Cuando salen al mercado, estas botellas duran dos días. Vuelan», comenta Jaime López, responsable comercial de la marca Macallan en Balears. De hecho, de estas 200 botellas ya se ha vendido el ochenta por ciento: «Pero nadie se las bebe, obviamente. Son piezas de coleccionista. Se trata de ediciones limitadas, numeradas, únicas. Son botellas que se compran para invertir, ya que su valoración aumenta cada día. De la misma manera que hay gente que invierte en arte, hay quien compra botellas de Macallan».

Algo más que una botella

Explica también que la botella más cara del mundo es una de Macallan, por la que se pagaron dos millones de dólares en una subasta en Hong Kong: «Hay gente para todo y no descarto que alguien se las beba, de la misma manera que hay gente que se compra un Miró para tenerlo en el lavabo. Pero estas en concreto, tan especiales, son piezas codiciadas por los inversores».

Su valor es tan elevado que el transporte también es todo un espectáculo: «La botella va embalada con una seguridad especial. Se transporta en un furgón y dentro lleva un baúl precintado, donde están grabadas las instrucciones sobre cómo debe abrirse».

Raúl Navarro, Jaime López y Laura Miró. | VICENT MARÍ

Laura Miró, propietaria de Vila Vins y Exclusivas Miró, las empresas que distribuyen este whisky en Ibiza, explica que venden desde gamas más económicas -el Macallan de 12 años cuesta 60 euros- a otras más caras -el de 25 años cuesta 2.000 euros-, y que hay algunas ediciones limitadas que cuestan 10.000 euros. «Lo que vendemos más es la gama económica y media. En una temporada turística, podemos vender entre 5.000 o 6.000 ejemplares», explica Laura Miró, quien señala que las más caras también las venden, pero depende de la cantidad que les lleguen: «Nos suelen reservar un cupo de cuarenta o cincuenta botellas».

Su destino no son los restaurantes o las coctelerías, sino que lo demandan los compradores particulares: «Lo piden personas privadas para villas, barcos, fiestas… Tiene un target muy marcado».

Pero el motivo de la cita es la presentación de la botella conmemorativa. Recordemos: 200 ejemplares. De ellos, dos en España; y de estas dos botellas, una en Ibiza. Es el gran momento. La pieza está cubierta por un pañuelo de seda. Ejerce de maestro de ceremonias Raúl Navarro, embajador de la marca Macallan, quien se pone unos guantes y, antes de retirar la tela, realiza las presentaciones de rigor: «Estamos delante una obra de arte que rinde homenaje al tiempo, la memoria y el legado».

Time Space

Redoble de tambor, se retira la tela y ante nuestros asombrados ojos aparece… bueno, no es una botella convencional. Vemos una peana que sostiene un disco de madera adornado por unos plásticos con pinchos color burdeos, que como si fuera una custodia, atesora en un interior un recipiente circular de color rojo en cuyo interior reposa el whisky. Se trata de The Macallan Time Space.

«La botella Time Space está compuesta por dos cámaras», explica Raúl Navarro, quien invita a todo el mundo a acercarse al singular recipiente: «En la parte exterior encontraréis el destilado más antiguo que se conserva de Macallan. Un whisky que fue destilado en 1940, uno de los momentos más difíciles de la historia moderna. Representa el pasado, la resistencia, el conocimiento y la paciencia. Ha envejecido durante 85 años en barricas especialmente seleccionadas de roble americano de primer llenado y europeo de segundo uso». Según Raúl Navarro, este destilado ofrece «una experiencia sensorial única, con intensas notas aromáticas de fruta madura, especias, cacao y un sutil matiz ahumado».

«Y ahora, haremos un viaje en el tiempo», y Navarro señala la otra cámara: «En el corazón hay una pequeña botella, la cámara central, donde se encuentra un single malt de 2018, de la nueva destilería de Macallan. Es el primer whisky producido por esta destilería, que es el símbolo del futuro. Así rendimos homenaje a las generaciones que nos han precedido y a las que vendrán».

El embajador de la marca presenta un New York Sour. | VICENT MARÍ

Raúl Navarro es un personaje singular. En primer lugar, por su peculiar imagen: insólitamente pálido, de tupida barba color caoba y bigotes de pintor decimonónico. Viéndole, se percibe que se trata de alguien con una personalidad muy marcada, algo que se confirma al intercambiar con él las primeras palabras.

Una odisea personal

Nacido en Olesa de Montserrat (Barcelona) en 1987, Navarro estudió para auxiliar administrativo, estuvo trabajando durante años en una empresa de productos de bricolaje, pero su vida cambió cuando llegó al Japón. Se enamoró de su cultura y tradiciones y, además, por extraño que parezca, fue en ese país donde descubrió el whisky. «Yo no bebía hasta los 26 años. Probé mi primer cóctel y me enamoré, era un Old Fashioned, el cóctel más clásico que hay en el mercado». Para Navarro, ese primer contacto fue una especie de epifanía: «Me despertó un mundo nuevo de sensaciones. Yo soy una persona que busca la perfección a través del paladar. La perfección la encuentro a través del arte líquido, que lo concibo como una manera de explicar historias, de transportarme a través de los cinco sentidos».

Este hombre, que se define como un obseso del detalle y la perfección, encajó como un guante en una sociedad tan distinta a la nuestra como la japonesa. Aprendió el idioma -uno de los más impenetrables que existen para un occidental- en solo un año y medio, empezó a trabajar de coctelero y entró a trabajar en el hotel Four Seasons de Kyoto, donde estuvo diez años.

Actualmente, Navarro realiza presentaciones de productos de Macallan. En ocasiones, ofrece piezas de coleccionista a un perfil de cliente muy adinerado. Le pregunto cómo se las apaña un muchacho de Olesa de Montserrat para presentarse delante de un grupo de multimillonarios y no experimentar un violento síndrome del impostor. Él sonríe, reflexiona y comenta: «Creo que eso lo aprendí en Japón. Allí aprendes a leer entre líneas, aprendes a saber qué quieren los otros y qué es lo que quieren de ti. A veces, hay que olvidar tu personalidad y adaptarte. Adaptarse es complicado pero no imposible, y cuando lo logras, te cambia la vida».

Pero el viaje sensorial no termina aquí, ya que los organizadores nos agasajan con un cóctel. Su composición nos la explica el bartender Jorge Alberich: «Es un New York Sour hecho con Macallan 12 Double Cask. Tiene una parte cítrica y una parte dulce para equilibrar. Tiene una aromatización con un poquito de Laphroaig, que es un whisky ahumado que nos dará esas notas de cata que buscamos de caucho, goma y cuero. Y por encima tiene un float con un poquito de miel, jengibre y una puntita de romero». Se sirve en un vaso corto con un gran hielo cúbico. ¿El resultado? Delicioso.