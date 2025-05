El viral pollo con caviar de Rihanna se podrá degustar en una discoteca de Ibiza

Los fingers de pollo frito con caviar que en las pasadas Navidades hicieron viral varias celebrities como Rihanna entran también en el universo opulento del verano ibicenco del lujo.

Serán una de las apuestas estrella de Vicio, que abrirá el primer Burger Club en la nueva discoteca UNVRS, que celebra su opening party este sábado 30 de mayo, como una propuesta "única y exclusiva" para Ibiza, afirman desde la empresa.

La campaña promocional del plato exclusivo / Vicio

“Nos obsesiona convertir ideas locas en realidades brutales. El pollo con caviar nace de un gesto provocador, un meme hecho plato, y lo transformamos en algo que funciona gastronómicamente y que representa perfectamente el espíritu de Vicio: irreverente, inesperado, pero siempre con un punto de excelencia. El vídeo es un viaje visual a otro universo, pero al final, el mensaje es claro: esto solo pasa en [UNVRS] y solo puede pasar con Vicio”, asegura Aleix Puig, cofundador y presidente de Vicio.

Especial para Ibiza

"Esta edición especial ha sido pensada a medida para Ibiza: divertida, aspiracional y provocadora, como el complemento perfecto para las noches más intensas del verano. La estrella de esta experiencia son los fingers de pollo con caviar: tiras de pollo marinadas, empanadas y fritas, coronadas con caviar doble 00 y cebollino picado. Una explosiva combinación entre lo crujiente y lo delicado, pensada para quienes buscan sabores atrevidos y sofisticados. Todo se presenta en un packaging de edición limitada: una caja plateada con estética espacial y compartimentos separados para los fingers y el recipiente de caviar. Un diseño rompedor, exclusivo y casi de colección", destacan.

Los fingers de pollo frito con caviar y cebollino / Vicio

El lanzamiento se acompaña de una campaña que empezó este lunes con el anuncio de la colaboración en una de las principales vías de la isla y un mensaje provocador, “Por fin un Vicio legal en la isla”. A esta primera toma de contacto, se le suma un spot en redes "que mezcla ciencia ficción, humor y actitud", aseguran. "El vídeo, rodado como un homenaje directo a Men in Black, se sitúa en el universo narrativo de UNVRS, donde todo lo que ocurre parece venir de otro planeta. El anuncio muestra a dos agentes secretos encargados de proteger un tesoro desconocido: una caja con el nuevo pollo con caviar de VICIO. En una escena final cargada de ironía, el producto es sellado y etiquetado con una advertencia: "Not for you. Not for us neither. Just for [UNVRS]".