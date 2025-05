El largo periplo de una paciente en lista de espera para poder operarse en Ibiza

Una paciente de la sanidad pública derivada a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario aseguraba, hasta este martes, sentirse «en un limbo» mientras esperaba poder someterse a una operación de prótesis de rodilla. La mujer entró en la lista de espera del Hospital Can Misses en abril de 2024, pero más adelante le ofrecieron, como parte del decreto de garantía de demora, una derivación a Vilás, donde el pasado mes de abril se sometió a las pruebas preoperatorias pertinentes. Sin embargo, tras esperar infructuosamente las dos semanas siguientes a que la llamasen para comunicarle el día de la intervención, la paciente llamó al hospital privado para informarse sobre el motivo de la demora.

Allí, según explica Catalina Cardona a este diario, le dijeron que «estaba todo pausado porque el convenio entre la Policlínica y Can Misses se ha roto». «Me dijeron, por tanto, que lo tenía que hablar con Can Misses», añade Cardona, que este lunes envió un escrito formal al Ib-Salut, a modo de queja sobre lo que le estaba ocurriendo. Ayer por la mañana, una hora después de hablar con este diario, y poco después de que este diario llamase a los gabinetes de prensa de la Policlínica y del Área de Salud pitiusa (ambos confirmaron que no hay ruptura del contrato de colaboración como le habían dicho a la paciente), llamaron a Cardona desde el centro privado para darle cita para operarse. La cirugía será el 4 de junio.

Pruebas previas

Hasta ayer por la mañana Cardona hablaba de la incertidumbre que generaba la espera, sin saber el motivo de la misma, y qué iba a pasar en adelante. Explica que se ha sometido en dos ocasiones (una en Can Misses y otra en la Policlínica) a las pruebas previas a la operación, y que las primeras ya caducaron. En todo caso, en abril volvieron a hacérselas. En esta ocasión, en la clínica del Rosario, y siguen siendo válidas para la operación de la semana que viene.

«En octubre me llamaron y Anestesia de Can Misses me hizo todas las pruebas. Esperé y esperé, pero no me llamaban para la operación. Cuando lo hicieron, no sé si desde Can Misses o desde Palma, me propusieron pasar a la Policlínica». Al principio dudó, pero finalmente, como lo prioritario era operarse cuanto antes, aceptó dicha posibilidad.

Una vez derivada al centro sanitario privado, la llamaron «al cabo de unos diez días» y le practicaron de nuevo esas pruebas previas. Fue en el mes de abril. Dos semanas después fue cuando llamó al hospital privado y, según afirma, le dijeron que el contrato de colaboración entre ambos centros hospitalarios estaba roto y tenía que hablar con Can Misses. Así lo hizo: «Pedí hablar con Atención al Paciente y me pasaron directamente con Cirugía, donde me contaron que ellos se estaban enterando de esto por los pacientes que les estábamos llamando para preguntar» por esta supuesta ruptura de la colaboración entre ambos centros hospitalarios. Es decir, al parecer también les pillaba por sorpresa y no era sólo a ella a quien le habían dado esta justificación desde el centro privado. En Can Misses le explicaron que, al menos sobre el papel, «continuaba derivada».

Desde entonces ha estado llamando a un lado y otro para intentar salir de dudas. En una de esas, un profesional de cirugía del hospital público le sugirió que podría solicitar ser atendida en Can Misses, aunque previamente hubiese sido derivada a la privada. En todo caso, ayer ya le asignaron día, finalmente, para operarse en el centro privado.

Por otro lado, la paciente explica que, si bien fue en abril de 2024 cuando entró en la lista de espera, el periplo anterior tampoco fue fácil: «Llevo años así porque también tengo el pie mal y al principio me iban a operar primero del pie. La traumatóloga se fue y me dijo que me pasaba con otra, pero se puso de baja por embarazo, así que pasó a atenderme otra profesional» [la tercera], que le propuso comenzar por la operación de la rodilla. Una vez que ya se haya sometido a dicha cirugía, entonces seguramente entrará en la lista de espera para la operación del pie, explica la paciente.

El Área de Salud asegura a este diario que «el contrato está en vigor» y que «no hay constancia de que éste se haya alterado de ninguna forma de manera oficial». En cualquier caso, las mismas fuentes aclaran que «si alguien se ve en esa situación, si no ha sido un error y hay algún tipo de repetición de esquema en esa respuesta por parte de la Policlínica, estas personas no admiten más demora de la que ya tienen y deben pasarse por el servicio de Atención al Usuario del Área de Salud de Ibiza y Formentera. Se les atenderá a la mayor brevedad posible, de manera inmediata, en el proceso en el que estén ahora mismo pendientes, ya sea quirúrgico o de consultas o radiológico».

El Área de Salud añade que esto «ni siquiera supondría volver a entrar en la lista de espera de Can Misses», sino que «sería atendida de manera inmediata por esta circunstancia». El hospital privado, por su parte, añade: «Sí que puede haber casos que a lo mejor no son lo ágiles o rápidos que se quisiera, que, por diferentes motivos, van más lentos que otros, pero no se ha roto ningún convenio».