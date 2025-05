Una familia numerosa de Ibiza denuncia «problemas informáticos» al reservar vuelos interislas

Una familia numerosa de Ibiza lamenta las dificultades que han tenido en la página web y en la aplicación de Iberia para reservar vuelos interislas; concretamente, para poder recibir el descuento que les corresponde a este tipo de núcleos familiares. «No sé si ocurre lo mismo con los vuelos a la Península o al extranjero, pero cuando intento reservar un vuelo de Ibiza a Palma, no puedo. Lo he intentado desde la página, desde la aplicación y en diferentes navegadores. También con un ordenador distinto, pero no hay manera. A la hora de insertar el número de la tarjeta que acredita que somos familia numerosa, la web da error siempre», señala Esther Prats, madre de tres hijos, enviando a este diario capturas de pantalla del proceso. Afirma que esto ya le ha ocurrido en tres ocasiones; la última, este mismo lunes. También asegura que con otras aerolíneas no ha tenido este problema, tampoco con Vueling, filial de Iberia.

«El código de números que Iberia te pide, que te requiere que intercales guiones, no coincide con la tarjeta. En todo caso, coloqué los guiones donde se me pedía, pero también da error. Esto ya me pasó hace unos meses. Hablé con Iberia y me dijeron que se trata de un error informático y que lo arreglarían. Tuvieron que hacérmelo ellos por teléfono», añade Prats, que afirma conocer otros casos como el suyo. Subraya, además, que su tarjeta de familia numerosa es de 2021, por lo que no se trata de un problema de antigüedad.

Otros intentos

Hace alrededor de un mes, volvió a ocurrirle lo mismo, por lo que llamó de nuevo. «Al final son 35 o 40 minutos de llamada para sacar un billete de avión». No llegó, en ninguno de los dos casos, a interponer una reclamación formal a través de la web de Iberia, ya que para este trámite se pide introducir el código de reserva y Prats no lo tenía debido a que no pudo llegar a formalizar la compra de billetes. «Ayer [por este lunes] volví a sacar un billete y tuve el mismo problema. Y cuando quedan muy pocos billetes de avión, como ya me pasó una vez, o los sacas ya en ese momento o luego no tendrás la tarifa barata». Ante la imposibilidad de presentar queja, Prats ha explicado por correo a Iberia esta problemática. La central del gabinete de comunicación de la empresa, con sede en Madrid, señala, a preguntas de este diario, que las reservas, según su historial, están pudiendo efectuarse con normalidad, que se están pudiendo aplicar los descuentos.

En todo caso, ayer Iberia ofreció la posibilidad de que este rotativo propusiese a la afectada que Diario de Ibiza le facilitase directamente su número de teléfono a la aerolínea, de modo que pudiesen ponerse en contacto con ella ágilmente para estudiar qué estaba ocurriendo y encontrar una solución. Prats explica, así, que en la tarde de este martes se pusieron en contacto con ella, comprobaron el problema y le comunicaron que ponían una incidencia. «En esta ocasión también me han ofrecido realizar la reserva vía telefónica, pero yo ya la había hecho porque no podía perder el vuelo», añade.

Esta madre también ha escrito al Consell de Ibiza, institución desde la que se expiden las tarjetas de familia numerosa. «Les dijimos que nosotros poco podemos hacer, que tendrían que dirigirse a Consumo», explica la institución insular. Desde la conselleria balear de Salud, de la que depende la dirección general de Consumo, señalan que, en la medida en que este descuento lo concede el Estado a través de subvenciones a las aerolíneas, siempre suelen recomendar a los afectados que escriben al Govern que dirijan las peticiones al Estado; en concreto, a la dirección general de Aviación Civil, para que la administración central pueda, en su caso, trasladar la reclamación correspondiente a la empresa. La conselleria confirma, en todo caso, que este tipo de quejas no son una novedad, ya que ya se han producido en otras ocasiones.