Teatro exprés en Sant Agustí con CAT, Neus Cardona y Xesús Ballesteros

‘Patrimoni mundial de s’aseneria’. Este es el lema sugerente y gamberro de la sexta entrega de Teatre Curt, que tendrá lugar este domingo en Sant Agustí entre las 11.30 y las 14.30 horas. Fue el ganador de las dos últimas ediciones, Xescu Prats, quien propuso la frase como punto de partida y fuente de inspiración para los textos que han creado los autores protagonistas del cartel de este año: un dramaturgo con amplia experiencia, Xesús Ballesteros, y dos escritoras para las que esta es su primera incursión en teatro, Neus Cardona y Cristina Amanda Tur, más conocida como CAT.

Los tres autores ibicencos aseguran haberse «divertido mucho» creando las minipiezas teatrales que se verán el próximo 1 de junio en Can Curt en este encuentro, organizado por Teatre de Ponent y la Asociación de Vecinos de Sant Agustí con la colaboración del Ayuntamiento de Sant Josep. Será la compañía de teatro amateur de Sant Agustí, dirigida por Neus Torres, la encargada de dar vida a estas breves obras, en las que habrá espacio para el humor y la reflexión.

Ballesteros, CAT y Cardona gozaron de libertad casi plena para escribir sus piezas. Además de tener en cuenta la idea lanzada por el ganador de la cuarta y la quinta edición con la obra ‘Es beach club’, solo tuvieron que ajustarse a dos requisitos más, que su pieza no superara los diez minutos y que el reparto no fuera muy extenso. Así lo explica Torres, que es la encargada supervisar todo el trabajo, mientras que los papeles y la dirección de cada función se reparte entre los integrantes de Teatre de Ponent.

Teatro del absurdo, comedia crítica y reflexión

La sexta edición arrancará este domingo a las 11.30 horas en la sala que la Asociación de Mayores de Sant Agustí tiene en Can Curt con ‘Patrimoni Mundial de la Idiotesa’, una pieza escrita por Ballesteros que dirige Felisa Tébar. Aunque su autor prefiere no proporcionar muchas pistas para no cargarse el efecto sorpresa, adelanta que el argumento gira en torno a «una situación absurda» donde «burocratiza la idiotez». Es la primera vez que el dramaturgo y docente ibicenco, que domina la comedia de enredos, participa en Teatre Curt. Ballesteros alaba «la iniciativa» por suponer «una gran oportunidad de aprendizaje» para los miembros de esta compañía amateur, que tienen la posibilidad no solo de interpretar sino de ejercer de directores.

Una divertida imagen con los autores de las tres obras que se representarán este domingo. / Teatre de Ponent

A las 11.40 horas aproximadamente se representará en la sala de exposiciones de este espacio la siguiente pieza, ‘La consciència de l’alcalde’, escrita por CAT y dirigida por Mercé Chumillas. Con esta miniobra, la periodista y criminóloga ibicenca, que hasta ahora se ha centrado sobre todo en la novela policíaca y en la divulgación científica y medioambiental, se estrena en la dramaturgia. «Mi única experiencia en este terreno hasta ahora fue como ayudante de dirección con Merche Chapí, pero esta es la primera vez que escribo una obra de teatro», explica.

Aunque prefiere no hacer espóiler, sí adelanta algún detalle de su texto para ir abriendo boca. La acción comienza en el despacho del alcalde de Sant Josep, «con una mesa llena de planos y proyectos» y la visita de «un promotor urbanístico que le propone crear una especie de parque temático en Cala d’Hort con forma de ovni». Se trata, dice, de «una comedia crítica muy ácida con toques de teatro del absurdo».

Después de ‘La consciència de l’alcalde’, CAT, de momento, no se plantea nuevas incursiones en el mundo teatral. Lo que sí confirma es que se lo ha pasado muy bien con esta experiencia, al igual que Cardona, que también se estrena en estas lides.

La miniobra de esta poeta y docente ibicenca, ‘Posa’t guapa’, dirigida por Antonio Marí, se podrá ver en el porche de Can Curt a las 11.50 horas, en una primera ronda. «Es una obra reflexiva en torno a la situación actual de la sociedad y hacia dónde vamos», comenta, antes de añadir que contiene un pequeño homenaje a la novela más popular del escritor británico Aldous Huxley, ‘Un mundo feliz’.

En total, en la cita de este domingo se realizarán cuatro sesiones para el público en general de estas tres obras, a partir de las 11.30 horas, y luego a las 12.10, las 12.50 y las 13.3o horas.

La entrada es gratuita, aunque como el aforo de las salas de Can Curt es limitado, los interesados en acudir tendrán que hacerse con los tiquetes para cada función el mismo día con algo de antelación.

Los que vean las tres piezas, tendrán la oportunidad de escoger la mejor obra y la mejor interpretación. Además, durante el evento, podrán disfrutar «a precios populares» de los aperitivos que servirán para la ocasión algunos vecinos de Sant Agustí que colaboran en esta iniciativa sin ánimo de lucro que cada año gana más adeptos.