Ibiza contará con nuevos psicólogos para atender a víctimas de abusos sexuales a partir de julio

La consellera balear de Familia y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, ha informado de que se está modificando la relación de puestos de trabajo para que haya 7 psicólogos para atender a menores víctimas de abusos sexuales en las islas y, mientras tanto, se ha licitado un psicólogo a jornada completa en Mallorca y otros dos por horas tanto en Menorca como en Ibiza que se incorporarán en julio.

Cirer ha respondido con estas contrataciones a una pregunta de la diputada de Més per Menorca Joana Gomila en el pleno del Parlament sobre cómo solucionará la falta de profesionales para atender a los menores víctimas de abusos sexuales en Menorca. Cirer ha explicado que se produjo una baja médica en esta isla que creó una desatención. Ha añadido que la fundación s'Estel, de la que dependen, está tramitando actualmente una modificación de la relación de puestos de trabajo (RLT) de función pública para esta unidad de abusos sexuales en la infancia conocida como Utasi.

La intención es "ampliar las plazas de psicólogos con 3 plazas en Mallorca, 2 en Menorca y 2 en Ibiza", ha detallado Cirer, que ha incidido en que antes no había profesionales asignados ni en Ibiza ni en Menorca y viajaban desde Mallorca, lo que dificultaba en ocasiones esta atención.

"Una necesidad urgente"

Gomila ha insistido en que las terapias especializadas "son una necesidad urgente" porque los maltratos sexuales a menores "son una de las formas más desvastadoras de violencia con consecuencias psicológicas que pueden marcar toda su vida". Ha reiterado que estos menores "necesitan que se les atienda de manera inmediata para ser conscientes de lo que ha ocurrido".

Ha precisado que en Menorca con 3 profesionales los que atienden a estos niños, uno de los cuales está de baja desde noviembre, por lo que no puede atender a algunos menores víctimas de abusos, "interrumpiendo su tratamiento, con todo lo que eso supone". "Cada día sin atención especializada supone un paso atrás en la recuperación de estos menores y aumenta el riesgo de que el trauma se cronifique", ha advertido Gomila, que ha subrayado que "no pueden cargar solos con unas heridas tan profundas".

La diputada de Més per Menorca considera que la atención a menores víctimas de abusos "no puede ser una cuestión de recursos o de no tener profesionales, es prioritaria", y ha exigido "una solución inmediata para paliar la falta de profesionales" porque estos niños "no pueden esperar 6 meses más".

Cirer ha admitido que la modificación de la RLT no es de resolución inmediata porque falta una mejora de simplificación administrativa y ha añadido que, mientras se tramita esta modificación "hay una licitación externa de un psicólogo en Mallorca en jornada completa, y en Ibiza y Menorca plazas por horas para cubrir esta necesidad de forma rápida".

La licitación sale esta semana y se espera "que los profesionales estén trabajando en la primera quincena de julio", ha precisado.