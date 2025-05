Entrevista Juan Manuel Lafuente: «No esperamos cortes generalizados de agua este verano en las islas»

El político menorquín (Maó, 1963) asegura que Balears sigue en estado de prealerta por la sequía a pesar de que la situación ha mejorado gracias a las lluvias recientes. Pone el foco en la necesidad de modernizar las infraestructuras hídricas, controlar el consumo de los recursos y atajar las fugas de agua. También trabaja en una nueva ley del litoral para aumentar la vigilancia marítima, los fondeos ilegales y limitar el alquiler de embarcaciones a quienes no tienen título.

¿Cómo se encuentran en estos momentos las reservas hídricas en Baleares?

En cuanto a los datos más recientes, la situación ha mejorado gracias a las lluvias recientes, comparado con los meses anteriores. Afortunadamente, las reservas han ido a mejor, pero seguimos en una situación de prealerta. En términos generales, estamos más o menos en la misma situación que el año pasado. Las lluvias de abril han sido clave, ayudando a recuperar los embalses y acuíferos. Sin embargo, debemos seguir gestionando el agua con cautela, porque aún no estamos en una situación de total estabilidad.

De cara a la temporada que ahora empieza, ¿hay algún aspecto que preocupe al gobierno o alguna situación nueva que deba tenerse en cuenta?

Es una preocupación constante, como todos los años. Estamos siempre atentos y seguimos de cerca la situación. Es cierto que hemos implementado varias medidas y acciones que, poco a poco, están mejorando la gestión del agua. Por ejemplo, se están realizando importantes inversiones en los municipios para reducir las pérdidas en las redes de abastecimiento. Además, se ha mejorado toda la infraestructura general de abastecimiento.

¿Qué mejoras han implantado?

Una de las grandes decisiones ha sido la de mejorar la eficiencia de las desaladoras. Estamos llevando a cabo tres proyectos para reducir el consumo eléctrico en estas instalaciones con inversiones a través del ITS por varios millones de euros. También estamos invirtiendo en mejorar las redes de distribución para minimizar las pérdidas. Hemos lanzado proyectos con una inversión de 20 millones de euros este año para renovar la red de distribución. Ahora estamos a punto de aprobar 57 millones adicionales para seguir mejorando la infraestructura, incluidos proyectos para optimizar las depuradoras y la reutilización del agua.

¿Hay alguna previsión de cortes de agua generalizados este verano?

En principio, no esperamos cortes de agua generalizados. Sin embargo, no descartamos que puedan producirse en algún punto concreto, sobre todo en zonas más complicadas. De hecho, hace unas semanas, el director general se reunió con los alcaldes de la Serra de Tramuntana para planificar cómo abastecer a los municipios más vulnerables durante el verano. En estas zonas es más difícil asegurar el suministro debido a la topografía y la falta de infraestructuras adecuadas. Es probable que en algunas áreas se den cortes puntuales debido a lo complejo de la situación.

En relación con las desaladoras, ¿hay suficientes instalaciones en Mallorca?

Actualmente, las desaladoras que tenemos son clave, pero estamos trabajando para optimizar su capacidad. Estamos mejorando la desaladora de Alcúdia, donde queremos maximizar su rendimiento para abastecer también a sa Pobla, de modo que podamos dejar descansar los acuíferos de la zona. Además, estamos mejorando la desaladora de Palma para asegurar el suministro a Palma, Calvià y otras áreas cercanas. En cuanto a las nuevas, tenemos en marcha un proyecto para construir una cuarta desaladora en el Levante de Mallorca. Esta zona es particularmente importante debido a los problemas de salinización de los acuíferos, por lo que necesitamos contar con un soporte adicional de agua desalada.

¿Es sostenible recibir a casi 20 millones de turistas cada año?

El agua es, sin duda, un recurso escaso, y la clave está en gestionarlo correctamente. Estamos trabajando en infraestructura moderna, tecnología y digitalización del consumo de agua para identificar fugas y controlar mejor el uso. Este tipo de medidas son fundamentales para que la situación sea sostenible, tanto en años de sequía como en años de mayor demanda. La sostenibilidad es posible, pero solo si seguimos controlando el consumo, evitando derroches y utilizando tecnología para optimizar cada recurso. No podemos seguir incrementando el consumo de manera desmedida, y el objetivo es concienciar a todos los usuarios sobre la importancia de usar el agua de manera responsable.

¿Qué medidas están tomando con los grandes consumidores de agua?

Estamos implementando un sistema de digitalización para monitorizar el consumo de agua de los grandes usuarios. A través de contadores digitales instalados en los pozos que abastecen a los grandes consumidores, podremos hacer un seguimiento mucho más preciso de su consumo y detectar cualquier anomalía. También estamos trabajando en colaboración con los ayuntamientos, ya que ellos son los responsables directos del suministro urbano. Se están creando borradores de ordenanzas municipales para implementar tarifas progresivas: si un usuario excede el consumo normal por persona, se aplicarán penalizaciones. Esta es una forma de regular el consumo y evitar abusos.

¿Los pozos ilegales siguen siendo un problema grave?

Los pozos ilegales, como cualquier actividad ilegal, siempre son un problema, pero no hemos detectado un aumento significativo. Los agentes medioambientales están constantemente vigilando y, si se detecta alguno, se actúa según la normativa. Con la digitalización, también podremos mejorar el seguimiento y controlar más la extracción de agua, lo que nos permitirá abordar este problema de manera más eficiente.

¿Tienen alguna solución para las fugas de agua en los municipios?

Hay avances notables en algunos municipios, donde las redes de distribución se han modernizado y las pérdidas han disminuido considerablemente. Sin embargo, en otras zonas las redes siguen siendo obsoletas, lo que genera más pérdidas. Estamos implementando un plan para reducir las pérdidas de agua, con un objetivo de no superar el 17% de agua no controlada, es decir, la diferencia entre el agua extraída y la facturada. La digitalización está ayudando mucho a identificar y solucionar estos problemas, lo que permite un control más efectivo y la reducción de las fugas.

¿Cuáles son las principales novedades de la nueva ley de gestión del litoral?

Esta ley busca regular la gestión global del litoral y contempla una planificación integral, no solo en tierra firme, sino también en el ámbito marítimo. Además, establece un marco para la ordenación del litoral en función de las particularidades de cada isla, dando un papel importante a los consells insulars, y también a los ayuntamientos, especialmente en lo relativo a la ordenación de las playas. La ley también introduce la posibilidad de hacer ordenaciones supramunicipales para zonas compartidas por varios municipios, como ocurre con algunas playas que se extienden a lo largo de dos municipios, y regula los servicios y la infraestructura necesaria para cada zona. Por otro lado, un aspecto clave de la ley es la protección del patrimonio arquitectónico y las infraestructuras tradicionales en la costa, como las casetas y los muelles. Se creará un catálogo para conservar estas estructuras, asegurando que se mantengan las características tradicionales y evitando que se sustituyan por elementos no acordes con la estética local.

¿Esta ley también regula la conservación de los chiringuitos?

No, la ley no tiene como objetivo regular ni proteger los chiringuitos modernos. En este sentido, la normativa se centra en los edificios tradicionales ubicados en la costa. Los chiringuitos tienen sus propias autorizaciones y regulaciones separadas, que no se ven afectadas por esta ley. En cuanto a las infraestructuras tradicionales, la ley busca garantizar su conservación a través de un catálogo que defina qué características deben mantenerse para preservar su valor histórico y cultural.

¿Qué medidas se están tomando para mejorar la vigilancia del litoral y combatir las actividades ilegales, especialmente en los meses de verano?

Hemos presentado un proyecto pionero para dotar a la comunidad autónoma de 22 embarcaciones para la vigilancia marítima, a través de PortsIB, el ente encargado de gestionar los puertos. El objetivo es aumentar la presencia y la capacidad de persuasión en la costa, especialmente durante los meses de mayor afluencia turística, como agosto. La estacionalidad en el mar es aún más intensa que en tierra, por lo que el servicio de vigilancia será clave para garantizar la seguridad. Las embarcaciones comenzarán a estar operativas este verano, y esperamos que este proyecto ayude significativamente a mejorar la vigilancia del litoral.

Hace un año, un yate mató a un joven en Cala Bona. ¿Se está tomando alguna medida para mejorar la seguridad marítima?

La Guardia Civil tiene la competencia principal en la vigilancia marítima, y aunque su personal está altamente capacitado, los recursos son limitados. Sin embargo, creemos que con el apoyo de la nueva flota de embarcaciones de vigilancia, podemos incrementar la presencia y la seguridad en el litoral. La clave está en garantizar que se cumplan las normas de navegación, de la misma manera que en las carreteras. El problema de los accidentes en el mar no es tanto por la falta de recursos, sino por el incumplimiento de las normas. Con una mayor vigilancia y presencia, podemos reducir significativamente esos riesgos.

¿Se va a regular el alquiler de embarcaciones sin licencia?

Actualmente, la normativa estatal permite el alquiler de embarcaciones de pequeñas esloras sin licencia, aunque en nuestra opinión no es adecuado para Balears, dada la densidad de tráfico marítimo. Hemos solicitado que se nos permita regular esta actividad y exigir que todos los arrendatarios de embarcaciones acrediten tener la titulación adecuada, similar a lo que ocurre con el alquiler de vehículos. En este momento, el Ministerio está trabajando en una nueva normativa, y parece que la predisposición es favorable a este cambio.

¿Cómo valora el traspaso de Costas?

Fue una medida parcial y tutelada. Si bien gestionamos los expedientes y las autorizaciones, la última palabra en las concesiones la sigue teniendo Madrid, y los ingresos generados por estas concesiones se van al Estado, no a la comunidad autónoma. Además, el traspaso no incluyó las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura en nuestras costas, lo que ha dificultado la gestión. Por lo tanto, consideramos que el traspaso fue insuficiente en términos de recursos y competencias.

¿Cómo se está abordando la regulación de los fondeos ilegales en Balears?

Fondear de forma libre es legal siempre que no se haga en un área protegida. Sin embargo, el fondeo fijo con infraestructuras permanentes, como los «muertos», requiere autorización, y lamentablemente todavía hay muchos fondeos no autorizados en el litoral. Estamos trabajando en colaboración con los ayuntamientos y entidades náuticas para regular los fondeos y reducir al mínimo las infraestructuras ilegales. La competencia para vigilar estos fondeos fuera de las áreas protegidas sigue siendo del Ministerio.