El tráfico en las carreteras de Ibiza sigue su tendencia al alza y aumenta casi un 9%

Las cifras de tráfico de la red viaria de Ibiza, salvo en el período de la pandemia del covid, sigue con su tendencia al alza y en 2024, según el último informe del Consell, han aumentado en un 8,65%. Se trata de la Intensidad Media de Tráfico (IMD) del conjunto de las carreteras que dependen de la máxima institución insular, también de las autovías del aeropuerto y Sant Antoni.

El último plan de aforos estima que el año pasado circularon una media de 11.498 vehículos al día por la red viaria insular, lo que supone, además, un aumento del 11,5% con respecto a 2019, el año previo al covid, cuando la cifra se situaba en 10.315 vehículos. En 2020, en plena pandemia, cuando no hubo siquiera temporada turística, la IMD cayó a 6.818 vehículos.

El tramo de la red viaria de Ibiza que soporta una mayor presión de tráfico es el que se sitúa entre el enlace de Can Misses y la rotonda de Can Sifre, en el segundo cinturón de ronda, con una IMD de 54.767 vehículos, lo que supone prácticamente lo mismo (un 0,45% menos) que en 2023 (55.014 vehículos de media al día). Ese año se había registrado un incremento de poco más del 12% con respecto al año anterior. En 2019, el año previo al covid que sirve como referencia para analizar la evaluación, este tramo del segundo cinturón de ronda tenía una IMD de 50.227 vehículos, con un incremento del 2,6% con respecto a 2018.

Julio, el mes con más tránsito

En julio del año pasado fue cuando se alcanzó el pico de mayor intensidad de tráfico en este tramo del segundo cinturón, con una IMD de 78.545 vehículos (76.543 en agosto), mientras que la cifra más baja se registró en diciembre con una media diaria de 33.395, lo que evidencia la marcada estacionalidad de la presión de la circulación.

Para calcular el número de vehículos que circulan por las carreteras de la isla, se utilizan diversos tipos de estaciones de aforo (54 en total). Con las permanentes (10), que disponen de contadores electrónicos y captadores de bucles magnéticos en el pavimento, se registra todos los días del año la intensidad horaria del tráfico y se distinguen los vehículos ligeros de los pesados.

Las estaciones de control primario (12) calculan el tráfico durante seis semanas completas al año en meses alternos. En el año 2022, se introdujo la tecnología del radar. Por último, se emplean estaciones de control secundario (32), que registran el aforo durante 12 días laborales al año con un control de dos días seguidos en meses alternos.

El segundo tramo más transitado de la red viaria, calculado con una estación de aforo permanente al igual que el primero, se localiza en la autovía del aeropuerto, entre Can Sifre y el enlace de Ca na Palleva, con una IMD de 47.914 vehículos. A partir de este punto, la presión media del tráfico va bajando hasta llegar a 20.161 vehículos al día en el tramo de llegada al aeropuerto.

En cuanto a la autovía de Sant Antoni, el tramo con una mayor IMD se sitúa entre el enlace de sa Blanca Dona y la rotonda de Can Negre, con un total de 37.400 vehículos. En esta zona se ubica también la única estación que utiliza la concesionaria de la autovía para calcular el coste anual por la construcción y mantenimiento de la carretera que abona la Comunitat Autònoma por el llamado sistema de peaje en sombra (se paga en función de los vehículos que circulan). Sin embargo, en la estación de aforo también permanente ubicada antes de Sant Rafel y antes de Can Tomàs, el IMD baja a 35.225 y 35.721, respectivamente.

El tramo entre el enlace de Jesús y Can Clavos, en la carretera de Santa Eulària, se registra una IMD de 43.361 vehículos, con un incremento de casi el 31% con respecto a 2023. En todo caso, hay que tener en cuenta que entre 2019 y 2023, por las obras de desdoblamiento de esta vía, esta estación no funcionó como permanente, por lo que las cifras de esos años no son tan fiables como las de 2024. Precisamente, el año pasado se instaló una nueva estación permanente, aunque, según el Consell, no midió el tráfico todo el año, pero sí «bastante tiempo».

Evitar que se crezca más

El vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, destaca que las cifras de tráfico de los últimos años refuerzan la necesidad de la limitación de circulación prevista a partir del próximo domingo y hasta el 30 de septiembre. En este sentido, recuerda que los informes de entrada de vehículos en la isla de los últimos años registran incrementos de «dos dígitos». «No se trata de que nos quedemos como estamos, sino de evitar como mínimo que se continúe creciendo más», indica.