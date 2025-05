La piel quemada por el sol de hoy, el melanoma de mañana

Tener manchas en la piel es normal pero, como todo en el cuerpo humano, «hay que vigilarlo». La piel es el órgano más grande, extenso y pesado del cuerpo y, a pesar de que ahora está de moda seguir rutinas de belleza y aplicarse protección solar, la percepción es que «se hace más por guapura que por prevenir un cáncer de piel », indican desde la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en una carpa informativa colocado en la plaça Julià Verdera de ses Figueretes con motivo del Día Mundial contra el Melanoma, que se conmemoraba el 23 de mayo.

El melanoma es el más común y agresivo de los cánceres de piel y para prevenirlo lo más importante es protegerse, tanto con crema solar como con gorras o sombrillas. Elementos que, como ha comprobado la AECC, se usan poco: «Anualmente preparamos un formulario en el que preguntamos si se utilizan este tipo de cosas y la respuesta suele ser que no», indica Pepi Prats, trabajadora social y coordinadora de voluntariado en la asociación.

Fototipos de piel

Este lunes, se reparten tanto cremas solares como gorras a los ciudadanos que pasan a informarse, que además pueden conocer su fototipo de piel a partir de una rápida medición de melanina. De este rápido test pueden resultar tres fototipos de piel, basados en la tonalidad de ésta y, según la que sea, se recomienda un tipo de protección solar: «Las pieles más oscuras son más tolerantes al sol, pero eso no quiere decir que no se quemen, sólo que tardan más tiempo en hacerlo que una piel más clara», indica Prats, y añade: «Que sea más difícil que se queme tampoco quiere decir que no desarrolle un cáncer a lo largo de su vida, porque la piel tiene memoria, por lo que quizá los cánceres que se diagnostican ahora son de gente que antes no se cuidaba tanto la piel».

Esto lo confirman los datos de incidencia de cáncer en España, que indican que el mayor número de casos se presenta en personas de más de 65 años. La Red Española de Registros de Cáncer estima que este año se diagnosticarán 9.400 nuevos casos de esta enfermedad, que causa 1.000 muertes al año. En Ibiza, por ejemplo, la Clínica Vila Parc advirtió hace unos días del aumento de casos de tumores malignos de piel en la isla, de los que se intervinieron un millar en 2024.

Por este motivo, es importante revisarse la piel con frecuencia, como hace Maria Luisa Cipriani, que tras realizarse el test en la carpa no se sorprende de que le recomienden utilizar una crema con protección 50: «Siempre la uso y me la pongo contra las arrugas y las manchas», afirma. Sin embargo, para Cipriani no siempre ha sido así, porque confiesa que cuando era joven: «Decidía usar protección número seis porque pensaba que así me pondría más morena».

Al respecto, las profesionales de la AECC advierten de que una crema de factor seis «no protege porque no da tiempo a que haya acción de protección». «Un seis SPF , que es Sun Protection Factor (factor de protección solar), indica el tiempo que tu piel puede estar sin quemarse por los rayos ultravioleta, por lo que hay que reaplicar la crema pasado ese tiempo», indica Alicia Baquero, farmacéutica del Colegio Oficial de Farmacéuticos (Cofib) que participa como voluntaria en esta jornada. Por esta razón, «cuanto mayor es el SPF, mayor es el porcentaje de rayos que se bloquean», recomienda.

Variedad de cremas

Por otro lado, Baquero también lanza una advertencia a aquellas personas a las que no les preocupa quemarse «porque eso luego se convierte en moreno»: «Hay muchas formas de poder acelerar ese proceso, como cremas con color o cremas que aceleran el bronceado que existen hoy en día, sin necesidad de pasar por una quemadura, que al final es la reacción del cuerpo a una amenaza».

Como advierte Baquero: «A corto plazo, además de quemarse, una continua exposición al sol puede llevar a desarrollar un tipo de cáncer de piel o acelera el fotoenvejecimiento, que quizá no se vea ahora pero sí que aparecerá en el futuro». Por otro lado, recomienda que, con la piel quemada o no, se debe utilizar aftersun: «Lo ideal sería utilizarlo siempre porque aunque te pongas fotoprotección va a calmar e hidratar la piel».

A este consejo Baquero le agrega el último: «Hay que revisarse, sobre todo si se tienen lunares... Hay que vigilar si crecen nuevos o cambia la forma de los que hay, si se vuelven más oscuros o aparece alguna protuberancia... O si salen manchas... En cualquier caso, hay que ir al dermatólogo».