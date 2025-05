Las patronales de Ibiza alertan de una «generalización» del absentismo laboral

Los representantes ibicencos de las patronales Pimeef y CAEB alertan de una «generalización» del absentismo laboral. Afirman que es una problemática «tranversal, no solo de algún sector en concreto», y que si bien siempre ha existido, venía siendo algo «controlable». Hasta hace pocos años. Por absentismo se refieren, principalmente, a aquellas ausencias en el trabajo de uno o dos días, es decir, no bajas médicas oficiales como tales. Sin embargo, las organizaciones empresariales también observan un incremento en esta otra vertiente y piden que haya un mayor control.

La Pimeef convocó a su comité ejecutivo a principios de mayo para hacer balance del inicio de la temporada, aunque también se trató la cuestión del absentismo. «Hace un par de años parecía que podía ser algo puntual, pero vemos que se está estandarizando», en palabras del presidente de esta patronal, Alfonso Rojo.

De hecho, en Pimeef ya se plantean «seriamente» comenzar a realizar sondeos entre sus asociados para poner cifras a este problema. La patronal habla de casos en los que el trabajador avisa de su ausencia «media hora antes de comenzar el turno» o directamente no avisa. «Parece que es suficiente con el más mínimo síntoma de malestar y que en este caso el trabajo es lo primero que te quitas. Estamos preocupados porque para nosotros no es algo tangible. A los empresarios nos gusta analizar con números, pero en este aspecto no somos expertos», añade Rojo.

Un aumento

En una línea similar se expresa José Antonio Roselló, vicepresidente de CAEB por Ibiza: «Se está produciendo muy frecuentemente y se añade al problema de falta de mano de obra. El absentismo es un fenómeno relativamente nuevo. Siempre ha habido, pero no con la intensidad actual». Sobre las bajas laborales oficiales, Rojo añade: «Nosotros nunca vamos a superar el criterio de un médico, pero sí que pedimos que haya una inspección médica mucho más efectiva a la hora de gestionar las altas».

Tal y como recogió recientemente Diario de Mallorca, el absentismo derivado de las incapacidades temporales de los trabajadores se ha incrementado en un año un 27,5% en la hostelería balear, un 13% en el transporte, un 8% en la construcción y un 5,6% en el comercio, según los datos facilitados por la conselleria de Empleo, desde la que se ha decidido poner en marcha un plan para intentar rebajar estas situaciones.

Para ello, van a trabajar conjuntamente este departamento autonómico (a través del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral y la conselleria de Salud), el Instituto Nacional de la Seguridad Social por parte de la Administración estatal y la Asociación de Mutuas de Balears.

Un punto que destaca la secretaria autonómica de Trabajo, Catalina Cabrer, es que son la totalidad de los sectores empresariales los que le transmiten su preocupación ante la evolución que las islas están teniendo en esta materia, aunque son los hoteleros los que más hincapié han hecho en relación a este fenómeno, dado que son los que presentan la tasa de absentismo más alta y además es la que más ha crecido en el último año.

Por sectores

La tasa de absentismo se obtiene calculando las horas no trabajadas, dividiéndolas por el total de las que se deberían de haber realizado y multiplicándolas por 100. Pues bien, en el sector del alojamiento, calculada sobre los ocho meses de la temporada, en 2024 fue de 14,8 (9,4 si se estima para un total de 12 meses), mientras que en el comercio se situó en 5,6, en la construcción en 5,3 y en el transporte, en 5,2, con los incrementos antes señalados. Lo que refleja que el problema está especialmente acentuado en el sector hotelero, algo que los sindicatos han achacado siempre a las elevadas cargas de trabajo.

Dicho plan pretende que la baja de un trabajador no se prolongue innecesariamente debido a la burocracia, agilizando las pruebas diagnósticas y evitando duplicidades en las mismas y en los tratamientos. También se quiere poner el foco sobre los accidentes laborales. En este caso, se señala la necesidad de reducir la tasa de siniestralidad laboral de las islas, la más elevada del país, que el pasado año ya se logró recortar un 6,7%. Para ello, se quieren intensificar actuaciones como las visitas a empresas con los mayores índices de accidentalidad y la formación de los trabajadores.