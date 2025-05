Cuando la falta de personal en Ibiza se une a las ausencias sin avisar en plena temporada

Dentro de las patronales, el absentismo laboral es uno de los temas de conversación recurrentes cuando se celebran reuniones para poner sobre la mesa las problemáticas que sufren las empresas de Ibiza. Pimeef y CAEB alertan de un aumento de este fenómeno en los últimos años. Aunque también observan un aumento de las bajas médicas como tal, explican que el principal problema son más bien las ausencias de uno o dos días, avisadas (o no) en el último momento por parte del trabajador. Como no se justifican de manera oficial, no llegan a quedar registradas como bajas, indica la Pimeef. «Al acudir a las reuniones de Pimeef, compruebo que el absentismo es un problema que están teniendo absolutamente todos los sectores», expresa Miquel Tur, presidente de Pimeef Restauración. Detalla que ocurre «especialmente» en empresas «con una temporalidad más elevada y con una parte de la plantilla con poca antigüedad». Al menos en su sector.

Consuelo Antúnez, presidenta de la Asociación de Construcción y Derivados de Ibiza y Formentera de la Pimeef, coincide con Tur: «Afecta a todos, pero no creo que los de la construcción seamos de los más perjudicados. Normalmente los sectores que trabajan de temporada suelen tener más problemas con el asunto de las bajas».

Así, afirma que su sector está en marcha todo el año y que «normalmente cuenta con plantillas muy estables»: «Ahora es complicado tener trabajadores nuevos porque no viene gente». Y Antúnez recuerda que, en un contexto de falta de personal cualificado en la isla para cubrir todos los puestos de trabajo que se ofrecen, el absentismo tiene una mayor capacidad de hacer daño: «El hecho de que las plantillas estén ajustadas puede hacer que realmente haya un problema, porque a nada que falte alguien, repercute en los demás, que tienen una sobrecarga de trabajo».

La secretaria autonómica de Ocupación, Trabajo y Diálogo Social, Catalina Cabrer, señaló este mes de abril que la tasa de absentismo laboral de Balears en 2024 fue del 5,7%, por debajo de la media nacional (situada en el 6,7%), si bien «se constató una tendencia al alza respecto al año anterior», según recogió el Govern en un comunicado al respecto.

El conseller balear de Empleo, Alejandro Sáenz de San Pedro, abogó el mes pasado en un acto público por «abordar el fenómeno del absentismo de forma proactiva, desde el diálogo y el consenso, garantizando así un empleo de calidad». «Esto implica entender las causas detrás de las ausencias e implementar políticas efectivas que fomenten un entorno laboral más saludable», añade.

Bajas no justificadas

Miquel Tur hace hincapié en que no se refiere a las bajas laborales, confirmadas por médicos, sino a ausencias débilmente justificadas (o sin justificación alguna). «En Ibiza, en nuestro sector se suele dar mucho el lunes por la mañana o el viernes a última hora», apunta.

El presidente de Pimeef, Alfonso Rojo, pone sobre la mesa otro factor: «Tampoco olvidemos que hay gente que quizás esté echando horas fuera de su jornada laboral en otros trabajos, algunas veces incluso en la economía sumergida, sin estar dado de alta. Eso nosotros ya no lo podemos controlar». Y de ahí, añade, vienen las lesiones.

Distintas voces sindicales han venido denunciando que la falta de mano de obra en Ibiza, que a menudo dificulta completar las plantillas, provoca sobrecargas en los trabajadores y que esto puede acabar provocando bajas. Sin embargo, Pimeef y Caeb niegan que esta sea la explicación al problema de absentismo que denuncian, o al menos no la única. «Absentismo no es estar enfermo. Estamos hablando de algo de otra naturaleza», asegura José Antonio Roselló, vicepresidente de CAEB por Ibiza.

Rojo, quien recalca que habla por lo que afecta a las pymes, que es el segmento que representa su patronal, añade: «No puedo concebir que hoy en día haya gente realizando jornadas laborales extensísimas y que no sean retribuidas. A alguien que esté con unas cargas de trabajo altísimas le diría que busque otro empleo, que seguramente sin rascar mucho va a encontrar un sitio en el que va a estar mejor». Así, concluye: «Me cuesta mucho achacar todas las bajas laborales a las cargas de trabajo. No voy a criticar a los sindicatos si ellos tienen este problema localizado en algunos sectores y con los datos correspondientes, pero no es generalizado en el resto de sectores».

Además, los representantes patronales subrayan que estas ausencias no justificadas no solo perjudican a la empresa, sino también al resto de la plantilla. «Si estos niveles de absentismo fuesen por sobrecargas laborales, serían los trabajadores que conforman la parte estructural de la empresa quienes tendrían este tipo de bajas, en caso de sobreagotamiento. Pero es que no estoy hablando de bajas justificadas», insiste Tur.

Bajas médicas

En relación con las bajas oficiales, Rojo pide medidas para garantizar que «la inspección médica es lo suficientemente efectiva y rápida»: «Los médicos deben utilizar su criterio y conocimiento para hacer su trabajo, está claro, pero entendemos que está habiendo un aumento que no es normal y que no es acorde a la realidad, a la calidad del empleo que las empresas ofrecemos».

Este diario también recogió recientemente declaraciones de Maria Costa, presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera, que alertaba también de las ausencias de uno o pocos días: «Es una realidad y hay una tendencia de aumento de este absentismo. En Ibiza tenemos un problema de absentismo laboral grave, que nos preocupa», dijo.