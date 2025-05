Santa Eulària elabora "el primer catálogo de caminos" de Ibiza

El Ayuntamiento de Santa Eulària anuncia que será "la primera institución de Ibiza en disponer de un catálogo de caminos, una herramienta que permitirá ofrecer en el futuro mayor seguridad jurídica tanto a propietarios como a usuarios".

Desde el equipo de gobierno indican en un comunicado que este catálogo, "servirá para definir con claridad la titularidad, el mantenimiento y los usos permitidos de estas vías. Tras un estudio pormenorizado de identificación, documentación y análisis de 471,82 kilómetros de caminos, el equipo redactor ha documentado un total de 280 caminos, que suman 338,362 kilómetros, de titularidad pública".

El estudio contempla "aspectos como el ancho, el tipo de pavimento y el estado general de los caminos". Además, añaden desde el Consistorio, "se ha recopilado información sobre los usos y categorías de cada vía, se ha analizado el rastro documental para determinar su titularidad (pública o privada) y se han realizado entrevistas a personas conocedoras del territorio con el fin de obtener datos cualitativos relevantes". De estos caminos, 120 ya estaban incorporados en las Normas Subsidiarias y 88 figuran en el Inventario de Caminos Municipales de 1998.

Metodología combinada

También se ha estudiado la situación jurídica de los caminos, incluyendo el uso público, la titularidad y posibles servidumbres de paso, así como la definición del trazado, denominación y titularidad de cada uno de ellos. El Ayuntamiento explica que para alcanzar estos objetivos, "se ha aplicado una metodología combinada que incluye análisis jurídicos, pruebas técnicas geomáticas, investigaciones históricas y la consulta de diversas fuentes documentales y orales, como catastros, actas municipales, mapas históricos, cartografía militar y testimonios locales".

Una de las herramientas clave en este proceso ha sido el sistema GeoXarc de información geográfica propio del Consistorio, "que ha permitido integrar y analizar toda la información espacial y documental recopilada. Uno de los principales objetivos del proyecto es desarrollar un catálogo vivo, que pueda ampliarse con nuevos caminos conforme se acredite su titularidad pública municipal, facilitando así su protección y gestión eficiente", informan.

"Según los resultados del estudio, se han revisado en total 380 caminos, clasificados en ocho tipologías distintas: caminos públicos municipales vecinales (136), caminos públicos municipales rurales (117), calles públicas municipales urbanas (11), caminos no públicos de acceso a fincas (48), caminos no públicos particulares (47), vías públicas no municipales (tres), caminos de titularidad dudosa (10) y torrentes públicos utilizados como caminos (dos)".

Los resultados del estudio serán presentados en la sesión plenaria del mes de mayo, donde se someterán a aprobación inicial para su inclusión en el Inventario de Bienes Municipales. Cabe recordar, apunta el Ayuntamiento, que los caminos públicos "son bienes de dominio público que deben ser inventariados por los ayuntamientos a fin de garantizar su protección y uso adecuado".

"Este proyecto representa un paso fundamental para la preservación del patrimonio vial de Santa Eulària, asegurando su correcta gestión y conservación para las generaciones futuras", agregan finalmente desde el equipo de gobierno municipal.