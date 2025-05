Rompiendo mitos monoparentales en Ibiza

«Las familias de madres a solas por elección configuran un contexto idóneo para el desarrollo infantil». De un plumazo, la psicóloga Marta Díez, profesora investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, rompe el primer mito relacionado con las familias monoparentales, esa idea de que la ausencia de uno de los progenitores en el núcleo familiar va a provocar automáticamente que surjan problemas en la crianza.

Defiende completamente lo contrario y están muy atentas a sus palabras una veintena de madres, en su mayoría acompañadas por sus retoños, que se acercan durante la mañana del sábado al Casal d’Igualtat. Por la tarde coge el relevo otra psicóloga, María del Mar Tirado, coordinadora de la Unidad de Apoyo Emocional de las clínicas VIDA.

María del Mar Tirado, durante su intervención. | VICENT MARÍ.

Es aquí donde se celebra una jornada informativa que lleva por título ‘Taller de comunicació d’orígens’, organizada por la Asociación de madres monoMarentales por elección de Ibiza y Formentera y patrocinada por el Ayuntamiento de la capital.

En este encuentro nadie chista ni mira mal cuando un niño pega un grito. Porque ellos son los auténticos protagonistas, aunque algunos sean tan pequeños que ni siquiera saben dónde están. Pero sí son muy conscientes de que no les falta el amor de su madre.

«Los hijos de familias monoparentales muestran un buen desarrollo y no se diferencian de quienes crecen con padre y madre», abunda Díez, por si quedaba alguna duda entre el auditorio.

En su capítulo de conclusiones clave sobre el tema, la experta también subraya que «la maternidad en solitario no es, per se, una maternidad vulnerable» y, para acabar, mete el dedo en la llaga: «La clave no es la estructura del hogar, sino la calidad de la vida familiar».

Es decir, que más vale una buena progenitora, dedicada y cariñosa, que dos incapaces de cumplir con las labores básicas de la crianza.

El momento idóneo

El motivo fundamental de la charla es explicar a las madres cuál es el momento idóneo para mantener esa conversación con sus hijos que saben que, tarde o temprano, acabará surgiendo. La psicóloga apunta que ese diálogo para hablar con los niños sobre sus orígenes debe producirse cuando tienen ocho o nueve años de edad.

En ese momento, los pequeños están en la tercera fase de su desarrollo, llamada de las operaciones concretas, y encuadrada entre los 6-7 y los 11-12 años, números aproximados porque cada persona es un mundo con su propio ritmo de desarrollo personal.

Se trata de una etapa muy ligada al contenido y a lo concreto, donde ya asoman la intuición y la razón como nuevos motores del comportamiento. Las madres tienen que tener «preparado el terreno» antes de que sus criaturas alcancen esa edad, en la que probablemente van a demandar «una explicación más clara y profunda».

«En caso contrario, hay que iniciar y facilitar esa conversación», anima la psicóloga. En su opinión, que también comparte su colega Tirado, «no hay que usar nunca la palabra padre». En lugar de eso, recomienda hablar de «donante».

Menos tajante se muestra a la hora de elegir otras palabras que se pueden emplear: «Hay quien le gusta hablar de la famosa semilla, otros prefieren referirse ya a células... Conocía a una madre que lo llamaba ‘esencia de hombre’», rememora, despertando las risas del público.

Y, por último, más consejos útiles para cuando llegue la temida fase de la adolescencia, donde todo se puede poner patas arriba con frases como «tú decidiste que no tuviera papá» o «vamos a buscar a un papá para mí».

«Hay que vivirla con normalidad. No os sintáis culpables. No son reproches a tu tipo de familia», zanja, quebrando un mito más, asociado a la edad más beligerante de los hijos.