Miquel cardona, director gerente de IB Digital: «Planeamos ‘apps’ para que ciudadanos y turistas eviten playas concurridas»

¿Cómo gestionó IB Digital la red TetraIB durante el apagón del 28 de abril que afectó a los operadores privados en Balears?

Cuando los operadores privados empezaron a perder cobertura, activamos a nuestro equipo técnico para garantizar que TetraIB no sufriera interrupciones. Como red propia de Balears, controlamos desde la energía hasta los terminales de emergencia. La ausencia de cortes eléctricos en las islas nos permitió mantener el servicio. Estuvimos en contacto constante con los operadores privados, siguiendo la recuperación de sus redes. Pero la nuestra no cayó.

¿Qué es TetraIB?

TetraIB es una red de comunicaciones móviles de voz basada en la tecnología Tetra, creada por el Govern para cuerpos de seguridad y emergencias. Usa frecuencias nacionales más robustas que el 5G o 3G, con mejor cobertura. Sus usuarios incluyen la Dirección general de Emergencias, el SAMU, Ibanat, bomberos de Mallorca, Menorca, Ibiza y Palma, policías locales, Protección Civil y, recientemente, PortsIB. Funciona como un sistema de coordinación por grupos, optimizando recursos y eliminando contratos con operadores privados.

¿Qué medidas garantizan que la red resista cortes de suministro eléctrico como el del pasado 28 de abril?

Todas nuestras antenas y centros de conmutación tienen baterías de 24 horas de autonomía. Contamos con tres grupos electrógenos móviles, uno por isla, y las cinco antenas principales, junto con los tres centros de conmutación, disponen de grupos fijos para proporcionar energía. La redundancia de centros en Mallorca, Menorca y Ibiza asegura el servicio, salvo en casos extremos, como la destrucción de una instalación.

¿Por qué TetraIB funcionó durante el apagón mientras las redes privadas colapsaron?

TetraIB es una red local que controlamos íntegramente, a diferencia de las redes nacionales de los operadores privados, que dependen de centros de conmutación. Durante el apagón, estos centros probablemente agotaron sus baterías de seis horas, interrumpiendo las comunicaciones de voz. TetraIB usa fibra óptica, radioenlaces, tarjetas SIM y, pronto, satélites, reforzando su resiliencia como sistema de emergencias.

Y WhatsApp, ¿por qué siguió funcionando mientras las llamadas fallaban?

Las llamadas dependen de centros de conmutación que, sin energía, colapsan. WhatsApp, al operar en un modelo descentralizado de internet, funcionó en antenas con baterías, aunque con retrasos. Esto permitió que los mensajes se enviaran mientras la telefonía tradicional fallaba.

¿Qué mejoras planea para reforzar TetraIB en las islas?

Con 13 millones de euros de fondos Feder, duplicaremos la cobertura de TetraIB, pasando de 60 a 110 antenas. Hemos mejorado el contrato de mantenimiento, aumentando las horas de mantenimiento preventivo y añadiendo el correctivo. También incorporaremos más grupos electrógenos fijos y estudiamos la comunicación satelital para mayor redundancia.

IB Digital, además de la citada red, también gestiona el proyecto Territorio Balear Inteligente y el sistema de sensores IoTIB.

El Territorio Balear Inteligente busca recopilar datos en tiempo real e históricos para tomar decisiones basadas en evidencia. IoTIB es nuestra red de sensores de bajo consumo, diseñada para áreas sin cobertura móvil, como torrentes o zonas naturales. Con baterías que duran hasta diez años, monitoriza recursos como playas, agua o espacios naturales, beneficiando a la Administración, a los ciudadanos y a los turistas.

¿Cómo funcionan estos sensores de en las playas baleares y qué impacto pueden llegar a tener?

En playas como es Trenc, Cala Turqueta y ses Illetes, usamos sensores wifi, que detectan móviles con wifi activado, y sensores de conteo, que registran entradas y salidas. Estos proporcionan datos en tiempo real sobre el aforamiento y ayudan a gestionar la saturación. Este verano ya tendremos estadísticas calibradas y planeamos apps o paneles informativos para que ciudadanos y turistas eviten playas concurridas, apoyando una gestión turística más sostenible.

Además de en las playas, ¿qué otras aplicaciones tienen los sensores de IoTIB?

IoTIB monitoriza parkings en espacios naturales, balsas de agua para incendios, boyas de amarre para detectar usos indebidos y calidad del aire, ruido y aforamiento en la Serra de Tramuntana (en Mallorca). También estudiamos la salinización de aguas residuales y el control de extracciones de agua en pozos, optimizando recursos hídricos. Estos datos permiten decisiones informadas y pueden compartirse con la ciudadanía para fomentar un uso responsable del entorno.

La UIB está implicada en el proyecto.

Creamos el IoTIB Lab en la Universitat de les Illes Balears, una herramienta que centraliza el conocimiento sobre sensores. Planteamos retos a grupos de investigación, como medir el aforamiento de playas o el nivel de balsas, y ellos desarrollan soluciones que probamos en entornos reales. Esto asegura que las tecnologías sean prácticas antes de licitarlas.

¿Es la comunidad pionera con el modelo de Territorio Balear Inteligente?

Todas las administraciones buscan datos, pero nuestro enfoque, que abarca entornos rurales y naturales, es ambicioso frente a las Smart Cities. La estandarización de la semántica de datos es clave para compararlos. Con el IoTIB Lab y pilotos reales, nos posicionamos como referentes, junto a proyectos como el de Madrid o la ‘gemela digital’ de Galicia.

¿Qué papel juegan en cuanto al turismo y su gestión?

Sin competencias directas en turismo, proporcionamos datos para gestionar la saturación en playas y espacios naturales. Queremos ofrecer información en tiempo real mediante apps o paneles, permitiendo a ciudadanos y turistas decidir si visitar lugares concurridos. Esto apoya a las consellerias de turismo, aliviando la percepción de masificación.

¿Qué avances hay en la cobertura de IB3 y el proyecto de radio digital?

Gestionamos la emisión de IB3, con cobertura casi total salvo en sa Cala de Sant Vicenç y en Sant Agnès de Corona (Ibiza), que cubriremos antes del fin de la legislatura. Para la radio Digital, hemos aprobado la licitación. Esta tecnología, más sostenible y con mejor calidad, mostrará otros datos como el nombre de la canción. Esperamos que IB3 Radio emita en Digital desde septiembre, accesible en coches y con receptores en hogares.

Los trabajadores de IB Digital reclamaban la modificación de los complementos salariales de cuatro empleados, ¿cómo se ha resuelto el conflicto?

Heredamos un problema de hace seis años, con trabajadores asumiendo tareas de mayor responsabilidad sin ajustes salariales. Tras finalizar la estabilización de plazas en noviembre de 2024, negociamos con Función Pública y sindicatos, alcanzando un acuerdo hace unas semanas. En seis meses hemos solucionado un conflicto complejo de forma legal, valorando el esfuerzo del equipo.

Tras los antecedentes de IB Digital, con su antecesor cesado, ¿cómo asumió su dirección?

Antoni Costa me propuso liderar IB Digital con un proyecto transformador para mejorar la relación entre la Administración y los ciudadanos. Venía del sector privado, con una buena posición en Iberdrola, pero vi una oportunidad para generar impacto. Los antecedentes no me frenaron; los asumí como un reto para construir un futuro sólido.

Su nombramiento vino, además, acompañado de un cambio de nombre.

El cambio a IB Digital refleja nuestra ambición de liderar un Territorio Balear Inteligente y centralizar la tecnología del Govern. Queremos integrar el personal tecnológico de las consellerias para optimizar recursos y simplificar trámites. Aunque los cambios de nombre generan complicaciones administrativas, son necesarios para alinear nuestra identidad con la meta de transformar Balears mediante la tecnología.