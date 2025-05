Mata a un rival en Sant Mateu con un cuchillo oculto en un limón

El ofrecimiento aparentemente inocente de un limón dulce de un joven a otro es la clave de un suceso ocurrido en mayo de 1904 en Sant Mateu y juzgado con un tribunal popular el 29 de mayo de 1905 en Ibiza, hace 120 años.

El ritual de cortejo del festeig pagès es aquí de nuevo el marco de un crimen. La reunión de jóvenes de sangre caliente y en muchas ocasiones armados, esperando para pelar la pava con una joven casadera, era el caldo de cultivo perfecto para que se inflamaran las emociones y, en ocasiones, apareciera la violencia.

Pero ¿qué tenía que ver un limón en todo esto? Los hechos ocurrieron el 1 de mayo en la finca de Can Tunió, en Sant Mateu, a la que habían acudido varios grupos de jóvenes para festejar con la hija de la casa, Margarita Riera Serra, «muchacha joven y guapa, por cierto», relata la crónica del juicio publicada en la edición del 30 de mayo de 1905 de Diario de Ibiza.

A eso de las cinco de la tarde, José Torres Riera, Escarré, salía de la casa tras su turno de cortejo, en el momento en el que llegaba su principal rival, Miguel Tur Bonet, Ramon, acompañado de su buen amigo Joaquín Expósito, Casetas.

Escarré y Ramon, que era menor de edad, ya habían tenido antes sus más y sus menos, así que el primero se sorprendió cuando el otro le ofreció el limón que llevaba en la mano. Escarré pidió a su rival que se retirara y le dejara pasar y éste, sin mediar más palabras, le clavó en el cuello su cutxilla, que, previamente, había ensartado en el limón. El corte seccionó la carótida de Escarré y le provocó la muerte de forma casi instantánea.

«Provocador y pendenciero»

Así se relataron los hechos en el juicio, según las declaraciones que habían hecho los diferentes testigos presentes tanto ante la Guardia Civil como en sede judicial. Durante la vista, presidida por el magistrado Mendo, varios de los testigos, y en especial Casetas, intentaron favorecer a Ramon. El abogado defensor, el prestigioso Pedro Tur y Palau, llamó a declarar a seis jóvenes que aseguraron que Escarré era «provocador y pendenciero» y que les había amenazado sin motivo en varias ocasiones, aunque varios incurrieron en contradicciones con lo que habían testificado previamente.

Aquí se abre un paréntesis, porque el redactor, que no firma la crónica, entra en una serie de divagaciones que hoy serían impensables pero que dan testimonio de la época, entre que termina la prueba testifical y el magistrado Mendo suspende el juicio hasta la tarde para que acusación y defensa presenten sus alegatos finales: «Iba a dar fin la prueba testifical cuando asomaron por la puerta de secretaría unas cuantas cabecitas monísimas, pertenecientes, como es natural, a otras tantas hijas de Eva. Ya salió el sol, me dije, y continué mirándolas ensimismado y así hubiera seguido a no sacarme de mi distracción la voz del señor Mendo».

¿Homicidio o asesinato?

En fin, a las cuatro volvieron a la sala juez, fiscal, abogado, jurado, testigos y el numeroso público que había acudido a presenciar el juicio, en el que fue de los casos más comentados en la isla en el último año. El primero en hablar fue el fiscal Planas, que calificó de homicidio el delito, tras recordar que nadie podía negarlo porque el propio Ramon había confesado que fue él quien atacó a Escarré. Curiosamente no elevó la calificación a asesinato, aunque él mismo había dicho que podría calificarse así. Pidió al jurado el veredicto de culpabilidad. El defensor Tur y Palau glosó de nuevo el carácter pendenciero del joven muerto y pidió que se declarara inocente a su defendido porque, afirmó, había actuado en defensa propia.

Tras los alegatos, el juez resumió el caso antes de que el jurado se retirara a deliberar. La crónica de es Diari lo cuenta así: «El Sr. Mendo pronunció un bellísimo y grandilocuente discurso el cual tuvo a la numerosa y escogida concurrencia suspendida de sus labios, de los cuales brotaba una idea detrás de otra a cual más bella y más encarnada en los modernísimos moldes de la sociedad. Más, mucho más podría decir acerca del notabilísimo discurso del Sr. Mendo; pero mi torpe pluma no acierta con palabras bastantes para dar siquiera una idea de la grata impresión que produjo en el ánimo de cuantos tuvimos el gusto de oírle».

La deliberación fue breve y en pocos minutos el jurado volvió a la sala con su veredicto: culpable. El fiscal pidió al juez la imposición al procesado de una pena de 14 años, ocho meses y un día de prisión correccional, además de una indemnización de 2.000 pesetas a la familia de la víctima. Por su parte, el defensor, que aceptó el veredicto, reclamó que al menos se redujera la indemnización a 500 pesetas.

La sala aceptó en todos sus términos la petición del fiscal y el caso de la cutxilla pagesa ensartada en un limón quedó resuelto.