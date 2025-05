Baleària estima en casi cinco millones las pérdidas por la limitación de circulación en Ibiza

Aparte de la dificultad que entraña, por su complejidad, la puesta en marcha a partir del próximo domingo de la ley que limita la entrada y circulación de vehículos en verano, el Consell de Ibiza se enfrenta también a la amenaza de que el juez pueda decretar la suspensión cautelar de la medida; en concreto, del acuerdo del pleno del pasado mes de marzo en el que se acordaba el período de regulación y el cupo de vehículos autorizados (4.168 de particulares y 16.000 de rent a car). La compañía naviera Baleària, que ha solicitado esta suspensión, alega el perjuicio económico que, supuestamente, le causa dicha restricción y que cuantifica en casi cinco millones de euros: 4,6 millones en pérdidas directas y 300.000 euros en indirectas.

Sin embargo, el servicio jurídico del Consell de Ibiza, en respuesta a dicha pretensión, sostiene ante el juzgado que el supuesto impacto económico que alega la naviera «no se soporta en datos que puedan ser verificados». Baleària también efectúa una serie de afirmaciones que, según la defensa de la institución, tampoco se basan en «ningún dato objetivo» ni concreta de dónde salen las cifras.

Es más, la respuesta jurídica del Consell destaca que la naviera señala, en otro documento aportado en el juzgado, que «el saldo máximo de vehículos en la isla (entrados y salidos) que llegan en el período de referencia es de 5.557 (muy ligeramente por encima del cupo aprobado e impugnado), lo que supone un 3,2% de la flota local». El servicio jurídico del Consell puntualiza que este dato no se refiere sólo a las cifras de Baleària sino a las de «todas las navieras».

Con base en esto, la repuesta del Consell advierte de que «ni siquiera se puede asegurar que se sobrepase el valor del techo máximo (de 4.168) porque dentro de este valor podrían estar incluidos muchos vehículos que, según la ley, gozan de excepción». Por ejemplo, puede haber «y razonablemente habrá», vehículos de residentes en la isla, de propietarios de segundas viviendas en la isla o de residentes en otras islas del archipiélago que se desplacen a Ibiza por trabajo, entre otras exenciones que prevé la ley.

Saldo por debajo del techo

De hecho, según uno de los gráficos aportados por Baleària en el juzgado, el saldo máximo de vehículos transportados por Baleària durante el período de aplicación de la ley, se sitúa en 2.584, «muy por debajo del techo máximo aprobado por el pleno». «Difícilmente parece que pueda existir el perjuicio económica que Baleària manifiesta», señala la respuesta del Consell en el juzgado en contra de la medida cautelar solicitada por la compañía naviera.

En este sentido, indica también que, según la información aportada por Baleària en la demanda, en la mayor parte del período de limitación (1 de junio a 30 de septiembre) el saldo medio de los vehículos transportados entre todas las navieras está por debajo del techo máximo. Y en el caso de Baleària, que alega un perjuicio económico, está siempre por debajo de dicho techo. «En definitiva, no se concreta ni acredita a qué perjuicios irreversibles se refiere», añade.

En su demanda, Baleària sostiene que, con esta restricción, subyace «la deliberada intención» de responsabilizar a las navieras de «la congestión viaria existente en la isla» y que, con ello, además «se favorece a las empresas de alquiler de vehículos y al transporte aéreo».

El servicio jurídico del Consell lo niega y afirma, por un lado, que la comparación con el transporte aéreo «resulta completamente gratuita» y, por otro, que el cupo asignado a los rent a car, comparativamente, es «más intenso» que el de los vehículos particulares que llegan en barco. Hay que tener en cuenta, además, que dicha cifra (el cupo) se basa en un estudio de capacidad elaborado por la consultora Movytrans y que, en el primer año de aplicación de la ley, los límites aprobados se sitúan por debajo de lo recomendado.

Así, sobre el supuesto efecto irreversible que alega Baleària para tratar de que el juzgado suspenda la aplicación de la restricción mientras se sustancia el contencioso-administrativo, el Consell responde que es «evidente que no se causaría unos graves perjuicios y que, de producirse, serían en cualquier caso económicos y, como tales, reparables y resarcibles».

Asimismo, para justificar que no prospere la petición de Baleària, el Consell destaca que se tienen que «ponderar los intereses en conflicto». Sobre esta cuestión, el servicio jurídico del Consell sostiene que debe «primar el interés general» que representa la institución insular con respecto al «particular de la mercantil, por muy loable que pueda ser su intención».

Perjuicio a terceros

El Consell señala que la suspensión de la ley afecta también a terceros, como a las empresas de rent a car, que, en función del cupo asignado, «igual han adquirido un determinado número de vehículos». Es el caso también de aquellas personas que ya hayan comprado un billete para viajar a la isla en barco con su coche durante el periodo de restricción con el pago de la correspondiente tasa para circular por la isla. También indica que «el interés general sufriría una perturbación grave jurídicamente intolerable». «Se podría ver truncada la lícita expectativa de todas aquellas personas, grupos o colectivos que confían en que se aplique la ley para asegurar la sostenibilidad medioambiental, económica, social y turística de la isla», defiende la institución en su escrito.

Debate sobre si es constitucional

Baleària alega la inconstitucionalidad de la norma. En concreto, la vulneración del artículo 9.3, sobre la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, y del 14, referente al derecho a no ser discriminado.El Consell defiende que este debate es una cuestión de fondo que no puede considerarse a la hora de aceptar o no la suspensión de la ley. «Cuestionar la constitucionalidad de la norma para evitar su aplicación con una medida cautelar no es de recibo».