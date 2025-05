Unos 80 barcos del Club Náutico Ibiza deben volver a su puerto base antes del 1 de junio

Alrededor de 80 embarcaciones del Club Náutico Ibiza (CNI) que permanecen amarradas en Botafoc Ibiza para evitar daños por la ausencia de un dique flotante en el puerto de Vila, deben volver a su puerto base. Esto es, a las instalaciones que gestiona Puertos y Litorales Sostenibles (PyLS) desde que en abril de 2024 ganara la concesión que históricamente había ostentado el CNI. Quedan pocos días para que los amarristas se trasladen hasta el muelle de Ribera.

Dichos barcos, propiedad de los socios, están amarrados en Botafoc Ibiza gracias a un acuerdo con la Autoridad Portuaria de Balears (APB), sin que los amarristas tengan que pagar una cuota al puerto deportivo adicional a la que ya pagan a PyLS por tener amarre en Port Nàutic Ibiza. Todo ello, en el marco de un plan de contingencia provisional que se activa para evitar daños en estas embarcaciones en caso de temporal. Y dicho plan dice claramente que, «tras la desactivación» del mismo, «las embarcaciones volverán a sus puestos de amarre originales».

El plan finaliza el 31 de este mes, confirman a este diario fuentes de APB, de la Asociación de Amarristas del Club Náutico Ibiza y de Botafoc Ibiza. Así lo recoge también el plan de contigencia: «Se ponen a disposición 100 amarres de esloras comprendidas entre seis y 15 metros durante los meses de temporada baja (1 de octubre a 31 de diciembre y 1 de enero a 31 de mayo) en la instalación náutica de Marina Botafoc», como se denominaba entonces esta marina.

«Botafoc Ibiza tienen 80 barcos en sus instalaciones que el día 31 deben salir, porque ellos tienen reservas de sus clientes», explica Naihara Cardona, presidenta de la mencionada asociación. Y es que la temporada ya ha comenzado.

Cardona acusa a PyLS de no responder a las peticiones de información que formula en representación de la asociación. «No sabemos qué tenemos que hacer el día 31. A algunos les han ofrecido [desde PyLS] ir a Formentera, pero como no son claros y no ofrecen lo mismo a todo el mundo... Todavía no sé de nadie a quien le hayan dicho de volver al puerto. PyLS no nos comunica nada y la APB no se pronuncia», expresó la portavoz de los amarristas del CNI a este diario el miércoles. Ese mismo día y ayer, sábado, este diario trató de recabar la versión de PyLS mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, sin obtener respuesta.

Plazos

PyLS dijo en un comunicado de principios de mayo que el dique se está construyendo en la Península y que la previsión es que se instale en Ibiza en breve: «A pesar de que las circunstancias justificarían legalmente una prórroga de hasta 90 días, la previsión es que el dique esté instalado a lo largo del mes de mayo», detallaron.

En todo caso, el 6 de mayo, un día después de dicho comunicado, el consejo de administración de la APB acordó conceder a PyLS, empresa gestora de Port Nàutic Ibiza, «una prórroga del plazo de finalización de las obras asociadas a la instalación [del dique desde este 5 de mayo] hasta el 15 de noviembre de 2025, con una parada prevista entre el 15 de junio y el 30 de septiembre, en atención a la imposibilidad de realizar trabajos durante la temporada estival», recogió la APB en un comunicado que también informaba de la prórroga, por un año más (hasta el 6 de mayo de 2026), en la concesión temporal de estas instalaciones del puerto.

«Esta decisión se fundamenta en el análisis técnico interno de la APB, así como en un informe favorable de Puertos del Estado. Ambos documentos concluyen que la solución presentada por la empresa PyLS en su proyecto constructivo, para la instalación de un dique de abrigo flotante, minimiza suficientemente la problemática de seguridad y operatividad de la dársena, tal como requería el pliego del concurso público para autorizar la prórroga», añadía la APB.

Desde la APB indican que aunque todavía no está instalado el dique flotante, «sí hay muelles», dejando caer que los amarristas pueden volver a sus puntos habituales de atraque, como ya prevé el plan de contingencia. «Y efectivamente, el 31 de mayo termina el período de contingencia. A partir de esta fecha, PyLS debe hacerse cargo», señalan las mismas fuentes con respecto a esos casos 80 barcos. Sobre la crítica de Cardona de que no responden a sus peticiones de información, la APB indica: «Estamos analizando si se determina que la asociación [de amarristas del CNI] es parte interesada o no, y si finalmente se considera que sí lo es, se les responderá».

Cardona, presidenta de la asociación, añade: «Nosotros ya hemos enviado los requerimientos tanto a PyLS como a APB y si nadie dice nada, nosotros no podemos hacer nada. El día 31 nos encontraremos allí y veremos qué pasa (...) Esto ya se hacía con el Club Náutico: como ya no había condiciones de seguridad, nos íbamos a Botafoc cuando había temporales, pero luego ya volvíamos a nuestro puerto base y listo. Nunca había habido ningún problema. Lo que ocurre es que con el Club Náutico las cosas eran más normales, había una comunicación fluida a la hora de trasladarnos a Botafoc cuando venía mal tiempo y de volver, y en estas fechas ya estaba todo el mundo en el Club Náutico».

Cruce de acusaciones

El Club Náutico criticó, siendo todavía concesionario de las instalaciones que ahora gestiona PyLS, que la APB les obligó a tirar abajo el muelle de hormigón que hacía de resguardo. La APB, por su parte, lo negó y dijo que fue «una alternativa elegida y propuesta por el mismo Club».

Eso sí, en el pliego de condiciones para la última concesión temporal de las instalaciones del Club Náutico, la APB mencionó la eliminación del pantalán de hormigón y la construcción de los dos flotantes. Y lo hizo de «forma sucinta y a modo orientativo» para «recoger un mínimo de actuaciones que sería recomendable acometer para mejorar y garantizar la seguridad de las instalaciones –que debe priorizarse en todo caso- de acuerdo con el objeto y objetivos que se pretenden». En el pliego de bases del concurso, destacó la APB, «se recomendaba a los licitadores a modo orientativo un mínimo de actuaciones» a acometer dado el «mal estado de las infraestructuras fijas», entre ellas la retirada del pantalán exterior fijo.