Mikel Guerendiain, autor de 'Mauro': «Escribir algo en lo que no crees debe ser un suplicio»

Naciste en Ciaurriz, un pueblo por donde pasaron los prisioneros de la fuga que relatas en tu novela. ¿Aquel episodio de la guerra forma parte de las leyendas y la historia oral de donde naciste?

La verdad es que no. Hubo un silencio absoluto sobre el tema de la Guerra Civil. De pequeño sabía que en la entrada del pueblo, en un camino, habían fusilado a cuatro personas y nada más. En 2013 me compré una libro sobre la historia de la fuga de 850 presos republicanos de la fortaleza de San Cristóbal, y allí averigüé que los cuatro asesinados de mi pueblo eran los presos que se habían fugado y que iban de camino a Francia. Allí até cabos y estuve muchos años con la idea de escribir un libro, aunque fuera ficcionado, que recogiera esta historia, y homenajear a esos cuatro hombres cuyos cuerpos no se han recuperado.

¿Contactó con descendientes de los fugados para recabar información?

No lo hice pero he leído todo lo que se ha publicado de la fuga. Hay libros en los que se entrevista a supervivientes. Se fugaron 850 presos. 206 fueron asesinados los días siguientes, durante su persecución, y el resto fueron capturados y devueltos al penal. Solo conocemos el nombre de tres de ellos que lograron alcanzar la frontera francesa, y quizás hubo un cuarto que también escapó. Hay muchísima documentación, pero yo quería escribir una novela. Lo he ficcionado todo. Quitando la primera parte, que es la historia del penal, donde he intentado ser fiel a lo que se vivió, la hambruna, el frío, las muertes por tuberculosis y neumonía, el resto es ficción.

Pese a que está ambientada en la Guerra Civil, es más bien una novela de personajes.

En Navarra no hubo guerra como tal, sino una represión atroz en la que mataron a cerca de 4.000 personas, y me interesaba tratar la Guerra Civil desde la retaguardia. Narrar no solo la fuga, también cómo vivían los hombres y las mujeres que estaban en los pueblos entre Pamplona y la frontera francesa, con sus crisis existenciales y sus problemas emocionales, cuando de repente llegan a su pueblo unos fugados y unos perseguidores.

¿Tuviste miedo a la reacción que el libro pudiera provocar?

Tenía dos miedos. Por un lado hay un personaje que es un cura que tiene un sufrimiento interno y una crisis existencial fuerte. Temía cómo se iba a recibir su historia en Navarra, que es una tierra donde el Opus Dei tiene mucha influencia… pero luego pensé que había tratado al personaje con mucho respeto y que no tenía nada que temer. También me preocupaba cómo se lo podían tomar los hijos y nietos de los fugados que sobrevivieron o que murieron. A la semana de salir el libro, me escribió una mujer de Peñafiel (Valladolid) que era hija de un superviviente, y que estaba sorprendida de que una persona joven como yo hubiera recuperado aquel acontecimiento. La verdad es que el feedback está siendo muy positivo, y estoy orgulloso de colaborar en que se conozca esta historia.

¿Los personajes son todos inventados?

Efectivamente. Hay dos presos con nombres inventados, hay dos perseguidores, y a partir de ahí aparecen otros muchos. Es una novela coral narrada en pequeños capítulos en primera persona. Es una novela de personajes, con las contradicciones del ser humano. Hay amor, aventura, miedo, venganza, ira...

Sorprende que, siendo un tema tan novelesco, nadie lo haya tratado hasta ahora.

En Estados Unidos, Spielberg ya habría hecho una película. La historia es muy cinematográfica y la novela también.

¿Cuánto tiempo ha tardado en escribirla?

Empecé a redactarla en enero de 2022 y la terminé casi dos años después, en diciembre de 2023. Para las 190 páginas que son, es bastante tiempo. No me costó tanto redactar sino ir uniendo todos los pequeños capítulos de una página, media página, dos párrafos... en los que los personajes van hablando. Cuadrarlo todo me ocasionó un quebradero de cabeza.

Siendo un autor novel, ¿cómo logró hacer llegar su texto a una editorial como Pepitas de Calabaza?

Yo le había mandado el libro a diferentes amigos, pero el filtro era mi amigo Dani, el librero -yo también fui librero durante once años-. Dani me dijo que le había gustado mucho y que debía publicarse fuera de Navarra, y que lo veía en la editorial Pepitas de Calabaza. Así que lo intenté y a la semana me llamaron y me dijeron que les había gustado y que la querían. Ahora está en imprenta la tercera edición. La recepción ha sido muy buena, los libreros me recomiendan y eso me emociona.

En su nota biográfica leemos que ha sido friegaplatos y ordeñador de vacas, entre otros oficios. ¿Es importante que un escritor, para conocer el alma humana, haya desarrollado todo tipo de trabajos?

Sí, y pongo el ejemplo de Paul Auster, que es un escritor que amo, y que trabajó en un barco y en una plataforma de petróleo. Trabajar en diferentes sectores te da un aprendizaje diferente y una forma de entender el mundo muy variada. Te ayuda a comprender el mundo mucho mejor, te sirve para empatizar con otras personas, trabajos y vivencias. Como la literatura, el trabajo te sirve para entender al ser humano. Ahora, como maestro, veo a alumnos de 12, 13 ó 14 años que tienen iphones de 1.000 euros. Cuando trabajen y cobren 1.200 euros al mes se van a frustrar y amargar y eso generará muchos problemas.

¿Tiene en su cabeza ya la próxima novela?

Yo siempre he escrito por placer. Me resulta muy fácil imaginar historias, pero sentarte y escribir todos los días es muy complicado. Vivir de la literatura es casi imposible. Tengo cosas en mente, pero sin presión. Puedo publicar más, o quizás no, pero debe ser algo que yo quiera, de lo que esté orgulloso y que me interese especialmente. Si me cuesta escribir algo en lo que creo al 100%, escribir algo en lo que no creo debe ser un suplicio.