La limitación de la circulación en Ibiza se aplicará sin período de gracia

En apenas una semana, a partir del 1 de junio, entrará en vigor la limitación de entrada y circulación de vehículos de no residentes y sin domicilio fiscal en Ibiza, aunque se prevén una serie de excepciones. A partir de ese momento, todos los afectados que no hayan obtenido una autorización (hay un cupo diario de 4.108 vehículos particulares) se enfrentarán a una sanción de entre 1.000 y 10.000 euros, e incluso de 30.000 euros en el caso de que sean cazados sin el correspondiente permiso dos veces en una misma temporada (del 1 de junio al 30 de septiembre).

El vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, advierte de que no se prevé un período de gracia y que desde el primer momento «se tramitarán» los expedientes sancionadores que se abran a partir de las denuncias que presenten tanto agentes de las policías locales como los inspectores de transportes del Consell. También se controlará el cumplimiento de la normativa a través de las cámaras de lectura de matrículas situadas en el puerto y el aeropuerto así como con algunas de las que disponen los ayuntamientos en los núcleos urbanos.

Tal como ya ha explicado Juan en diversas ocasiones, el Consell prevé cerrar acuerdos con los ayuntamientos para utilizar estos dispositivos de control del tráfico. Hasta la temporada de 2026, el Consell no podrá contar con el sistema propio de cámaras que prevé distribuir en diversos puntos de la red viaria insular. La institución tiene que sacar a licitación la adquisición e instalación de estas cámaras y no llega a tiempo para este verano.

Imformación primero

De todos modos, Mariano Juan da por sentado que «las policías no se pondrán a denunciar el primer día». «Esto lo tenemos claro», apunta el vicepresidente, que justifica que, primero, «se debe conocer la ley». Precisamente, la institución insular está diseñando campañas informativas que, entre otras cosas, contemplan el reparto de trípticos entre los conductores. En todo caso, Juan destaca que la ley ya está en vigor y «se ha hablado bastante de ella» a través de los medios de comunicación. «Pero sabemos también que hay gente que no ha accedido a esta información y, para ello, se harán las campañas de difusión», indica.

El vicepresidente incide en que la legislación no prevé, en cuanto al régimen de sanciones, la aplicación de «dos meses de gracia», por ejemplo. «No existe ninguna norma que diga eso», advierte Juan, al tiempo que, no obstante, apunta que existe «jurisprudencia en derecho administrativo» que avala la posibilidad de que, ante una legislación nueva, el instructor de un expediente de sanción pueda «ponderar si procede multar o no [al infractor] en función de cada caso concreto». «Son consideraciones que han hecho algunas sentencias, pero en ningún caso se puede afirmar que no se vaya a multar durante un mes y medio», explica.

Del mismo modo, el vicepresidente apunta que la interposición de denuncias depende del «criterio» de los agentes de las policías locales y de los inspectores del Consell. Son estos los que «deciden». En todo caso, en el momento que haya una denuncia, el Consell tramitará, sin excepciones, el correspondiente expediente porque «existe una ley en vigor y un cupo que cumplir». Luego, tal y como apuntaba Juan, con base en la jurisprudencia, el instructor puede «modular» la posible sanción aplicando «el criterio del eventual desconocimiento de la norma en los primeros días de su aplicación».

Batidas de las policías locales

En el último Consell de Alcaldes, celebrado en febrero, los ayuntamientos acordaron con el presidente de la institución insular, Vicent Marí, que las policías locales harían batidas para informar a los titulares de caravanas y autocaravanas estacionadas en suelo rústico de que, a partir del 1 de junio, se aplicarían sanciones de entre 10.000 y 30.000 euros a los que no tuvieran una reserva en un camping autorizado de la isla. Al margen de la nueva ley, también se informa de la obligación de cumplir las ordenanzas municipales. «Hace semanas que se informa de ello», indica.

El Consell de Ibiza activó el miércoles la web (ibizacircular.es) para la gestión de las autorizaciones y las acreditaciones de las personas que, pese a no cumplir los requisitos, están exentos, en este primer verano, de la restricción. En el caso de las personas que prevean desembarcar en la isla con su vehículo, el permiso se tramita a través de las navieras. Con ello, todo está a punto para que, en una semana, eche a andar esta medida pionera en la isla dirigida a reducir la saturación de las carreteras.