Ibiza se vuelca en ayudar a la familia del joven futbolista Edu

«Desde el jueves que mi teléfono no deja de sonar y ya no sé ni a quien contestarle», comenta abrumada Cintia Noelia Cuevas, la madre del joven futbolista ibicenco Eduardo José Azcona. Después de que se publicara en Diario de Ibiza la historia de este adolescente sordo que ha sido convocado por la Selección Española para participar en el Torneo Europeo sub-15, pero al cual podría no asistir porque su familia no puede costearse los gastos del desplazamiento y las dietas, mucha gente se ha movilizado en Ibiza para ayudarles.

Desde el jueves, la recepción de Diario de Ibiza ha recibido un goteo constante de llamadas de particulares y empresas interesadas en realizar una aportación para costear la participación del joven Eduardo, después que la Federación Española de Deportes para Sordos (FEDS) anunciara que no puede subvencionar los desplazamientos ni el alojamiento de los deportistas convocados. También, a través de redes sociales, muchísimos lectores han preguntado cómo realizar una aportación, o cómo contactar con la familia, para facilitarles alguna cantidad que permita a Edu cumplir con la gran ilusión de vestir la camiseta de la selección en una participación oficial. Incluso este mismo redactor ha recibido whatsapps privados pidiéndole el teléfono de la familia para echarles una mano.

«Nos han llamado particulares, empresarios locales, mucha gente que nos quiere ayudar. También ha contactado la federación Balear de Fútbol. Estoy muy agradecida a toda la gente que se está poniendo en contacto conmigo», admite esta mujer. La noticia también ha saltado a América Latina, y Cintia comenta que ha recibido mensajes de apoyo procedentes de Paraguay, Argentina y Chile.

Respuesta de las administraciones

Tras publicarse la noticia, la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ibiza, Lola Penín, se puso en contacto con la madre de Edu, a quien conoce personalmente desde hace tiempo. De hecho, Eduardo tiene asignado un educador y un trabajador social de la Unidad de Trabajo Social del Ayuntamiento. «La relación con esta familia, que está pasando una situación complicada, es muy estrecha», explica Penín, que además de llamar a la madre de Edu, también ha hablado con la Federación Española de Deportes para Sordos: «Conocemos a la familia y su situación, y estamos pendientes».

«Nosotros les ayudamos, como se ayuda a todas las familias, y además en este caso le he aconsejado a Cintia que acepte un patrocinio. Si hay empresas que les quieren ayudar, que les diga que sí», explica Penín, quien recuerda que en situaciones como esta, en el que la familia de Edu necesita una cantidad de dinero en un plazo corto de tiempo, la capacidad de reacción de las administraciones públicas es limitada, ya que todo lo que comporte un gasto de dinero público requiere una tramitación y una valoración, y todos los pagos deben ser fiscalizados y justificados.

Por su parte, la conselleria insular de Deportes tiene la intención de reunirse la semana que viene con Edu y su familia para, entre otras cosas, explicarles las líneas de ayuda que existen para subvencionar a los deportistas: «En su caso concreto, por su participación en la selección española, es de 700 euros», ha explicado una portavoz del Consell de Ibiza.

Reacciones de apoyo

Cintia, asegura que, pese a que esta situación le abruma, todas las reacciones que están recibiendo son de cariño, apoyo y empatía. «Todo el mundo en la calle me dice que muy bien. En el bar en el que trabajo se me acerca gente a felicitarme».

La madre del joven futbolista intenta digerir esta nueva situación con cautela: «No me esperaba esto. Por otro lado, quiero dar las gracias a todos los que se han puesto en contacto conmigo, además de a los trabajadores de atención social del Ayuntamiento. La verdad, es que nunca pensé que esto tendría tanta repercusión».

Lo que sí parece que será realidad, es que el joven Edu podrá vestir la camiseta de la selección en el Torneo Europeo sub-15 de este verano, y eso es lo importante.

El Consell recuerda el plan de ayudas a deportistas

La conselleria de Deportes del Consell de Ibiza ha recordado la existencia de una serie de subvenciones para la práctica del deporte que, especialmente en el caso de los particulares o de las personas con necesidades especiales, pueden pasar desapercibidas para los interesados, que tienen el riesgo de presentarse fuera de plazo. Así, en el caso de las ayudas de este año para deportistas y técnicos, el plazo para presentar las solicitudes finalizó el 4 de marzo, y en el de los clubes deportivos, el 6 de marzo: «Es importante darle visibilidad porque en ocasiones hay un gran desconocimiento sobre ellas», ha explicado una portavoz de la institución insular.

Así, en el caso de los deportistas que necesiten material ortopédico adaptado o sillas de ruedas, pueden optar a una subvención máxima de 10.000 euros. También pueden recibir ayudas todos aquellos que hayan sido convocados por la selección española, estén inscritos en un Centro de Alto Rendimiento fuera de la isla de Ibiza, o se hayan clasificado entre los ocho primeros puestos en los campeonatos de España, de Europa o del Mundo. En estos casos, el baremo de ayudas va desde los 210 hasta los 10.000 euros.

También existe una ayuda para sufragar los desplazamientos de aquellos que tengan que entrenar fuera de la isla de Ibiza a causa de la falta de instalaciones deportivas adecuadas. En este caso, las ayudas varían de los 500 euros hasta un máximo de 1.500 euros por deportista.