FIESTA ILEGAL EN IBIZA: «La fiesta del lunes pasado fue una locura»

«Por suerte no ha habido una desgracia, pero eso no quita que pueda pasar en cualquier momento», critica un vecino de Sant Josep que vive en la carretera de Cala Tarida, cerca de una casa alquilada en la que se organizan fiestas ilegales desde hace ya cuatro años. El verano pasado este vecino y cerca de una decena de residentes de la zona denunciaron las molestias que generaban las fiestas, que se prolongaban entre 24 y 48 horas. Además, criticaron que sus asistentes atravesaban terrenos privados y trasladaron su preocupación por el hecho de que estas personas, bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes, condujesen en ese estado o caminasen por la carretera.

Desde entonces, las fiestas en la casa no han cesado. Durante el invierno han sido menos multitudinarias, pero eso no ha reducido el incordio: «El ‘pum pum pum’ se escucha desde la terraza e incluso en el interior de casa, según de dónde venga el viento», cuenta el vecino que lamenta que, ahora, con la temporada iniciada, el desquicio se ha vuelto a multiplicar: «El pasado lunes fue una locura. Había hasta foodtrucks y una entrada constante de taxis y transfers», critica.

Otro vecino muestra a este diario un vídeo de ese mismo día de esta semana en el que se observan más de 200 coches en el interior del terreno de la casa y con el que denuncia: «No ha cambiado nada respecto al año pasado», y advierte que incluso puede que ahora quienes están en la casa «son peores». «Se ve que están asesorados. Son gente mala», lamenta el vecino.

Fiestas sin fin

Según pudo saber este diario el año pasado, la casa la alquilaron cuatro jóvenes españoles en agosto de 2021 y al poco tiempo empezaron a llegar los avisos de los vecinos por las fiestas que se hacían en la propiedad. En ese momento empezó la lucha de la dueña por sacar a los inquilinos de la casa, por las actividades ilegales que organizan y por no cumplir los plazos de alquiler, a pesar de que realizaban algunos pagos con importes distintos al pactado.

Además de ello, los inquilinos instalaron una verja en la entrada de la propiedad sin disponer de ningún tipo de permiso. Ésta, sin embargo, es la que, por el momento, parece limitar a las autoridades a entrar y parar lo que sucede en el interior de la vivienda.

Los vecinos aseguran, como el año pasado, que por mucho que se pongan en contacto con las autoridades, éstas se desplazan al lugar pero indican que no pueden hacer nada: «Hemos llamado a la Policía Local, a la Guardia Civil cuando nos han dicho que si la gente estaba por la carretera que era una cosa de Tráfico, e incluso al 112, desde donde casi se burlaron de nosotros al decirnos que no había nada malo en que haya gente por la carretera», denuncia uno de los vecinos.

Este mismo detalla que la Policía Local acude siempre, incluso «dos y tres veces en un mismo día», pero reitera que su comentario es una y otra vez que «no pueden hacer nada», más allá de acudir y avisar. Ya lo hicieron así en noviembre de 2023, cuando la autoridad local publicó en Facebook un vídeo en el que se observa a los agentes frente a una verja y se les escucha explicar a uno de los inquilinos que «nuevamente ha sido denunciado por perturbar la tranquilidad ciudadana» y que es «reincidente por celebrar una fiesta» en la vivienda. En esta grabación se escucha a un inquilino responder que se trata de una reunión de amigos y los agentes le advierten de que era un evento «por acoger a más de 20 personas».

Ante la evidencia de una temporada más con la misma situación, los vecinos acuden con «impotencia» a los medios porque, señalan, ya no saben «qué hacer». Quienes han contactado con Diario de Ibiza manifiestan su sorpresa de que hasta el momento no se haya hecho otra cosa para detener las fiestas multitudinarias: «No entiendo que no se pueda hacer una inspección para pararlo», lamenta uno de los vecinos, que insiste en el peligro que supone para la seguridad vial de la zona, además de las molestias y preocupación que las continuas fiestas generan.