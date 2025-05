Fiesta ilegal con "100 coches aparcados" en una casa de Sant Josep. "O desalojáis o la multa sube a 300.000 euros"

La Policía Local de Sant Josep interpuso una multa contra una presunta fiesta ilegal celebrada este lunes 19 de mayo en una vivienda de Cala Tarida, tal y como explican los agentes a través de una publicación en redes sociales acompañada por un vídeo, en el que advierten a algunos de los presentes de las irregularidades que están cometiendo.

Desde el Consistorio explican que la multa se ha tramitado por una presunta fiesta ilegal, por lo que podría ascender hasta los 300.000 euros. No obstante, añaden que no se ha podido confirmar el cobro de entrada, a diferencia, apuntan, de anteriores ocasiones.

Se trata de una fiesta en una casa situada en una zona boscosa de este municipio con unos "100 coches aparcados", según les recrimina uno de los agentes en el mencionado vídeo.

La Policía advierte en reiteradas ocasiones a varios de los asistentes a la fiesta (algunos hablan desde el interior de la finca y dos hombres salen donde se encuentran los agentes) que se enfrentan a una multa hasta de 300.000 euros por fiesta ilegal, y que si se trata de un cumpleaños, como afirman las personas con las que hablan en el vídeo, entonces tienen que desalojar la finca, y en ese caso la multa se quedaría en 6.000 euros. "Si esto no es una fiesta ilegal, si es un cumpleaños, debería salir la gente y la multa se quedaría en 6.000 euros por la música", según les advierte textualmente este policía municipal.

Finalmente, la sanción se interpone contra uno de los individuos, aunque en ningún momento del vídeo se presenta como el propietario de la finca. De hecho, una de las personas que aparece en las imágenes (todos ellos con la cara tapada por la policía) afirma que ninguna de "las tres personas" que viven en esta vivienda se encuentra en esos momentos, en la casa.

En todo caso, la Policía le advierte de que debe multarlo y que, en caso de producirse un accidente mortal en la carretera que pasa por delante de esta finca, por donde "muchos llegan a la fiesta andando", se le podría acusar de un delito de homicidio por imprudencia grave, al organizar este evento en una zona sin las características adecuadas para congregar a tal volumen de gente. Y les urge a parar la música.

Insisten en que es un cumpleaños

El individuo multado le repite que se trata de una fiesta de cumpleaños y seguidamente firma la sanción. Responde que llamará a la persona responsable para consultarle qué quiere hacer. Es decir, cuál de las dos multas firmar.

"Esto no es broma. Yo sé que hemos venido muchas veces y que no se toman en serio lo que les decimos, que las multas no llegan con la rapidez que deberían y el día que lleguen vendrán los sustos. Si hay una persona que sufra cualquier tipo de situación perjudicial para su salud, van a ir ustedes para adelante. No son conscientes del riesgo que supone esto. Por eso las discotecas tienen un personal de seguridad, una licencia y un seguro, cosa que ustedes no tienen aquí. Están en una zona próxima a bosques y en cualquier momento se puede producir un incendio", añade el agente de Policía Local.

Otro de los hombres que entra en escena apunta, sobre la aglomeración de gente, que se trata de "una lista de invitados": "La hemos hecho entre varias personas, con amigos de amigos, y hay gente ni él ni yo conocemos".

Llega a decir que establecieron un aforo máximo de 100 personas, "no para que pudiera haber 100 al mismo tiempo", sino a lo largo del evento; a lo que el agente le pregunta: "Cómo controlan ustedes el aforo?". "Vale, me queda claro que es un evento privado (...) "Este no es el sitio para hacerlo, esto se hace en las discotecas. Y no puede haber 100 coches aparcados aquí".