Una «fiesta de cumpleaños» en Cala Tarida que puede acabar con 300.000 euros de multa

La Policía Local de Sant Josep ha interpuesto una multa por una presunta fiesta ilegal celebrada el pasado lunes 19 de mayo en una vivienda de Cala Tarida, tal y como explican los agentes en redes sociales en la publicación de un vídeo, en el que advierten a algunos de los presentes de las irregularidades que están cometiendo. Además, indican que ya han acudido a esta finca en muchas otras ocasiones por problemas similares.

Desde el Ayuntamiento explicaron este sábado que la multa se ha tramitado como fiesta ilegal, por lo que podría ascender hasta los 300.000 euros. No obstante, matizaron que no se ha podido confirmar el cobro de entrada, a diferencia, apuntan, de anteriores ocasiones. Se trata de una fiesta en una casa situada en una zona boscosa de este municipio con unos «100 coches aparcados», según les recrimina uno de los agentes en el mencionado vídeo.

La publicación de los agentes en redes sociales se produjo este sábado, el mismo día en que Diario de Ibiza publicaba las críticas vecinales por este tipo de episodios en la finca. «Por suerte no ha habido una desgracia, pero eso no quita que pueda pasar en cualquier momento», denunciaba un vecino que vive en la carretera de Cala Tarida. Esta misma persona, este sábado, tras visionar el mencionado vídeo, explicaba a este diario que se trata de la misma casa. También lo confirmó el equipo de gobierno municipal. Está alquilada y acoge fiestas ilegales desde hace ya cuatro años.

El inquilino acumula 38 denuncias, con sanciones que van de los 6.000 a los 12.000 euros, como publicó Diario de Ibiza y confirmó el Ayuntamiento. Dos de ellas por fiestas ilegales. Una se celebró el verano pasado y, la otra, el pasado lunes. Contó con dj, según comprobó el Consistorio en un vídeo publicado en redes sociales, en una cuenta que antes era pública pero que se ha cerrado. El Ayuntamiento señala que actúa en coordinación «con la representante legal del inmueble, estando el actual inquilino en proceso de desahucio».

En el vídeo de la fiesta del lunes, la Policía advierte a varios de los asistentes (algunos hablan desde el interior de la finca y dos salen donde se encuentran los agentes) que se enfrentan a una multa hasta de 300.000 euros por fiesta ilegal, y que si se trata de un cumpleaños, como afirman las personas con las que hablan, entonces tienen que desalojar la finca y en ese caso la multa se quedaría en 6.000 euros. «Si esto no es una fiesta ilegal, si es un cumpleaños, debería salir la gente y la multa se quedaría en 6.000 euros por el ruido», les advierte este policía en el vídeo, filmado poco después de las diez de la mañana.

Peligro en la carretera

Finalmente, la sanción se interpone contra uno de los individuos. Uno de los que aparecen en las imágenes (todos ellos con la cara tapada por la policía) afirma que «hay tres personas» que viven en esta vivienda. La Policía le advierte a otro de ellos de que debe multarlo y que, en caso de producirse un accidente mortal en la carretera que pasa por delante de la finca, por donde algunos «llegan a la fiesta andando», se les podría acusar de un delito de homicidio por imprudencia grave, al organizar este evento en una zona sin las características adecuadas para congregar a tal volumen de gente. Y les urge a parar la música.

El individuo multado le repite que se trata de una fiesta de cumpleaños y seguidamente firma la sanción. Responde que llamará a la persona responsable para consultarle qué quiere hacer. Es decir, cuál de las dos multas asumir. Finalmente, la Policía Local les multó con la primera de las opciones, la más cara.

No es la primera vez

«Esto no es broma. Yo sé que hemos venido muchas veces y que no se toman en serio lo que les decimos, que las multas no llegan con la rapidez que deberían y el día que lleguen vendrán los sustos. Pero si hay una persona que sufre cualquier tipo de situación perjudicial para su salud, van a ir ustedes para adelante. No son conscientes del riesgo que supone esto. Por eso las discotecas tienen personal de seguridad, una licencia y un seguro, cosa que ustedes no tienen aquí. Están en una zona próxima a bosques y en cualquier momento se puede producir un incendio», añade el agente de la Policía Local.

Otro de los hombres que entra en escena apunta, sobre la aglomeración de gente, que hay «una lista de invitados»: «La hemos hecho entre varios, con cumpleañeros y amigos de amigos, y hay gente que ni él ni yo conocemos».

Llega a decir que establecieron un aforo máximo de alrededor 100 personas, «no para que pudiera haber 100 al mismo tiempo», sino «a lo largo del día»; a lo que el agente le pregunta: «¿Cómo controlan ustedes el aforo?». «Es decir, que es un evento privado. Este no es el sitio para hacerlo, esto se hace en las discotecas. Y no puede haber 100 coches aparcados aquí (...) No vamos sobrados de recursos policiales en Sant Josep y yo que creo que la policía está para atender accidentes y para garantizar la seguridad en las calles, no para ir a las casas de la gente, donde se tiene que vivir sin afectar a los vecinos», añade el funcionario.

Esta fiesta ha sido denunciada por los vecinos de la zona, que contactaron con las autoridades por las molestias que generaba el ruido. «El pasado lunes fue una locura. Había hasta foodtrucks y una entrada constante de taxis y transfers», dice uno de ellos. El Ayuntamiento considera que en la propiedad hay una «actividad»: «Dispone de personal de control de acceso, aparcacoches, equipo musical de gran potencia y se ha llegado a detectar un castillo inflable».

La Policía Local explica que «las molestias generadas por el ruido procedente de viviendas se han convertido, desde la pasada pandemia, en una de las principales incidencias atendidas por sus agentes «y que mayor repercusión tienen sobre la vecindad». Y añade que, aunque «tengan la certeza casi indubitada del desarrollo de una actividad», no pueden «poner un pie dentro del inmueble salvo que exista peligro concreto para la vida de las personas». Sant josep registró, en 2024, 373 incidencias por «molestias en viviendas particulares». En 2023, fueron 381. En lo que va de 2025 ha habido 44 incidencias de esta tipología, según un gráfico de la policía que acompaña al vídeo.