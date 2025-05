El president Vicent Marí visita les obres de remodelació de l’edifici destinat als serveis administratius de Sa Coma

El president del Consell Insular d’Eivissa, Vicent Marí, juntament amb la consellera del Parc Insular de Serveis de Sa Coma, Marilina Ribas, han revisat l’estat d’execució de les obres que s’estan duent a terme en l’edifici 601 destinat a albergar els serveis administratius, de vigilància i coordinació del Parc Insular.

Els treballs, que es varen iniciar el passat mes de març, tenen un termini d’execució de catorze mesos, i suposen una remodelació integral de l’interior de l’edifici al qual hi haurà un nou espai per al personal de seguretat del parc, tres despatxos, sala de reunions, lavabos, office, sala tècnica, magatzem, porxo i una nova sala per a diferents usos, com presentacions, exposicions, etc. Aquest projecte compta amb un import d’execució d’1,1 milions d’euros.

El president ha valorat molt positivament “l’evolució que està experimentant el Parc Insular de Serveis de Sa Coma, que ja alberga l’Escola d’Hoteleria i el centre BIT, i també albergarà la nova Escola Oficial d’Idiomes, una residència d’estudiants, i un edifici per al servei de vigilància del Mar entre d’altres”, destacant que, davant aquest augment de noves instal·lacions i serveis a Sa Coma “es feia necessari oferir un espai modern i adaptat al personal que ara treballa en aquest complex”.