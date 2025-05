El Consell de Ibiza otorga el interés general al aparcamiento de pago de Cala d’Hort

El Consell de Ibiza ha otorgado el interés general para la explotación de un aparcamiento de pago de casi 200 plazas (7.000 metros cuadrados de superficie) en Cala d’Hort, en el terreno que, hasta hace unos meses, ya se utilizaba como zona de estacionamiento de vehículos. Se trata de la parcela ubicada en la parte alta de la rampa de acceso a la playa que la propiedad decidió cerrar por el hartazgo que le suponía el bloqueo administrativo del proyecto y, sobre todo, por la negativa a seguir asumiendo la responsabilidad de que, ante la falta de control, se pudiera producir un incendio en una zona de máxima protección ambiental.

Tras el cierre de este espacio, se ha perdido el terreno de mayor superficie para estacionar el coche. Esto ha agravado aún más la falta de espacio para aparcar en este paraje natural, que, además, es uno de los principales focos de atracción turística de la isla por las vistas a es Vedrà y la oferta de playa y gastronomía.

Pese al acuerdo alcanzado, de cara a este verano el Ayuntamiento de Sant Josep está ultimando la firma de un contrato de alquiler con la propiedad para que, bajo la gestión municipal, este terreno se siga utilizando como parking gratuito. En cambio, en la temporada de 2026, el aparcamiento pasará a ser de pago. El alcalde, Vicent Roig, espera cerrar este asunto en breve y justifica que, aunque sea sólo un contrato de alquiler y el plan de ordenación de esta zona prevé que este sea el único terreno en el que se puede ubicar un aparcamiento, su tramitación conlleva la elaboración de «informes y justificaciones» que demoran su firma.

Supervisión municipal

La Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico Artístico (Ciotupha), dependiente del Consell, acordó la semana pasada la concesión del interés general a este parking con la condición de que la explotación económica del aparcamiento se lleve a cabo bajo supervisión municipal.

Es decir, tal como adelantó este diario, la propiedad debe consensuar con el Ayuntamiento el precio que deberán pagar los usuarios. Hay que tener en cuenta, además, que la conselleria balear de Medio Ambiente impuso diversas condiciones que obligarán a la propiedad a acometer una importante inversión para acondicionar este aparcamiento.

En concreto, el acuerdo de la Ciotupha señala que, para que se cumpla el requisito del artículo 11 de la Ley de Espacios Naturales (LEN) de que la infraestructura autorizada sea de carácter público, se debe adoptar al menos «algún sistema de gestión pública, directa o indirecta del aparcamiento, que permita considerar que la forma de gestión de la actividad no sea privada sin la necesidad de que los terrenos sean públicos». Esta cuestión se cumpliría, según el alcalde, Vicent Roig, con la supervisión del Consistorio del precio de explotación del parking.

Acuerdo inicial desfavorable

Hace poco más de un año, a principios de marzo de 2024, la ponencia técnica de la Ciotupha acordó denegar la declaración de interés general del aparcamiento al considerar que un parking ubicado en un terreno particular no puede considerarse una infraestructura pública, que es lo que permite la LEN en áreas naturales de especial interés y de alto nivel de protección. «Y mucho menos cuando se prevé una explotación económica sin ninguna regulación pública previa», según justificaban los técnicos de la Ciotupha.

En todo caso, el alcalde logró evitar que la Ciotupha, finalmente, informara en contra del proyecto al proponer que, en lugar de ello, se decidiera dejarlo sobre la mesa para «buscar una solución que permitiera considerarlo como una infraestructura pública».

El alcalde justificó esta petición en que el proyecto implica una ordenación del aparcamiento incontrolado de la zona, además en el lugar donde, desde el punto de vista ambiental, la Comisión de Medio Ambiente y Red Natura 2000 consideran que es la mejor opción. Entonces, la comisión política de la Ciotupha consideró que valía la pena intentar hallar una solución conforme al artículo 11 de la LEN que evitase «el colapso» que se produciría si en este terreno no se permitiese aparcar, y se decidió dejar este asunto sobre la mesa.

Hace dos años, aproximadamente, la Comisión de Medio Ambiente de Balears dio el visto bueno al informe de impacto ambiental con medidas correctas para reducir o evitar los principales efectos sobre la flora y fauna, como la creación de refugios para las lagartijas en las piedras que se obtengan en los trabajos para nivelar el terreno.

En su momento, la propiedad alegó que, en ningún caso, la LEN especifica que el aparcamiento deba ser gratuito y que, en este sentido, no podía cargarse sobre las espaldas de un particular no solo la aportación del terreno sino también las obras para habilitar el aparcamiento y dotarlo de electricidad para carga de vehículos, además de medidas de seguridad. Asimismo, alegaba que el interés general del parking no requería mucha justificación dada «la necesidad imperiosa» de espacio para los coches.