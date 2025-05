Al menos 80 personas han entrado a malvivir esta semana en el asentamiento de sa Joveria

El Ayuntamiento de Ibiza ha contabilizado la entrada sólo esta semana de alrededor de 80 personas en el asentamiento ilegal situado en la zona de sa Joveria, el más antiguo del municipio ya que, como explicó ayer el alcalde, Rafael Triguero, se tiene constancia de gente residiendo en este lugar desde 2016.

Triguero atendió ayer a los medios en la puerta de la sede del Consistorio, en Can Botino (Dalt Vila), después de presidir el jueves una reunión de urgencia con todas las administraciones y cuerpos de seguridad y de emergencias implicados en el problema del chabolismo. Y pocas horas después de que la Policía Local anunciara a través de sus redes sociales que había localizado un sexto punto de chabolismo ilegal.

Al menos 80 personas han entrado esta semana en el asentamiento de sa Joveria

Los agentes siguieron el rastro de un incendio activo hasta un punto de Can Palau de Baix, zona forestal situada en el lado oeste del segundo cinturón a la altura, aproximadamente, de donde se encuentra el Hospital Can Misses. Identificaron a dos personas y a una la multaron por encender un fuego para cocinar en una zona especialmente sensible. A la otra le confiscaron varias armas blancas.

Seis asentamientos localizados en el municipio

Con esta ya son seis las concentraciones de personas sin hogar que malviven en cabañas, tiendas de campaña o coches y caravanas sólo en el municipio de Ibiza. Se encuentran en sa Joveria, es Gorg, Cas Mut, Ca n’Escandell, es Viver y, ahora, Can Palau de Baix.

El alcalde advierte de que la población de estos asentamientos «se está multiplicando» y reiteró la necesidad de «no normalizar estas situaciones en la ciudad».

Y añade que los servicios sociales, que han elaborado un informe sobre la situación de esta problemática, tienen contabilizadas a alrededor de 400 personas en estos puntos. Una cifra que, por otra parte, no ha variado demasiado con respecto a la que ofrecieron el año pasado desde el Consistorio.

Ante el peligro de incendio latente que representan estos asentamientos y la necesidad de controlarlos y de ayudar a sus moradores, se ha elaborado un informe que el equipo de gobierno facilitará a los propietarios de los solares privados en los que se levantan. «Les trasladaremos esta información para que puedan actuar». En el caso de que no lo hagan en «una semana», el alcalde anunció que el Ayuntamiento actuará de manera subsidiaria e informará a la Fiscalía de la situación de cada asentamiento.

Triguero también apuntó la necesidad de «corregir esa llamada general» desde los asentamientos que se está produciendo, dijo, entre las personas que vienen a la isla a trabajar en temporada «y que se ven obligadas, o no, a vivir en estas condiciones».