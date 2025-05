Taller de familias en Ibiza: «Los niños nacidos por reproducción asistida tienen derecho a conocer su origen»

«Los niños y niñas tienen derecho a conocer de dónde provienen», destaca Marta Díez (profesora investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla) sobre la importancia de explicar a los infantes gestados a partir de técnicas de reproducción asistida cómo se ha creado su familia. No es tan simple como que un día cualquiera, de la noche a la mañana, se les explique algo que hasta ese momento desconociesen por completo, sino que resulta clave ir trasladando a los pequeños la forma en la que se ha formado su familia como lo que es: algo normal.

La mejor opción es ir tratándolo de manera natural, orgánica, desde el principio, destaca Díez. Es decir, alejándose del tabú. Este sábado esta profesional conduce, junto con la también psicóloga María del Mar Tirado (coordinadora de la Unidad de Apoyo Emocional de las clínicas VIDA), una jornada en el Casal d’Igualtat de Vila bajo el título ‘Taller de comunicació d’orígens’. Está organizada por la Asociación de madres monoparentales por elección de Ibiza y Formentera y patrocinada por el Ayuntamiento de la capital. Se compone de dos fases: una de las diez de la mañana a la una del mediodía y, por la tarde, entre las cuatro y las siete. Hace falta inscribirse en ammpeeif@gmail.com.

Desde el principio

«Este es un proceso que empieza en el momento en que tú tomas la decisión de recurrir a la donación de gametos, ya sea porque no hay un padre o porque hay una infertilidad, ya sea masculina o femenina, y tomas la decisión de recurrir a las técnicas de reproducción asistida», explica Díez. Tras el nacimiento, entra en juego «un proceso en el que el progenitor va a ir contándole poco a poco y, sobre todo, teniendo muy en cuenta cuál es la capacidad del niño para comprender las cosas». Se trata de explicarles de dónde proviene su familia. Todo ello, antes de llegar a la adolescencia. Hasta hace poco, lamenta, ha habido un «paradigma del silencio» en lo que envuelve a la reproducción asistida. Y eso, advierte, sí que puede perjudicar a los hijos de estas familias: «Hay ocasiones en las que se enteran por otras personas, no por su padre o su madre. Se lo cuenta alguien que estaba enterado y que en un momento dado se le escapa; o se enteran porque hay una enfermedad y hay que recurrir a información genética que no se tiene. Y eso sí es traumático». Destaca que hay estudios que acreditan que «los niños que crecen sabiendo esto tienen mejor relación con su familia y mejor autoestima».

Tirado hace hincapié en que no se trata del «cómo has venido» al mundo, «sino de cómo se han formado sus familias», importante para «establecer una relación de confianza». «Que las familias por reproducción asistida no lo vean como algo negativo para ellas, ya que simplemente es una forma diferente de haberse construido», añade.

Díez, en este tipo de talleres, suele poner como ejemplo la adopción: «Con ésta ahora sí que lo tenemos muy claro, pero no era así hace 50 años, cuando se ocultaba que el niño era adoptado. Se enteraba tarde y mal. Pues con la reproducción asistida ocurre lo mismo. Los niños y las niñas tienen que tener derecho a esa información. No porque sea algo traumático o muy importante en la identidad y vida de la familia, pero sí que es una información importante para la persona».

Interés de las familias

Esta psicóloga destaca que si este tipo de talleres que realizan siempre tienen buena acogida es porque a las familias les preocupa tener herramientas para comunicar a sus hijos su origen: «Las familias de madres solteras por elección tienen un doble factor. Tienen que explicar a sus hijos por qué no hay padre y cómo han nacido. Y además pueden haber tenido que recurrir a donación de óvulos o de embriones». Doble comunicación, también, en el caso de las familias con dos padres o dos madres: «En estos casos a lo mejor hay que hablar también, de alguna forma muy sutil, sobre la homofobia. Sobre cómo pueden responder a ello, porque se la pueden encontrar. Trabajar la diversidad no quiere decir hacer que no exista, sino hacer que todo el mundo se sienta bien».

Al mismo tiempo, su compañera, la psicóloga Tirado, explica que en los casos de padres que mantienen una relación homosexual o de maternidad/paternidad en solitario, «las familias tienen más facilidad y mucho más integrado el hecho de hablar de la donación», al ser algo «evidente». Así, explica que, por tanto, «en las familias heterosexuales a veces cuesta un poco más plantear el tema».

Los padres o madres suelen necesitar herramientas para cuestiones como «cuándo empezar» a contarlo, cómo, a partir de qué edad, mediante qué mensajes. «Otra de las grandes preocupaciones es que sus hijos puedan sentirse defraudados por no compartir su genética, o que vayan a pensar que no son realmente sus padres». Díez señala que también suelen plantearse dudas sobre cómo comunicárselo a los abuelos de los niños nacidos por reproducción asistida y sobre su reacción.

La sesión matinal de la jornada de este sábado va dirigida a mujeres que han tenido hijos en solitario y, como en la actividad de la tarde, habrá una parte introductoria de explicación y otra, de tipo práctico, con casos concretos. La sesión de la tarde está dirigida principalmente a familias que han tenido hijos por donación de gametos. «Trabajaremos cómo contárselo al entorno y qué demanda el entorno. Además, hablaremos sobre aquellos casos en los que conviven en un mismo hogar hijos que han nacido por reproducción asistida con otros hijos» con los que no se ha recurrido a esta vía, avanza Díez. Al final habrá una «dinámica grupal en la que van a estar también presentes los niños».

Las ponentes buscan aportar herramientas a estas familias a través de lo que ambas han analizado en distintos estudios que se han realizado al respecto, y explicando qué claves están funcionando para informar a sus hijos sobre su origen. Lo ideal, añade Díez, es explicar todos los métodos que existen, para demostrar que el abanico de formas de crear familias es muy amplio: «Las familias son diversas y, por tanto, cada una es distinta a su manera. Así, cuando desde pequeñitos los niños pueden ver, a través de cuentos de materiales didácticos, que hay muchos tipos de familia y que su familia es una de ellas, se sienten mucho más incluidos que si les decimos que hay dos modelos: el suyo y el de papá y mamá con hijos genéticos en común».

A modo de anécdota, Tirado señala que en noviembre la clínica VIDA organizó en Sevilla, junto con la Asociación Madres Solteras por Elección, un encuentro con familias monoparentales, para explicar a pequeños de entre 7 y 12 años, aproximadamente, cómo sus madres les trajeron a este mundo: «Los llevamos al laboratorio, les enseñamos cómo se guardaban los embriones, cómo se hacía la fecundación in vitro, etc. Después fueron a consulta y los médicos les mostraron el ecógrafo y explicaron que allí les veían. Fue un recorrido muy bonito».

Por otra parte, hay un debate en torno al anonimato de los donantes, en torno a si los hijos tienen derecho a conocer la identidad de los mismos. Es una cuestión que suele salir en la mayoría de talleres de este tipo, señala Díez, pero matiza: «Nosotras no somos juristas y hay familias que lo quieren [el anonimato de los donantes] y otras que no. Nosotras no entramos ahí. Este es un debate que nos llevaría una jornada completa y con varios factores en juego». «En estos talleres nos centramos en lo que tenemos ahora, en qué vamos a hacer para el bienestar de los niños. No hablamos sobre el anonimato. Y tampoco está claro que si en algún momento este anonimato desaparece vaya a ser con carácter retroactivo. Los niños que han nacido hasta hoy tienen la información que tienen sobre sus donantes, que es ninguna», añade. Explica que hay estudios que concluyen que la pérdida del anonimato no lleva a una pérdida de donantes, pero en todo caso reitera que ellas, como no juristas, no tratan esta cuestión en sus talleres.