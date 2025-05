Plantar biodiversidad en forma de mariposa

El 22 de mayo es el Día Internacional de la Biodiversidad. Coincidiendo con esta fecha, la asociación IbizaPreservation organiza en la finca de Can Llàtzer de Santa Eulària «una jornada educativa de sensibilización ambiental que consiste en sembrar diversas especies de plantas en un jardín en forma de mariposa», según afirma el geógrafo ibicenco y coordinador de la actividad que forma parte del programa Ibiza Produce, Jordi Salewski.

Salewski habla sobre la importancia de las mariposas en la naturaleza: «Estas especies son un indicador importante a nivel internacional de biodiversidad, ya que nos sirve para saber si el campo goza de una buena salud o no. El problema es que cada vez hay menos mariposas en todo el mundo y además, desaparecen especies. Ibiza no es una excepción. Eso sí, A diferencia de lo que ocurre en la Península, aquí la principal causa de la pérdida de mariposas son las sequías y no los pesticidas».

Los usuarios de la asociación Aspanadif son los encargados de disfrutar de una soleada mañana primaveral en la que siembran cerca de 600 plantas como lavanda, salvia, santolina, perejil o hinojo. «Todas ellas son plantas que atraen a las mariposas», tal y como reconoce Salewski, que añade: «El objetivo de este proyecto, que lo ha impulsado la conservacionista Astrid Vargas y la asociación A Regenerar en el marco de la iniciativa ‘Regenerando Mariposas’, es crear un punto de atracción en la naturaleza para que se junten las mariposas y tratar de conseguir que se reproduzcan en una misma ubicación. No obstante, no van a venir de repente un montón de mariposas al mismo tiempo».

«Muy ilusionados»

El presidente de Aspanadif, José Luis Jofré Sánchez, hace un balance muy positivo de la experiencia: «La jornada esta yendo muy bien. Veo a los chicos y chicas muy ilusionados con este proyecto y más en un día tan bueno como el que hace. Todo lo que son actividades nuevas y que además, se pueden hacer en el exterior, es algo que aún les motiva más. También les sirve para desarrollar habilidades laborales y esforzarse. A todo ello hay que sumarle que al final verán plasmado todo su esfuerzo con un jardín en forma de mariposa que contribuye al cuidado de la naturaleza y que decorará la entrada de la finca».

Se trata del segundo jardín en forma de mariposa que se planta en Ibiza en el marco de ‘Mariposas por la Biodiversidad’. El primero se plantó a finales del pasado mes de noviembre en la finca de Can Fontet, en Buscastell.