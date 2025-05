Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Santa Eulària se convierte este fin de semana en el centro de las actividades lúdicas para los niños y en general para toda la familia con el Festival Barruguet. Tres días con juegos para todos en la plaza y espectáculos de todo tipo por el pueblo, con teatro, música, danza, marionetas, circo, magia... No hay que perdérselo.

Además quedan algunas actividades de las fiestas de mayo y muchas de las de Puig d'en Valls, con exposiciones y conciertos, y una paella popular el domingo.

De la música destaca el concierto de la banda británica The Ting Tings, cuyos miembros residen en Ibiza y presentarán su nuevo disco, 'Home', este jueves en Can Jordi Blues Station. También prede destacarse la minigira de la banda cabaretera Kalevala, que se reúne dos décadas después con dos conciertos en Rosana's y Can Jordi. Los amantes del metal pueden disfrutar el viernes con Magnam y Sons of Cult y los del pop con aires flamencos el sábado con Arco, ambos en la sala JazzTaBé de Vila.

Y hay dos conciertos especiales, el del coro femenino Encantades el sábado, en el ciclo de música y patrimonio de Sant Josep y el de la Orquestra Simfònica Ciutat d'Eivissa el domingo en Can Ventosa.

Hay más actividades, como el desfile de moda e inclusión Fashion Kids de este jueves, un cuentacuuentos infantil en el Port de Sant Miquel; las presentaciones de los libros de Ben Clark y Jordi Gómez el viernes; la fiesta 'Back to the hits' el sábado en el centro de Vila; la infantil 'La petita intercultural' en Formentera... y mucho cine.

Y se puede despedir el fin de semana el domingo con dos encuentros literarios, el último de los 'Vermuts Poètics' de la temporada en Can Tixedó y la Trobada de Poetes de Formentera.

Jules de Martino y Katie White, los componentes de The Ting Tings. / Vicent Marí

JUEVES 22 DE MAYO

Festes de Maig de Santa Eulària

11 horas: Taller de minicestas de flores secas para personas mayores en el Club de Mayores.

Cine

‘Misericordia’, de Alain Guiraudie (Francia, 2024) VOS. Ciclo ‘Anem al cine’. 20.30 horas en los Multicines Eivissa.

Infantil

‘Històries de la mar i dels pirates’. Cuentacuentos con Rosa Rodamon. 19 horas en la playa del Port de Sant Miquel. Actividad gratuita.

Música

The Ting Tings. Presentación del nuevo diaco, 'Home', de la banda indie británica. 19 horas en Can Jordi Blues Station.

Mano a Mano. Tango. Sant Josep es Música. 20 horas en Cas Costas, Sant Jordi.

Funk Ku. Funk, electrónica y hip hop. Sant Josep es Música. 20 horas en Petunia, Cala Carbó.

The Peluts. Versiones de blues y rock. Sant Josep es Música. 20.30 horas en Es Racó Verd de Sant Josep.

Hot Ice Collective. Clásicos del soul con Paul Powell. Desde las 22 horas en el Café Pereyra. Entrada libre.

Moda

Fashion Kids. Desfile de moda infantil a favor de la inclusión. 18.30 horas en Bam Bu Ku, Sant Antoni.

Conferencias

Ciclo de conferencias de la UOM. ‘Història dels cognoms d’Eivissa. Noves dades i actualitzacions’. A cargo de Joan Albert Ribas. 17 horas en el edificio de Cultura de Santa Eulària, c/ Sant Jaume, 72. Entrada libre con inscripción previa en el Teatro Espanya.

Kalevala ofrecen este fin de semana dos conciertos en Ibiza / DI

VIERNES 23 DE MAYO

Festival Barruguet de Santa Eulària

16.30 a 20 horas: Instalación lúdica Lila Jocs Reciclats en el Paseo de s'Alamera.

Instalación lúdica Lila Jocs Reciclats en el Paseo de s'Alamera. 16.30 a 20 horas: Instalación Festa Fusta de Jugueroix en el Paseo de s'Alamera.

Instalación Festa Fusta de Jugueroix en el Paseo de s'Alamera. 16.30 horas: 'Kuntur', marionetas, con Centre de Titelles de Lleida. Paseo de s'Alamera, itinerante.

'Kuntur', marionetas, con Centre de Titelles de Lleida. Paseo de s'Alamera, itinerante. 17.15 horas: 'Tip, tap, top', danza, con Teatre al Detall. Teatro Espanya. 5 a 9 €.

'Tip, tap, top', danza, con Teatre al Detall. Teatro Espanya. 5 a 9 €. 18 horas: 'A la fresca', circo y clown con Anna Confetti. Itinerante.

'A la fresca', circo y clown con Anna Confetti. Itinerante. 19 horas: 'Sense destí', clown con clownómadas. Plaza Isidor Macabich

'Sense destí', clown con clownómadas. Plaza Isidor Macabich 20 horas: Tren de Santa Eulària al Palacio de Congresos.

Tren de Santa Eulària al Palacio de Congresos. 20.30 horas: 'La llàntia meravellosa', espectáculo inaugural con Festuc Teatre. Palacio de Congresos. 7 a 9 €.

'La llàntia meravellosa', espectáculo inaugural con Festuc Teatre. Palacio de Congresos. 7 a 9 €. 21.30 horas: Tren del Palacio de Congresos al centro de Santa Eulària.

Música

‘Children of the 80’s’: Concierto de Barbara Tucker y los dj's de Dreamteam Megamix y La Movida. Desde las 19 horas en Hard Rock Hotel Ibiza. Entradas a 20 € en la web de children of the 80’s.

Kalevala. Reunión tras 20 años de la banda cabaretera del Fòrum. 20 horas en Rosana's.

Magnam y Sons of Cult. Heavy metal. 21 horas en la sala JazzTaBé de Ibiza.

Groove Garage. Rock, pop, soul. 23.30 horas en Café Pereyra Ibiza.

Libros

'Unlimited', presentación del libro del fotógrafo Jordi Gómez, a cargo del autor, Juan Suárez, Jaak van Damme y Erika Lee. 20 horas en el Club Diario de Ibiza.

'Mecánica poética. Cómo leer y escribir poemas'. Presentación del libro de Ben Clark a cargo del autor y de Julio Herranz. 19.30 horas en la biblioteca de Can Ventosa.

Cine

‘En construcción’, de José Luis Guerín (España, 2001) Coloquio con Paco Rocha. Cinefòrum de la UIB. 18.15 horas en la sede de la UIB en Eivissa.

‘El maestro que prometió el mar', de Patricia Font (España, 2023). Ciclo ‘Divendres de cine’ de Sant Josep. 20 horas en el centro cultural Can Jeroni. Entrada libre.

Arco actúa este sábado en la sala JazzTaBé de vila / Jaime Walfisch

SÁBADO 24 DE MAYO

Festival Barruguet de Santa Eulària

10 a 20 horas: Instalación lúdica Lila Jocs Reciclats en el Paseo de s'Alamera.

Instalación lúdica Lila Jocs Reciclats en el Paseo de s'Alamera. 10 a 20 horas: Instalación Festa Fusta de Jugueroix en el Paseo de s'Alamera.

Instalación Festa Fusta de Jugueroix en el Paseo de s'Alamera. 10.15 horas: 'Kuntur', marionetas, con Centre de Titelles de Lleida. Paseo de s'Alamera, itinerante.

'Kuntur', marionetas, con Centre de Titelles de Lleida. Paseo de s'Alamera, itinerante. 11 y 12.45 horas: 'Frederik, teatro con Teatre al Detall en el Palacio de Congresos. 7 a 9 €.

'Frederik, teatro con Teatre al Detall en el Palacio de Congresos. 7 a 9 €. 11 y 16.30 horas: 'Tararea', teatro musical con Bressol de Músics, en el edificio de cultura. 4 a 6 €.

'Tararea', teatro musical con Bressol de Músics, en el edificio de cultura. 4 a 6 €. 11 horas: 'Forat', clown con Edu Arnalot en la Plaza Isidor Marcabich.

'Forat', clown con Edu Arnalot en la Plaza Isidor Marcabich. 12 horas: 'Tot bé', circo con Curolles en la Plaza de Espanya.

'Tot bé', circo con Curolles en la Plaza de Espanya. 13.15 horas: 'Conservando memoria', teatro con El Patio Teatro, en el Teatro Espanya. 5 a 9 €.

'Conservando memoria', teatro con El Patio Teatro, en el Teatro Espanya. 5 a 9 €. 16 horas: 'Kujira', marionetas con el Centre de Titelles de Lleida, itinerante.

'Kujira', marionetas con el Centre de Titelles de Lleida, itinerante. 16.30 horas: 'A la fresca', circo y clown con Anna Confetti. Itinerante.

'A la fresca', circo y clown con Anna Confetti. Itinerante. 17.30 horas: 'La cigala i la formiga'. Teatro con Xip Xap en el Teatro Espanya. 5 a 9 €.

'La cigala i la formiga'. Teatro con Xip Xap en el Teatro Espanya. 5 a 9 €. 18.45 horas: 'Maña', circo con Manolo Alcántara en la Plaza de España.

'Maña', circo con Manolo Alcántara en la Plaza de España. 20 horas: Tren de Santa Eulària al Palacio de Congresos.

Tren de Santa Eulària al Palacio de Congresos. 20.30 horas: 'aLUZina', teatro y magia con Nacho Diago. Palacio de Congresos. 7 a 9 €.

'aLUZina', teatro y magia con Nacho Diago. Palacio de Congresos. 7 a 9 €. 21.30 horas: Tren del Palacio de Congresos al centro de Santa Eulària.

Festes de Maig de Santa Eulària

9.30 a 17 horas: Trofeo de natación Festes de Maig en la piscina des Raspallar.

Fiestas de Puig d‘en Valls

9 horas: Camina y desayuna con la asociación Creix. Inscripción previa: 659 286 209.

Camina y desayuna con la asociación Creix. Inscripción previa: 659 286 209. 18 horas: Inauguración de la exposición de flores de la asociación Els Molins des Puig d’en Valls y de pintura de la asociación Creix. Centro cultural.

Inauguración de la exposición de flores de la asociación Els Molins des Puig d’en Valls y de pintura de la asociación Creix. Centro cultural. 18 a 21 horas: Hinchables en las pistas cubiertas.

Hinchables en las pistas cubiertas. 18.30 horas: Masterclass de zumba con el equipo de Ibizafitness en la carpa.

Masterclass de zumba con el equipo de Ibizafitness en la carpa. 19.30 horas: Exhibición de gimnasia rítmica de es Puig d’en Valls en la carpa.

Exhibición de gimnasia rítmica de es Puig d’en Valls en la carpa. 20 horas: Concierto del Coro Parroquial en su 15º aniversario en colaboración con la Escuela de Baile de Paqui Alarcón. Centro cultural.

Concierto del Coro Parroquial en su 15º aniversario en colaboración con la Escuela de Baile de Paqui Alarcón. Centro cultural. 21 horas: Fiesta ochentera con DJ Toni Torres.

Música

Roxela. Jazz, latina, swing. Sant Josep es Música. 11.30 horas en el mercado artesanal de Sant Josep.

Kalevala. Reunión tras 20 años de la banda cabaretera del Fòrum. 13 horas en Can Jordi Blues Station.

II Cicle Música i Patrimoni a Sant Josep. ‘A sis veus’, a cargo del coro femenino Encantades. 20 horas en la iglesia des Cubells.

Reflection. Rock, Sant Josep es Música. 16.30 horas en Rosana's.

Arco. Cantante y guitarrista. Concierto en acústico. 19 horas en la sala JazzTaBé de Vila. Entradas a 20€ en crashmusic.es.

Rick & Carly. Música de baile. Sant Josep es Música. 20 horas en la Sala Plastik de Cala de Bou.

Juan Estanislao. Ritmos latinos y bossa nova. Sant Josep es Música. 20.30 horas en es Racó Verd de Sant josep.

Carly & The Cats: Rock 23 horas en Café Pereyra Ibiza.

Ocio

'Back to the hits'. Fiesta con música de los 70, 80 y 90, con los dj's D-Ramones, Noemi Funes y Javi Rober. Organiza la Asociación de Comerciantes de la Plaza del Parque. De 18 a 23 horas en la Plaza del Parque de Ibiza.

Sociedad

‘La infancia no se toca’. Talleres en familia de Eivissa. ‘Señales de alerta y personas seguras’, a cargo de María Sánchez y Paula Aguilar. De 10 a 12 horas en el Casal d‘Igualtat de Vila. Entrada gratis con inscripción previa en 971397626 o igualtat@eivissa.es.

Infantil

'La petita intercultural'. Talleres para niños, yincana, castillos inflables, merienda argentina y a las 19.30 horas Holy Party. De 17.30 a 20 horas en el Espai Cultural de Sant Ferran, Formentera.

La Orquestra Simfònica Ciutat d'Eivissa toca este domingo en Can Ventosa / Vicent Marí

DOMINGO 25 DE MAYO

Festival Barruguet de Santa Eulària

10 a 19 horas: Instalación lúdica Lila Jocs Reciclats en el Paseo de s'Alamera.

Instalación lúdica Lila Jocs Reciclats en el Paseo de s'Alamera. 10 a 19 horas: Instalación Festa Fusta de Jugueroix en el Paseo de s'Alamera.

Instalación Festa Fusta de Jugueroix en el Paseo de s'Alamera. 11 y 12.30 horas: 'Tararea', teatro musical con Bressol de Músics, en el edificio de cultura. 4 a 6 €.

'Tararea', teatro musical con Bressol de Músics, en el edificio de cultura. 4 a 6 €. 11 horas: Concierto 'Música i animació', con la Banda Municipal de Música en el Palacio de Congresos 7 a 9 €.

Concierto 'Música i animació', con la Banda Municipal de Música en el Palacio de Congresos 7 a 9 €. 11 horas: 'Forat', clown con Edu Arnalot en la Plaza Isidor Marcabich.

'Forat', clown con Edu Arnalot en la Plaza Isidor Marcabich. 11.15 y 16.30 horas: 'Kujira', marionetas con el Centre de Titelles de Lleida, itinerante.

'Kujira', marionetas con el Centre de Titelles de Lleida, itinerante. 13 horas: 'Entrañas', teatro con El Patio Teatro en el Teatro Espanya. 5 a 9 €.

'Entrañas', teatro con El Patio Teatro en el Teatro Espanya. 5 a 9 €. 17.15 horas: 'Tot bé', circo con Curolles en la Plaza de Espanya.

'Tot bé', circo con Curolles en la Plaza de Espanya. 18.15 horas: 'Es ven germà petit', teatro con el Centre de Titelles de Lleida. Teatro Espanya.

'Es ven germà petit', teatro con el Centre de Titelles de Lleida. Teatro Espanya. 19 horas: Tren de Santa Eulària al Palacio de Congresos.

Tren de Santa Eulària al Palacio de Congresos. 19.30 horas: 'Quan torni la Primavera', Espectyáculo de clausura de circo, con el Circ Pistolet. Palacio de Congresos. 7 a 9 €.

'Quan torni la Primavera', Espectyáculo de clausura de circo, con el Circ Pistolet. Palacio de Congresos. 7 a 9 €. 20.45 horas: Tren del Palacio de Congresos al centro de Santa Eulària.

Festes de Maig de Santa Eulària

9.30 a 17 horas: Trofeo de natación Festes de Maig en la piscina des Raspallar.

Trofeo de natación Festes de Maig en la piscina des Raspallar. 11 horas: Concierto de la Banda Municipal de música. Canciones de películas Disney. Entradas 7€ adelantada, 9 € en taquilla.

Fiestas de Puig d’en Valls

10 a 16 horas: Exposición de artesanía ibicenca, coches clásicos y motos clásicas de Ibiza y Formentera. Al lado de la carpa.

Exposición de artesanía ibicenca, coches clásicos y motos clásicas de Ibiza y Formentera. Al lado de la carpa. 10.30 a 18.30 horas: Exposición de flores de la asociación Els Molins des Puig d’en Valls y de pintura de la asociación Creix. Centro cultural.

Exposición de flores de la asociación Els Molins des Puig d’en Valls y de pintura de la asociación Creix. Centro cultural. 14 horas: Gran paella organizada por la comisión de fiestas de es Puig d’en Valls en la carpa.

Gran paella organizada por la comisión de fiestas de es Puig d’en Valls en la carpa. 15.30 horas: Concierto de Que te quiten lo bailao, flamenco.

Literatura

Vermuts Poètics. Último encuentro poético de la temporada. De 12 a 13 horas en Can Tixedó Art Café de Forada.

XV Trobada de Poetes. En homenaje a Josep Maria Llompart. Recital con Pep Tur, Pere Gomila, Josep Anton Soldevila, Miquel-Lluís Muntané, Biel Mesquida, Begonya Pozo, Joan Ferrer y Maria Teresa Ferrer. Música con María José Cardona. 20 horas en el Centre Antoni Tur Gabrielet de Sant Francesc, Formentera.

Música

Orquestra Simfònica Ciutat d'Eivissa. Obras de Mendelssohn y Mozart. Dirige: Bartomeu Tur Marí. 19 horas en el auditorio de Can Ventosa. Entradas a 10 € en culturaentradesonline.eivissa.es.

Heritage. Folk rock. Sant Josep es Música. 14 horas en El Kiosko de Cala de Bou.

Flawless. Soul. Sant Josep es Música. 20 horas en Petunia Ibiza, Cala Carbó.

Noche Lírica. Con Santi Pérez. 20 horas en la sala JazzTaBé de Ibiza.

Historia

Visita teatralizada al Cementeri Vell de Vila. Un recorrido por la historia del cementerio más antiguo de la ciudad y las personalidades enterradas allí. 21 horas. Actividad gratuita con inscripción previa en www.eivissaparticipa.es.

EXPOSICIONES

Toni Sánchez. 'Love & pop 2'. Pintura pop art. Del 21 de mayo al 27 de junio en el Club Diario de Ibiza. e lunes a jueves de 11 a 13 y viernes de 18 a 20 horas.

Soul Courreges. 'Less is more'. Arte con objetos reciclados. Sala Ajuntament Vell de Sant Frances, Formentera. De 11 a 14 y de 18 a 20 horas, domingos y lunes por la mañana cerrado. Hasta el 31 de mayo.

Carmen Hurtado Pérez. 'L'illa de les posidònies'. Pinturas. Centre Antoni Tur Gabrielet de Formentera. De lunes a sábado de 11 a 13 y de 19 a 21 horas. Hasta el 26 de mayo.

Miguel Ángel García López. 'Entre mares', pinturas. Sala de Port Nàutic Ibiza. Hasta el 15 de junio.

Anthony Gofer. 'Expressive', pinturas. Del 7 al 28 de mayo en el hotel Ocean Drive Talamanca.

Sean Mackaoui. 'El siroco', collages. Galería Pin Por de Formentera. Todos los días de 9 a 23 horas excepto los jueves. Hasta finales de mayo.

Catherine Lachenal. 'Ibiza siempre. Recuerdos de familia'. Sala Can Curt de Sant Agustí. De jueves a domingo de 19 a 21 horas. Hasta el 1 de junio.

Fidel. 'Quietud', pinturas, Todos los días de 12 a 0 horas en la sala Aubergine de Atzaró. Hasta el 30 de mayo.

Fulvia Marengo. Pinturas. Can Tixedó Art Café de Forada. Hasta el 28 de mayo.

Bartomeu Garcia Tur. 'Imatges d'altres temps', pinturas. Sa Nostra Sala de Vila, c/Aragón, 17. De lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Sábados de 10 a 13.30 horas. Hasta el 24 de mayo.

Marie-Antoinette Courtens. ‘L’art de la llum’, pinturas, grabados y fotografías. Sala de exposiciones Sant Jaume 72 de Santa Eulària. De martes a sábado de 10 a 13.30 y de 17 a 20 horas. Hasta el 26 de mayo.

‘Simbiosis artística: una manifestación de la vida’. Obras de Mariana Eiras, Lucía Rodríguez, David Martínes y Laura Julve. ICentro cultural Can Jeroni de Sant Josep. De miércoles a domingo de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a sábado de 18 a 21 horas. Hasta el 25 de mayo.

Cris Dramin. 'Diseño humano', fotografías. Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. De martes a viernes de 18 a 21 horas y sábadosde 10 a 14 y de 17 a 21 horas. Hasta el 24 de mayo.

Lynn Goldsmith. ‘Rock & Roll Stories’, fotografías de artistas de rock. Festival Contrast Ibiza. Sala Walter Benjamin Sa Punta des Molí de Sant Antoni. Hasta el 28 de mayo.

‘Històries de migracions. Eivissa i Formentera, terra de sortida i arribada’. Muestra sobre migraciones del Fons Pitiús de Cooperació. De martes a domingo de 10 a 14 horas en el Faro de la Mola de Formentera. Hasta el 28 de septiembre.

Willie Márquez. 'Carigrafías', pinturas. Estudi Tur Costa de Jesús.

‘Joguerois d’ahir’. Muestra de juguetes antiguos. Colección de Félix Martínez Torres. Can Botino, Dalt Vila. Hasta el 21 de junio.

‘Uniones flexibles’. Exposición de pintura de Jesús de Miguel, comisariada por Anna Dimitrova, en ADDA Gallery, la galería ubicada en Paradiso Ibiza Art Hotel, en Cala de Bou. Hasta el 12 de julio.

Amparo López. ‘Homenaje a las pintoras naíf de Ibiza años 70’, pinturas. Centre Cultural de Jesús. De lunes a viernes de 9.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 27 de mayo.

‘Enrich3’. Exposición de pintura, escultura y gestos efímeros comisariada por Luis Galliussi con obra de Ramon Enrich y sus hijos, Enrich.R e Isidre Enrich. Estudio Laterna, en Santa Gertrudis. Hasta 10 de julio.

Jesus Saves Ibiza. ‘You and (A)I’, pinturas. Hotel Ocean Drive Ibiza. Hasta el 4 de junio.

'Sanç I, Rei de la Corona de Mallorca. El monarca oblidat'. Exposición por el 700 aniversario del final del reinado. Museo Monográfico des Puig des Molins. Hasta el 2 de noviembre.

‘El camino’: Exposición fotográfica de Cris AC en Can Jordi Blues Station, Sant Josep. Hasta el 13 de junio.

Caroline Rennequin. Pinturas. Galería También de Santa Gertrudis. De Martes a Viernes de 10.30 a 18 horas y sabados de 10.30 a 14.30. Hasta el 14 de junio.

Jaume Roig. ‘Cyclopea’, esculturas. Espacio Micus de Jesús de las 17 a las 21 horas. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica 971191923. Hasta julio.

Olga Muz. 'Ciclo Vidas', fotografías. Ses Casetes Art Café de Sant Mateu. Hasta el 1 de julio.

'On the beach'. Exposición de pintura de Carlos Genicio. En el Club Nàutic Sant Antoni. Hasta el 25 de mayo.

MACE Focus VII: Exposición de las nuevas adquisiciones del MACE, con obras de Nico Munuera, Irene de Andrés, Albert Pinya, Christ-Off, Robert Llimós, Bartomeu Escandell y Antonio Tomás. Hasta el 1 de junio.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 20 horas y domingos de 11 a 20 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Sant Josep. Mercado Ecológico, Local y de Artesanía. Música en vivo y talleres infantiles. Todos los sábados de 9.30 a 13.30 horas en el centro de Sant Josep. Hata octubre.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.

Mercado artesano de Sant Ferran: Jueves, viernes y sábados de 20 a 0 horas. Del 30 de mayo al 28 de septiembre.

Mercado artesano de la Mola: Mercadillo hippie. Miércoles y domingos de 16.30 a 22 horas. Del 1 de mayo al 9 de octubre.

Mercadillo de es Pujols: Artesanía y complementos. De lunes a viernes de 19 a 0 horas. Del 1 de mayo al 30 de septiembre.