La decisión del Consell de Ibiza de excluir del cupo de vehículos que pueden entrar en la isla partir del 1 de junio a todos los que llegaron hasta el día de ayer; no deberán solicitar permiso para circular y no pagarán la cuota de un euro. Tampoco afectará esta limitación, en principio sólo este año, a todos los viajeros que hayan comprado billetes de barco también hasta ayer, cuando estaba previsto que se activara la web de reservas. Además, los residentes con contratos de coches en renting o leasing tampoco están obligados a tramitar estos permisos. Con estas medidas, el Consell tumba los argumentos de las navieras de que el cupo (4.148 coches particulares al día) ya estará agotado el 1 de junio sólo con los trabajadores de temporada que no sean residentes y cuyos vehículos llegaron en los últimos meses.

Llama la atención

La situación de caos y bloqueo de las dos salas de lo penal de la Audiencia Provincial, con sede en Palma, que ya está retrasando juicios para dentro de cuatro años debido a la falta de medios y personal. Si no se refuerzan las salas con la incorporación de nuevos magistrados, la situación de saturación no tiene una solución a corto plazo. Se espera que este plazo de cuatro años para señalar juicios aumente.