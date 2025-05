Corsaris: fantasmes i atracció dels contraris

Cada lloc té els seus mites, o se’ls va construint, i de vegades algun intenta arrabassar-los-hi. Tot depèn. La mitologia constitueix un element no menyspreable en l’amalgama de les societats. I, a Eivissa, potser de la mà de gent com Macabich, ens hem construït, maó a maó, el mite dels corsaris. I, moltes especialment, del corsari Antoni Riquer, que va guanyar, en desigual batalla, el temible ‘Felicity’, comandat per Michelle Novelli.

És precisament un Antoni Riquer a la part final de la seua vida, vell i malalt, qui agafa Vicent Tur per construir la peça dramàtica objecte d’aquest comentari. Riquer, entre estossegades feridores, escriu al capità general de les Balears per demanar-li de ser nomenat capità del ‘Felicity’, el vaixell anglès que ell ha derrotat, i que havia estat comendat per un corsari italià, Novelli, a qui anomenaven ‘Il Papa’ (a causa de la seua procedència). Teòricament, hi té dret perquè ha aconseguit de vèncer-lo, en desigual batalla.

El corsari Riquer fa mans i mànigues per acabar la carta, però cada nit se li apareix el fantasma de Novelli: el seu espectre el ve a buscar, de manera recurrent. Riquer pensa que la presència de l’espectre és fruit de la seua imaginació, del seu estat de malaltia terminal. Sigui com sigui, i de manera també recurrent, els dos corsaris acaben sempre al mateix lloc. Es tracta d’una embarcació molt precària, perduda enmig de la mar, amb només ells a bord. El vent s’ha esvaït completament i només tenen una capsa de galetes tan fortes que a penes es poden menjar i un potriol d’aigua putrefacta (han de tapar-se el nas per poder-se-la beure).

En aquesta peça teatral, Vicent Tur juga amb les reaccions entre contraris, entre l’atracció amor-odi, entre la voluntat d’anihilar el contrincant i la impossibilitat de poder-ho fer. Com si d’una batalla entre el ying i el yang es tractàs, Riquer no es podrà desfer de l’espectre de Novelli, i, evidentment, Novelli tampoc no es podrà desfer mai de Riquer. Com en una mena de maledicció que tots dos haguessin d’entomar sense alternativa possible.

L’obra ha estat posada en escena per L’Antònima, sota la direcció del mateix Vicent Tur, autor de l’obra. El ritme ha estat del tot adient per a una obra amb dos personatges i, així mateix, també només un parell d’espais escènics. Els diàlegs oscil·len entre l’onirisme i un punt de cruesa, molt adient per a una peça de corsaris, amanits amb una ironia, un pèl més fina del que ens té habituats, del dramaturg eivissenc. Miguel Vingut, mesurat i expressiu alhora, ha encarnat el marí Riquer, mentre que Alejandro Varela, en una interpretació amb tocs d’exhuberància escènica, ha donat vida a Michelle Novelli, Il Papa. En un cantó de l’escenari, amb el seu violoncel, Miquel Àngel Aguiló hi ha posat la música, impecablement ajustada a allò que s’esdevenia en escena. Des del meu punt de vista, ha estat tot un encert, la cirereta que ha acabat d’amalgamar tota la posada en escena.

Amb ‘Corsaris’, L’Antònima ens ha ofert teatre de primera qualitat, amb una posada en escena acurada i ben orquestrada, d’una obra literàriament ben treballada, visualment atractiva i dramàticament reeixida. Només ens resta esperar que, en aquest camí tot just iniciat, L’Antònima ens ofereixi tants fruits com puguin sortir de la imaginació dramàtica i del treball esforçat i intel·ligent per posar-los en escena.n