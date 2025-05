El Consell cursa 283 permisos para circular en Ibiza tras activar el sistema de gestión

Durante la primera jornada de funcionamiento de la web ibizacircular.es, a través de la cual se tramitan las autorizaciones para circular a partir del 1 de junio hasta el 30 de septiembre por la isla, se registraron un total de 741 tramitaciones. De todas ellas, 272 se corresponden con solicitudes de autorización para entrar y circular por Ibiza y 11 de Formentera. El Consell de Ibiza informa de que se trata de un dato provisional porque faltan los datos que nos deben pasar las navieras.

Hay que tener en cuenta que las personas que lleguen a la isla a partir del 1 de junio en barco con billete de ida y vuelta tienen que tramitar la autorización para circular por la isla a través de la naviera, y no de la web del Consell. Además, tal como informó Diario de Ibiza, el flujo de información entre la plataforma del Consell y la de las navieras no será automático. Inicialmente estaba previsto que en el momento en que un usuario comprase un billete de barco online al instante debía saber, a través del intercambio instantáneo de información con el sistema del Consell, si podía viajar o no con su vehículo en función del número de plazas disponible.

Sin embargo, ante el temor de las navieras de que la modificación de sus webs con tan poca antelación pudiera ocasionar problemas y afectar con ello a la comercialización de billetes, éstas solicitaron al Consell que el intercambio de información no fuera instantáneo. Así, finalmente, este verano se establecerá un fichero de intercambio de información.

Las navieras deberán enviarlo diariamente al Consell, antes de las 12 horas, con la información de ventas de billetes del día anterior y éste servirá como solicitud de autorización para la entrada y permanencia del vehículo en la isla. El Consell concederá las autorizaciones en función de la disponibilidad de plazas. Del mismo modo, el Consell enviará cada día a las navieras la disponibilidad de plazas (según las solicitudes cursadas a través de la web propia, con el techo de 4.168 diario) para que las compañías tengan en cuenta su límite.

Aparte de las 283 solicitudes cursadas tras la activación de la web del Consell, también se registraron otro tipo de trámites como la acreditación de aquellas personas que están exentas de pedir permiso, como, por ejemplo, los no residentes con segunda residencia en Ibiza y que cuentan con un vehículo domiciliado en ésta.