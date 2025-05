Desde leyendas del mundo del fútbol como Xavi Hernández o Leo Messi, pasando por celebridades como la polémica empresaria americana Paris Hilton, hasta geishas japonesas, luchadores de sumo, mujeres jirafa, bailarinas del Ballet Nacional de Cuba o simplemente modelos. Son muchos los rostros que ha captado a través de su cámara el fotógrafo catalán afincado en Ibiza Jordi Gómez (Barcelona, 1978) desde sus inicios hace 25 años. Coincidiendo con este aniversario, ha decidido inmortalizar algunas de sus imágenes más emblemáticas en su último libro, ‘Unlimited’, que presenta el viernes a las 20 horas en el Club Diario de Ibiza.

Tres fotografías del libro ‘Unlimited’, de Jordi Gómez. / JORDI GÓMEZ

Un total de 260 fotografías (250 en color y 10 en blanco y negro) ilustran ‘Unlimited’. A pesar de que aparecen en sus páginas fotografías de personajes «muy diferentes entre sí», según indica Gómez, el autor remarca que «el retrato es siempre el hilo conductor». Precisamente, la variedad de personajes y verlos «plasmados en un libro» supone «un orgullo y algo espectacular» para Gómez y «más en una época tan digitalizada como la actual en la que parece que se están perdiendo los libros, cuando en realidad estos tienen incluso más valor, ya que pase lo que pase siempre estarán allí ».

‘Unlimited’ , que traducido al castellano significa ‘ilimitado’, es una palabra que a uno le puede sugerir muchas cosas. Sin embargo, Gómez tiene muy claro el motivo de la elección de este término para su libro: «Muchos artistas se marcan una estructura y un patrón fijo del que no consiguen salir. No obstante, en mi caso he logrado no encasillarme en los mismos hábitos. No me he puesto límites creativos en mi carrera como fotógrafo. Esta es la razón por la que he seleccionado este título».

Las fotografías de todo el mundo de Jordi Gómez / JORDI GÓMEZ

Son «miles y miles las fotos» que ha captado a través de su objetivo desde sus inicios Gómez. No es raro que reconozca la complejidad en el proceso de selección: «Han sido seis meses en los que la editorial belga Stichting Kunstboek y yo hemos estado analizando qué fotografías debíamos incluir en ‘Unlimited’. Acabamos eligiendo aquellas que pensamos que eran las más convenientes. Ha sido un proceso difícil, ya que al tener una obra tan extensa se han quedado fuera diversas fotos y personajes que me hubiera encantado que apareciesen, pero no había espacio para todos. Era imposible». Gómez agrega: «Estoy muy convencido de mi proceso de selección al 99,9%. Es un libro muy pensado, querido y que representa muy bien mi universo visual. Es algo que tenía en mente desde hace un tiempo y que me hacía especial ilusión hacerlo ahora que me encuentro en una etapa madura de mi vida».

Ibiza tiene «un papel muy importante en la historia de ‘Unlimited’», tal y como afirma el autor, que agrega: «La isla es mi casa desde hace 23 años y el sitio que me ha permitido convertirme en un fotógrafo profesional. También ha sido mi trampolín para darme a conocer internacionalmente. Además, mis hijos han nacido aquí. Son muchas las fotos tomadas en Ibiza que salen en el libro. De hecho, Ibiza integra el primer capítulo de la obra».

Las fotografías de todo el mundo de Jordi Gómez / Jordi Gómez.

Uno de los misterios que esconde la publicación «es la presencia de material inédito». Gómez explica que ahora se da «el gustazo de mostrar a la gente fotografías que no habían visto antes sobre las geishas o de su serie fotográfica más erótica en el este de Europa en países como Praga o Budapest».

Barcelona, Londres, Miami, Tokio, Sídney, Praga, Budapest o Cuba. Estos son solo algunos de los destinos alejados de la isla que también ha retratado Gómez. Sus viajes profesionales por países de los cinco continentes le ha permitido ganarse un prestigio internacional. Fruto de estas experiencias, Gómez ha colaborado en algunas de las revistas de moda más conocidas en el mundo como Vogue, Elle, Glamour, Esquire o GQ, entre otras. Además, fue el director de la revista Pacha. Aunque cuenta con un envidiable currículum, Gómez confiesa que «todavía» tiene proyectos en mente.

La entrada es libre hasta completar el aforo.