Formentera reclama "un lugar digno" donde acoger a migrantes

El Consell de Formentera ha reclamado a la Delegación de Gobierno la creación de «un espacio seguro y digno para atender a los migrantes que lleguen a la isla».

La petición llega después de la agónica llegada de una patera a la isla con 22 migrantes. Llevaban varios días a la deriva, todos sufrían problemas físicos de mayor o menor importancia y ocho tuvieron que ser ingresados en centros hospitalarios de las dos islas pitiusas.

«La falta de un lugar acondicionado obliga actualmente a gestionar situaciones de extrema fragilidad humanitaria en plena vía pública, expone a estas personas a la mirada pública y vulnera sus derechos más básicos, además de dificultar el trabajo de los profesionales que los asisten», denunció el Consell insular en un comunicado.

Por ello, el presidente de la Administración insular, Óscar Portas, mandó este miércoles un escrito a la Delegación del Gobierno para encontrar una solución, un texto en el que resaltó que «es imprescindible que las administraciones competentes actúen con celeridad para habilitar un lugar que garantice la dignidad y la seguridad de todas las personas implicadas» en el proceso migratorio.

«Formentera no puede continuar operando con soluciones de urgencia para afrontar una realidad que ya no es excepcional. La atención humanitaria digna no es una opción, sino una obligación legal, institucional y moral. Desde el Consell se insta, por lo tanto, a la Delegación del Gobierno del Estado a actuar con responsabilidad y diligencia», añadió el Consell.

Delegación de Gobierno

Por su parte, el delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez, apuntó que siguen «intentando mejorar los servicios». «En el puerto de la Savina ya tenemos un local donde pueden pasar una noche de manera digna y no simplemente un muelle, mientras esperan a coger el ferri hacia Ibiza. En eso estamos trabajando y seguimos volcando esfuerzos», comentó tras su participación en la Junta Local de Seguridad de Santa Eulària.

Preguntado por la patera del martes, la calificó como «una situación especial, específica y compleja» , sobre todo porque «llevaban muchos días a la deriva». «Tenemos que seguir trabajando en mejorar la atención humanitaria a los migrantes para poder rescatarlos en el mar y que no se pierdan vidas, como desgraciadamente se han perdido. Que tengan un trato humanitario y después sigan su viaje migratorio, que es lo que suele ocurrir», expresó.

Nueva patera

La Guardia Civil de Formentera interceptó este miércoles a 16 personas llegadas en patera a la isla. La actuación se llevó a cabo a las 7.30 horas, según informó la Delegación de Gobierno en Baleares. Los migrantes, de origen magrebí, fueron rescatados en la playa de es Cupinar.

Se trata de la trigésimo tercera embarcación que llega este año a las Pitiusas con un total de 598 migrantes a bordo, de acuerdo con el recuento oficial que ofrecen las autoridades. Después de que llegaran dos pateras en la primera semana de este mes de mayo, el mal tiempo detuvo la actividad migratoria, pero el retorno del buen tiempo ha supuesto una oportunidad que muchos migrantes no han dejado pasar.

De esta forma, en la última semana ya se contabilizan tres pateras con un total de 55 personas que han alcanzado las costas de Formentera. La pequeña de las Pitiusas sigue concentrando la mayor parte de la llegada de pateras, un total de 25 en el presente año, mientras que a Ibiza han arribado ocho embarcaciones, la más reciente, el 4 de mayo.