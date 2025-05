Atasco kilométrico por trabajos de jardinería en la autovía del aeropuerto de Ibiza

Los sufridos conductores han perdido ya la cuenta de las veces en las que, en los últimos meses, se han visto secuestrados en atascos kilométricos por el cierre de un carril de la autovía del aeropuerto de Ibiza. La mayoría de las veces, por trabajos de mantenimiento que la empresa concesionaria de la vía realiza en hora punta.

Esta mañana, antes de las 8,30 horas, la cola para acceder a la vía desde Platja d'en Bossa a través de la rotonda de Ca na Palleva llegaba hasta la rotonda del final de la calle Murtra. Lo mismo pasaba en la carretera de Sant Jordi, donde la fila de coches llegaba prácticamente hasta el pueblo. Los más avispados ya se han olido que, de nuevo, la empresa se estaba saltando a la torera la petición del Govern y han buscado vías alternativas. Algunos, incluso, dando media vuelta en mitad del asfalto.

Un operario cortando las adelfas, el motivo del atasco / L. Planells

Los que han optado por entrar en el túnel, bien porque no han pensado en dar media vuelta bien porque no tenían más opción, se han encontrado con que la retención kilométrica en la que se encontraban atrapados se debía a unos trabajos de jardinería. Esto ha supuesto que muchos de ellos no han llegado a la hora a sus puestos de trabajo, también que no pocos niños no hayan podido entrar en el colegio a las 9, ya que el atasco, que se inició poco después de las ocho de la mañana, continuaba cerca de las diez.

Desde la conselleria balear de Movilidad han reiterado en varias ocasiones que se ha pedido a la empresa que no realice trabajos no urgentes en hora punta, una petición que la empresa ignora de manera sistemática. En el caso de hoy, la conselleria aún no ha contestado a este diario, que ha preguntado qué argumenta la empresa y si está previsto algún tipo de sanción o penalización en la concesión por ignorar esta petición.