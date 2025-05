Airbnb ofrece una furgoneta para "pasar desapercibido y ahorrar dinero" en Ibiza

Las furgonetas y caravanas se siguen anunciando en la plataforma de alquiler turístico Airbnb. Cada día aparecen nuevas ofertas para recorrer Ibiza en uno de estos vehículos.

Uno de estos anuncios oferta una furgoneta pequeña para moverse y disfrutar de unas vacaciones en la isla. "Conduce por la isla y coloca la cama en el bosque cerca del mar. Pasa desapercibido y ahorra dinero", escribe el propietario.

El vehículo cuenta con un colchón de cama doble en la parte trasera que se puede extraer fácilmente. El precio del alquiler por noche son 101 euros.

El anuncio aparece publicado con un número de registro.

Otras furgonetas

Aunque el anuncio en la plataforma aparece como nuevo, el anfitrión cuenta con más de una veintena de evaluaciones de inquilinos en otros "alojamientos" del mismo tipo.

"¡Es genial que puedas moverte libremente con la furgoneta! Sin embargo, el colchón ya está un poco desgastado y el tanque estaba casi vacío. No se pueden abrir las puertas desde dentro (o no lo comprobé), por lo que no se podía cerrar con llave cuando estabas dentro. Por lo demás, un anfitrión superagradable. Incluso podrías haberte duchado en su oficina y guardado cosas", escribe la última persona que utilizó el vehículo, en abril de 2025.