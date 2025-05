Situación insólita en la justicia en Baleares: la Audiencia ya retrasa los juicios para dentro de cuatro años

La situación de saturación que sufren las dos salas penales de la Audiencia de Palma lleva mucho tiempo siendo muy preocupante, pero ahora ya es alarmante. Son tantos los casos que llegan al tribunal que en estos momentos ya se están señalando juicios para dentro de cuatro años, una situación que hasta ahora no se había producido. Además, salvo que se refuercen las salas con la incorporación de nuevos magistrados, la solución a este problema no se prevé a corto plazo. Es más, se teme incluso que dentro de no mucho tiempo el periodo para señalar un juicio sea incluso superior a los cuatro años. Este retraso para señalar la vista perjudica tanto a los acusados, como a las víctimas, pero sobre todo demuestra las carencias que sufre esta administración pública.

Este miércoles estaba previsto que se celebrara un juicio por estafa, que no presentaba mayor dificultad. El juicio ya se aplazó hace algunos meses porque el acusado alegó que no tenía dinero para financiar a un abogado y se le ofreció uno de oficio. El tribunal acordó darle un plazo suficiente para que esta nueva defensa pudiese estudiar el caso y pudiera defender a su cliente en el juicio.

Sin embargo, el tribunal la semana pasada comunicó a la denunciante que por “por necesidades de reorganización de la agenda de señalamientos” se suspendía el juicio que estaba señalado para esta semana. Es habitual que los jueces, por motivos de organización interna, puedan suspender una vista oral ya señalada, pero lo que no es tan habitual es que tanto el acusado, como la víctima, tengan que esperar hasta casi cuatro años para que el juicio se celebre. La vista oral, salvo que se pueda producir una nueva suspensión, no se celebrará hasta el mes de febrero del año 2029.

Situación de colapso

Los operadores jurídicos que actúan en Baleares consideran que la situación de colapso que padecen los distintos tribunales de la Audiencia provincial es insostenible, ya que afecta al normal funcionamiento de la justicia. Los abogados, que son el colectivo más afectado por esta situación, no culpan de lo ocurrido a los magistrados, sino todo lo contrario, entienden que si se ven obligados a señalar los juicios para dentro de cuatro años, es porque no les queda más remedio debido a la enorme carga de trabajo que se ven obligados a asumir.

Los jueces de Baleares llevan años reclamando una tercera sala penal para la Audiencia de Baleares. Si bien en los últimos años los tribunales se reforzaron, aumentando el número de jueces, a la vez que se adoptaron algunas medidas para potenciar las conformidades de los juicios, las soluciones que se han adoptado no son suficientes para solucionar esta grave situación. Al no tener Baleares transferidas las competencias en materia de justicia, este refuerzo debe ser aprobado desde Madrid y el ministerio de Justicia destaca históricamente por su lentitud a la hora de aprobar la ampliación de medios que precisa la estructura judicial de las islas.

Fuentes judiciales han señalado que ante la situación actual que padece la estructura judicial de las islas un ciudadano debe pensárselo mucho antes de acudir a los tribunales y si no le queda más remedio que presentar una denuncia debe ser consciente de que tendrá que esperar muchos meses para que los tribunales se pronuncien.

Los magistrados de las salas penales de la Audiencia, además de celebrar los juicios más complicados y los casos más graves, su función también se amplía, ya que han de resolver todos los recursos, tanto de las sentencias que dictan los jueces de lo penal, como las resoluciones que se adoptan en la fase de instrucción y que son recurridas.

Las únicas causas que se aceleran son las que aparecen acusados que se encuentran en prisión. En estos casos los juicios se celebran lo antes posible, porque afecta a una persona que está privada de libertad.